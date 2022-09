Hoofdstad Kazachstan schudt vernoeming ex-dictator af en heet voortaan weer Astana

De hoofdstad van Kazachstan heet voortaan weer Astana. Dat heeft president Kassim-Jomart Tokajev dinsdag laten weten via Facebook. Meteen na zijn aantreden drie jaar geleden doopte Tokajev de grote stad op de Kazachse steppe om tot Nur-Sultan, als eerbetoon aan zijn voorganger president Nursultan Nazarbajev. Die regeerde het land dertig jaar lang als dictator.

De naamsverandering is de jongste stap in een serie beleidswijzigingen die de macht en de reputatie van de voormalige dictator moeten inperken. Eerder dit jaar moest Nazarbajev het voorzitterschap opgeven van de machtige veiligheidsraad. De ontmanteling van diens machtige positie achter de schermen, begon dit jaar na de bloedige januarirellen op straat.

Wat begon als een demonstratie tegen hogere benzineprijzen, veranderde in een campagne tegen decennialang wanbestuur en corruptie door Nazarbajev. Diens familie telt opvallend veel miljardairs, bleek uit onderzoek door journalisten. In diverse steden werden beelden en straatnaamborden vernield.

Protegé

Tokajev begon zijn presidentschap als protegé van Nazarbajev, maar neemt nu royaal afstand van de man die hem in het zadel hielp. Nazarbajav mag zich niet langer Leider van de Natie noemen, een titel die speciaal voor hem in het leven was geroepen. Diverse familieleden van de oud-president moesten hun hoge posities opgeven of kregen de openbaar aanklager achter zich aan. Een groep parlementsleden die zich Nieuw Kazachstan noemt, stelde onlangs voor de naam van de hoofdstad weer te veranderen in Astana. Dat betekent hoofdstad in het Kazachs.

De stad met ruim een miljoen inwoners aan de brede Isjim-rivier heeft al tal van naamsveranderingen doorgemaakt. Het heette eerder Akmola, Akmolinsk, Tselinograd, Astana en Nur-Sultan. Voormalig president Nazarnajev besloot in 1997 de hoofdstad te verplaatsen naar een centralere locatie in het noorden waar de temperatuur schommelt tussen de min en plus 35 graden. De royale inkomsten uit onder meer olie en uranium stak de regering onder meer in blingbling-architectuur, wat Astana de bijnaam het Dubai van Centraal-Azië opleverde.

De voormalige hoofdstad Almaty in het zuiden is met twee miljoen inwoners nog steeds de grootste stad van het land en is het economische centrum van Kazachstan. Volgens het Kazachse ministerie van Financiën vallen de kosten van de naamsverandering van de hoofdstad wel mee. De nationale luchthaven is nog wel vernoemd naar Nazarbajev, alsmede een universiteit en vele boulevards.