Hoewel verkiezingen nog anderhalf jaar voor ons uit liggen, lijken partijen zich al volop klaar te stomen voor strijd

Dag lezer,

Hoewel de volgende verkiezingen nog anderhalf jaar voor ons uit liggen, lijken de partijhoofdkwartieren zich al volop klaar te stomen voor de kiesstrijd. Op een congres zal Vooruit zaterdag een ingrijpende hervorming van de partijstructuren goedkeuren. De provinciale structuren worden afgebouwd, pas ingevoerde decumulregels ingetrokken, en de zuilorganisaties verdwijnen uit het partijbestuur. Doel is de nationale leiding met voorzitter Conner Rousseau meer armslag geven en de interne lijnen korter maken.

Veel tegenstand hoeft de voorzitter niet te vrezen. Onder Rousseau veren de Vlaamse socialisten eindelijk weer op en dat geeft de voorzitter aanzien en gezag. Stilaan doet de positie van Conner Rousseau bij Vooruit dan ook denken aan die van Bart De Wever bij N-VA. Ook De Wever gaf deze week een electoraal schot voor de boeg. In De Ochtend op Radio 1 verklaarde hij zaterdag dat zijn partij enkel in een volgende federale stapt als er een confederale staatshervorming komt. Een hoog bod, dat moeilijk realiseerbaar is in de huidige stand van het partijlandschap, zo legt politicoloog Dave Sinardet uit in onze nieuwspodcast ‘Duidelijk’.

Toch is de strategische zet van De Wever niet kansloos, meent columnist Alain Gerlache. “Het immobilisme van de federale regering blijft het gebrekkige Belgische federalisme verder ondermijnen”, schrijft hij.

En kijk, ook in die regering-De Croo lijkt stilaan het besef te dagen dat het voortdurende gestook een recept is voor een zekere verkiezingsnederlaag. Het regeringscompromis over het loonakkoord werd dan ook gevierd als een bijzondere overwinning. De regerings- en partijleiders van Vivaldi schijnen achter de schermen druk doende te zijn om de komende maanden nog meer akkoorden te sluiten.

Twee hinderpalen staan op hun weg. Eén: de lekkende begroting biedt geen enkele marge meer om nieuwe afspraken te ‘smeren’ met extra geld. “Ik reken er op dat de begroting voor alle regeringspartners nu een prioriteit wordt. Dan heeft deze triestig episode op het einde van de rit toch tot iets positiefs geleid”, zegt kersvers staatssecretaris Alexia Bertrand (Open Vld) in haar maideninterview.

De tweede hindernis blijft de onvoorspelbaarheid van coalitiepartner MR onder Georges-Louis Bouchez. Hoelang nog kan hij zijn ambitie om zelf de leiding van het land in handen te nemen intomen?

Bouchez hoopt op een heruitgave van de centrumrechtse ‘Zweedse’ regeringsformule met liberalen, christen-democraten en de N-VA. De weer opborrelende spanningen in de Vlaamse regering tonen aan dat ook daarbij succes niet verzekerd is. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) haalde een succesje binnen met een redelijk positief advies van de Raad van State over haar plan om de subsidies voor grote zonnepaneelprojecten af te romen. Veelzeggend evenwel is dat coalitiepartner cd&v vooral blijft hangen aan de kritische kanttekeningen van de Raad.

En terwijl hier de partijbonzen over hun strategische plannen gebogen zitten, moet de Europese Unie op het grotere schaakbord van de geopolitiek een nieuwe plek zoeken. Een blitzbezoek van EU-president Charles Michel aan China toont aan dat niet alle Europese neuzen in dezelfde richting staan.

Veel leesplezier met dit politieke weekoverzicht,

Bart Eeckhout

