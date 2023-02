Hoewel ze het tegendeel beweren, zijn zowel de Vlaamse als de federale regering al bevangen door kieskoorts

Dag lezer,

De ten diepste verdeelde Vlaamse regering gunt zichzelf een week krokusbezinning om weer wat rust en een compromis te vinden over de stikstofkwestie. Dat wil voorlopig niet te best lukken. Het complexe stikstofdossier blijft in de greep van een campagnestrijd tussen regeringspartijen N-VA en cd&v, waarbij perceptie domineert op feitelijkheid. Aan de ene kant blijven cd&v-kopstukken schermen met het argument van voedselbevoorrading, om een ruimhartige regeling voor de veeteelt te bepleiten. Een betwistbaar argument, zo blijkt uit een grondig becijferde analyse van Jeroen Van Horenbeek en Dieter De Cleene.

Anderzijds betitelt bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) cd&v-voorzitter Sammy Mahdi weinig verzoenend als ‘Sabotage Sammy’. “Het verdriet van Vlaanderen is dat het bestuurd wordt — bij gebrek aan een beter woord — door mensen die enkel bedreven zijn in de permanente oorlogsvoering, niet in pakweg stikstofdossiers administratief onderbouwen en juridisch sluitend maken”, schrijft Vincent Stuer daarover in een messcherpe column. “Het politieke spel beheersen ze, het beleid is daar ondergeschikt aan.”

Tezelfdertijd blijft het asielbeleid de federale regering blamages opleveren. Terwijl een Nederlandse rechter weigert een Chinese asielzoeker naar België terug te sturen omdat het recht op opvang hier structureel geschaad wordt, borrelt een nieuw dossier over grootschalige fraude met arbeidsmigratievisa op. Ann De Boeck bracht beide pijnlijke nieuwsfeiten deze week uit.

De wanorde in het asiel- en migratiebeleid is niet alleen voor bevoegd staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) pijnlijk, maar ook voor de groene regeringspartijen, voor wie menswaardige opvang een punt van geloof is. De kritiek groeit, ook intern, maar voorlopig geeft Jeremie Vaneeckhout, co-voorzitter van Groen, geen krimp. “Een regering zonder Groen zou vandaag veel meer mensen op straat laten slapen”, zegt hij in een interview, waarin hij overigens wel - terecht- streng is voor het gebrek aan hervormingslust in de regering-De Croo.

Hoewel ze het tegendeel beweren, zijn zowel de Vlaamse als de federale regering al bevangen door kieskoorts en electorale verlamming. Een gedenkwaardig gesprek van Joël De Ceulaer met socioloog en columnist Mark Elchardus, over onder meer deelname van het VB aan het (lokale) beleid, zet de inzet nog eens op scherp.

Wordt dit een voorspelling die zichzelf bevestigt? Een vreemde paradox houdt het regeringsbeleid alleszins in de greep: uit vrees voor tegenkanting die nog meer radicale krachten opwekt, beweegt er nog weinig. Maar juist doordat er nog weinig beweegt, groeit de tegenkanting.