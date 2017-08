Homans laat campagnefoto verwijderen: "In strijd met neutraliteitsbeginsel"

De Vlaamse overheid heeft een foto van een vrouw met hoofddoek verwijderd die ze gisteravond getweet hadden bij een vacature. "Schadelijk met het neutraliteitsbeginsel", zegt bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Ook al maakt het beeld deel uit van een veel grotere campagne die al sinds 2016 loopt.

De foto werd gisteravond getweet, met daarbij de boodschap dat de Vlaamse overheid een wervingsreserve aanlegt voor juristen en beleidsmedewerkers. Het regende negatieve reacties op Twitter, waarna het bericht deze middag verwijderd werd.

"Het is belangrijk dat het neutraliteitsbeginsel wordt bewaakt", reageert Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). "De dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers moet neutraal zijn en als neutraal ervaren worden. Door het gebruik van de foto in het kader van een algemene werfreserve wordt een fout verwachtingspatroon gecreëerd en wordt het beeld gecreëerd dat iedereen in om het even welke functie binnen de Vlaamse overheid religieuze symbolen zou kunnen dragen."

Wat opmerkelijk is: de foto komt uit een campagne die al een hele tijd loopt. Net voor de zomer van 2016 werd flyers en posters verspreid, onder meer bij minderheidsorganisaties en hogescholen en universiteiten. Het doel is de Vlaamse overheid te promoten als een werkgever die oog heeft voor diversiteit. In april dit jaar werd er ook een digitaal luik aan gekoppeld, met een campagne op Facebook en Twitter. Acht profielen werden uitgekozen: van de transgender en lesbienne, over de persoon in een rolstoel tot... de vrouw met het hoofddoek. Het gaat om reële personen die bij de Vlaamse overheid werken. Op de website van de Vlaamse overheid vertelt de vrouw waarom ze gelukkig is met haar job.