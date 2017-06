Homans wil afslanking bij Vlaamse intercommunales

Een overzicht van 175 intergemeentelijke structuren levert alles samen bijna 5.000 zitjes op in allerhande raden van bestuur, directiecomités en regionale bestuurs- en adviesraden. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat bevoegd minister Homans (N-VA) morgen voorstelt in het Vlaams Parlement.

De totale cijfers zijn wellicht een onderschatting, want niet alle intercommunales gaven evenveel informatie over hun werking, stelt het rapport. Ook de totale kosten van al die functies, ruim 9 miljoen euro, lijken een benadering.

Uit de documenten blijkt dat de meeste zitjes te vinden zijn in de 98 klassieke intercommunales, waar gemeenten rechtstreeks in participeren. De raden van bestuur alleen al zouden goed zijn voor 2.343 politieke mandaten, wat 3,4 miljoen euro aan vergoedingen betekende in 2016. Watermaatschappij Pidpa prijkt bovenaan de lijst, met een raad van bestuur die 80 leden telt.

Bevoegd minister Homans mikt in haar visienota van begin mei dan ook voor een afslankingsoperatie. Ze wil een ‘absoluut maximum’ van 15 leden in de raad van bestuur, die verplicht moet bestaan uit mannen én vrouwen. Dat betekent dat bij de intercommunales ongeveer de helft van bestuurders zou verdwijnen.