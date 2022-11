Hooggerechtshof VS staat Democraten toe om belastingaangiften Trump op te vragen

De beschikking van het Hooggerechtshof, die niet ondertekend is en geen afwijkende meningen bevat, is het meest recente geval waarin het Hof tegen Trump beslist. De voormalige president benoemde drie rechters in het Hof, waardoor het Republikeinse overwicht nog toenam.

De beslissing betekent dat het ministerie van Financiën waarschijnlijk binnenkort de financiële documenten van Trump zal overhandigen aan het Huis, dat er al sinds 2019 om vraagt.

Trumps juridische team had er bij de rechters op aangedrongen de schorsing van een lagere rechtbank te verlengen terwijl het een beroep bij het Hooggerechtshof nastreefde. Trumps advocaten argumenteerden dat het verzoek van het Huis problemen opriep die te belangrijk waren om het ministerie van Financiën zijn bestanden te laten overdragen voordat ze waren opgelost.

Maar Douglas N. Letter, de hoofdadvocaat van het Huis, drong er bij het Hooggerechtshof op aan om niet in te grijpen, wijzend op een nieuw Congres in januari. Elk verder uitstel “zou de commissie en het Congres als geheel weinig of geen tijd geven om hun wetgevende werk te voltooien”, schreef hij in een brief eerder deze maand.

In een korte beschikking zei het Hooggerechtshof dat het de aanvraag van Trump voor uitstel afwees. De beschikking bevatte geen juridische redenering voor de beslissing.

Advocaten van Trump en een vertegenwoordiger van Richard E. Neal, een Democraat uit Massachusetts die voorzitter is van de Ways and Means Committee (vergelijkbaar met de Kamercommissie Financiën en begroting), reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Weigering belastingaangiften openbaar te maken

De zaak gaat terug tot de weigering van Trump in 2016 om zijn belastingaangiften openbaar te maken, waarmee hij brak met het moderne precedent van presidentskandidaten en presidenten.

In 2019, nadat de Democraten het Huis hadden overgenomen, vroeg Neal het ministerie van Financiën om de belastingaangiften te verstrekken.

Ondanks een wet die de commissie de bevoegdheid geeft om de documenten van elke belastingbetaler in te zien, weigerde de regering-Trump om de documenten te laten overhandigen. In juli 2019 diende het Huis een rechtszaak in om zijn verzoek af te dwingen.

De advocaten van Trump hebben aangevoerd dat het verzoek van Neal een geldig wetgevend doel ontbeert. Zijn bewering dat het Congres het materiaal nodig heeft om een programma te bestuderen dat presidenten controleert, is een voorwendsel voor politiek gemotiveerd machtsmisbruik, zeiden ze.

De zaak werd toegewezen aan een door Trump benoemde rechter, Trevor N. McFadden, die de tijd nam om een uitspraak te doen.

De zaak was nog in behandeling in 2021, toen de regering-Biden aantrad en het huidige Congres zitting nam. De heer Neal hernieuwde zijn verzoek en het ministerie van Justitie gaf een memorandum uit waarin stond dat de commissie wettelijk recht had op de aangifte.

In december 2021 behandelde rechter McFadden de zaak en oordeelde eveneens dat de commissie wettelijk recht had op de gegevens. Maar hij blokkeerde het ministerie van Financiën om ze te overhandigen totdat het Hof van Beroep voor Washington D.C. zijn beslissing zou herzien.

In augustus bevestigde een panel van het hof van beroep de beslissing van rechter McFadden, maar Trump vroeg het volledige hof van beroep om de zaak opnieuw te bekijken. Het hof verwierp dat verzoek vorige maand.

Trump vroeg vervolgens het Hooggerechtshof om in te grijpen, en opperrechter John G. Roberts Jr. verlengde tijdelijk de blokkade.

Hoewel hij de komende jaren voor een conservatieve supermeerderheid in het Hooggerechtshof heeft gezorgd, heeft Trump een gemengde relatie met de rechters. In de afgelopen jaren heeft het Hof zijn pogingen verworpen om aspecten van de verkiezingen van 2020 aan te vechten, om te voorkomen dat aanklagers zijn financiële gegevens verkrijgen en om een externe arbiter gevoelige documenten uit zijn woning te laten beoordelen.

© The New York Times