Huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden

Groen: "Homans breekt belofte na belofte"

Groen vindt het huurdecreet dat zonet werd goedgekeurd onaanvaardbaar. "Het lijkt alsof Minister Homans vergeten is dat ze naast wonen ook bevoegd is voor armoedebestrijding," aldus Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. "Met dit huurdecreet laat Minister Homans zo’n 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een Minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een Minister van Armoedebestrijding", klinkt het nog.

Homans doet niets anders dan belofte na belofte breken, zegt Moerenhout. "Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de Minister niet verder geraakt dan beloftes," besluit de politica.

