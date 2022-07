Hoeveel zou u netto meer overhouden als de nieuwe fiscale plannen worden uitgevoerd?

Wie werkt, moet volgens Van Peteghem op het einde van de maand meer overhouden. De belastingvrije som wordt in zijn voorstel daarom opgetrokken van 9.270 naar 13.390 euro. Tegelijk worden alle belastingschalen met 5 procent verlaagd, en komt er een nieuwe schijf voor wie meer dan 84.740 euro per jaar verdient.

Wie het minimumloon van 1.825 euro bruto per maand verdient, zou op jaarbasis zo 1.372 euro netto winnen, een korting van 57 procent (cijfers berekend voor een alleenstaande zonder kinderen).

Hoe hoger het brutoloon, hoe lager het relatieve voordeel. Wie bijvoorbeeld 2.500 euro bruto verdient, wint op jaarbasis 2.755 euro, of 47 procent. Wie aan het mediaanloon van 3.475 euro zit – dat wil zeggen dat de ene helft van de bevolking minder en de andere helft meer verdient – wint per jaar 3.207 euro, of 29 procent. Het kleinste voordeel tegenover de huidige situatie zou voor de grootverdieners zijn. Bij een maandloon van 5.000 euro bruto bedraagt de winst 3.965 euro of 19 procent, bij 7.500 euro is dat 5.487 euro of nog 15 procent.

In onderstaande tabel kunt u in het zoekveld linksboven uw eigen bruto maandloon opzoeken, afgerond op de dichtstbijzijnde 25 euro. Met de pijltjes rechtsboven kunt u door de pagina’s bladeren:

In ruil worden een aantal gunsttarieven geschrapt. Zo stelt Van Peteghem voor om eco-, cultuur- en sportcheques op dezelfde manier te belasten als loon. Hiermee worden zij de facto nutteloos.

In tegenstelling tot de eerdere voorstellen van experts wil Van Peteghem niet raken aan de maaltijdcheques en bedrijfswagens. “Een bewuste keuze omdat zij voor veel gezinnen een houvast zijn”, zegt hij. Privéverplaatsingen met bedrijfswagens zouden wel hoger belast worden via een voordeel van alle aard voor de tankkaarten.

Ook in de vermogensinkomsten en de btw wil Van Peteghem een hervorming doorvoeren. Zo zouden de verlaagde tarieven van 6 en 12 procent vereenvoudigd worden tot 9 procent.

Dit is voor alle duidelijkheid nog maar een blauwdruk van een fiscale hervorming, en nog geen concrete beslissing. Het is nu aan de andere partijen in de regering om het voorstel te bestuderen. Van Peteghem zelf hoopt bij de begrotingscontrole in september al een beperkt deel van zijn hervorming uit te voeren.