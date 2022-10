Holocaustoverlevende draagt voorzittersstoel in Italiaanse Senaat over aan Mussolini-fan

Liliana Segre riep in haar openingstoespraak in herinnering hoe haar schoolbankje in de herfst van 1938 leeg bleef, omdat Italië onder Mussolini de rassenwetten invoerde en zij als 8-jarig Joods kind uitgesloten werd. ‘En nu zit dat meisje door een raar toeval hier, op de belangrijkste zetel van de Senaat.’

De voor het leven tot senator benoemde Segre greep haar korte moment op de voorzittersstoel aan voor een nadrukkelijke boodschap aan haar collega’s. ‘De Grondwet is de Poolster die ons allen moet leiden.’ Ze benadrukte het belang van het verbod op discriminatie en riep op de ‘politiek van het geschreeuw’ buiten het parlement te houden, en in plaats daarvan ‘hoge, edele’ politiek te bedrijven.

Overtuigende winst

Die boodschap was niet aan iedereen besteed. Kort na Segres toespraak ging de Senaat over tot het kiezen van een nieuwe voorzitter, maar in de aanloop naar de verkiezing bleken de partijen van het rechtse meerderheidsblok (Fratelli d’Italia, Lega en Forza Italia) verdeeld. Op tv-beelden viel te liplezen hoe Silvio Berlusconi (Forza Italia) latere winnaar Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) grof uitschold.

Maar hoewel Forza Italia niet meestemde, won La Russa de verkiezing alsnog met overmacht. Het kan dus niet anders of een vijftiental oppositieleden hielp de Fratelli d’Italia-politicus mede het zadel in.

In zijn eerste toespraak donderdag verklaarde La Russa als Senaatsvoorzitter niet op zoek te gaan naar applaus. ‘Mijn keuzes zullen soms in de smaak vallen, en soms niet.’ Ook deed hij een belofte. ‘Ik zal proberen een voorzitter voor iedereen te zijn.’

Geen eenvoudig waar te maken voornemen, want Ignazio Benito Maria La Russa (1947) is op zijn zachtst gezegd omstreden. Hij is medeoprichter van Fratelli d’Italia – de radicaal-rechtse partij die onder leiding van Giorgia Meloni de verkiezingen won – en inmiddels al ruim vijftig jaar actief op de politieke verre rechterflank.

Postfacisme

La Russa werd als twintiger lid van de jeugdafdeling van de Movimento Sociale Italiano, de naoorlogse ‘postfascistische’ opvolger van Mussolini's partij, en flirt al net zo lang met symboliek uit de tijd van zijn naamgenoot. Want waar Meloni in de verkiezingscampagne vaak herhaalde dat haar partij ‘het fascisme al lang geleden heeft overhandigd aan het verleden', leidde La Russa vier jaar geleden nog zonder gene een cameraploeg rond langs zijn verzameling bustes van de fascistische dictator.

In aanloop naar de verkiezingen van 25 september stelde hij in een discussie dat ‘we allemaal erfgenamen van Mussolini zijn’. Een paar dagen voor de verkiezingen raakte zijn jongere broer Romano in opspraak, omdat hij op een begrafenis meedeed aan een gezamenlijke fascistengroet.

Dat noemde La Russa weliswaar ‘een ernstige fout’, maar hij vond vooral dat de pers er overdreven veel aandacht aan besteedde. ‘Mijn broer is de beste persoon ter wereld. Hij deed maar een halve groet, alleen om de wil van de overledene te respecteren.’

