Hogere premie voor warmtepomp, zonneboiler en renovatie: zo wil de Vlaamse regering uw energieverbruik verlagen

“We moeten ons minder afhankelijk maken van gas”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), verwijzend naar de grote hoeveelheden gas die Europa dagelijks importeert uit Rusland. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn onze energieprijzen fors gestegen. In afwachting van een federaal energieakkoord pakt de Vlaamse regering daarom uit met enkele maatregelen om ons verbruik naar omlaag te krijgen. Kostprijs: 218 miljoen euro.

Een terugbetaling tot 25.000 euro van uw renovatie

Wie vandaag dakwerken laat uitvoeren, nieuwe ramen steekt of een efficiënt warmtesysteem laat installeren, kan hiervoor een overkoepelende renovatiepremie krijgen die afhankelijk is van zijn inkomensgrens. Voor middeninkomens kan dit oplopen tot 25 procent, voor lagere inkomens tot 35 procent. In 2022 en 2023 worden die percentages nu opgetrokken naar respectievelijk 35 en 50 procent. “Concreet zullen middeninkomens hierdoor tot 17.500 euro en de laagste inkomens tot 25.000 euro ontvangen”, laat het kabinet-Demir weten.

Opgelet: aan de huidige inkomensgrenzen verandert er niets. Dat wil zeggen dat koppels de premie enkel krijgen als ze samen niet meer dan 65.960 euro bruto per jaar verdienen. Voor iedere persoon ten laste wordt die limiet verhoogd met 3.700 euro. Alleenstaanden mogen maximaal 46.170 euro verdienen. De hoogste inkomens en ook een deel van de middenklasse worden dus uitgesloten. “Maar het gemiddelde inkomen van een Belgisch gezin komt neer op 46.000 euro bruto”, stelt het kabinet-Demir. “Met deze maatregelen gaat 61 procent van de huishoudens erop vooruit.”

Premie tot 3.600 euro voor warmtepomp

Ook de premie die je krijgt voor het installeren van een duurzame warmtebron, gaat omhoog. Zo stijgt de premie voor een hybride warmtepomp van 1.500 naar 2.000 euro. Voor beschermde afnemers, die recht hebben op een sociaal tarief voor elektriciteit en gas, ligt de premie nog iets hoger: 2.400 euro. Voor een lucht-waterwarmtepomp gaat de premie van 2.250 naar 3.000 euro, tot 3.600 euro voor de laagste inkomens.

Ook wie een zonneboiler aanschaft, krijgt daar voortaan iets meer geld voor terug van de Vlaamse overheid. De premie stijgt van 300 naar 450 euro.

Renteloze energielening

De renteloze energielening die nu al bestaat voor minder kapitaalkrachtigen, zoals mensen die een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds krijgen of in schuldbemiddeling zitten, wordt opgetrokken van 15.000 euro naar 50.000 euro. Deze lening moet op maximaal 25 jaar worden terugbetaald.

Samen met het renteloze renovatiekrediet, dat via de banken wordt toegekend, kan deze lening volgens de Vlaamse regering 800 miljoen euro aan kapitaal per jaar mobiliseren voor renovaties. Intussen onderzoekt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) of ook huurders kunnen worden toegelaten tot het systeem.

Een handleiding

Bent u de weg kwijt in alle premies en leningen? Dan kunt u terecht op de simulator van Mijn VerbouwPremie. Deze zal vanaf eind deze week aangeven welke voordelen je op basis van deze nieuwe voorwaarden kan krijgen. Ook de Energiehuizen, die gratis advies geven over energetische investeringen, krijgen 8 miljoen euro meer werkingsmiddelen.

Meer windmolens en zonnepanelen

Behalve het verlagen van ons energieverbruik wil de regering ook dat we minder fossiele energiebronnen gaan gebruiken. Er komt een versnelde uitrol van de windmolenparken. “De komende twee jaar gaan we niet voor 108 maar 150 MW extra windenergie per jaar”, zegt Demir. Ook de jaarlijkse doelstelling voor opgewekte zonne-energie wordt opgetrokken. Normaal willen we ieder jaar 300 MW meer zonne-energie opwekken dan het jaar ervoor. In 2022 en 2023 trekken we dit op naar 450 MW.