Hoeveel moet er bespaard worden? Het rommelt al tussen socialisten en liberalen

De begrotingsgesprekken zijn nog niet goed begonnen of het rommelt al tussen liberalen en socialisten. De twistappel: hoeveel moet er bespaard worden?

Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) schat dat er een inspanning van 3 miljard euro nodig is. “De groei is terug en significant, die bedraagt ongeveer 5,7 procent voor 2021 en 3 procent voor 2022. Het is daarom naar mijn mening wenselijk om nu een extra inspanning van 0,4 procent (van het bbp) te leveren, dus voor een inspanning gelijk aan 0,6 procent, of ongeveer 3 miljard euro”, zegt De Bleeker donderdag in een gesprek met de krant Le Soir.

In het federaal regeerakkoord staat dat De Croo I elk jaar een begrotingsinspanning levert van minstens 0,2 procent van het bbp, met mogelijk een extra als de economie aantrekt.

De Bleekers uitspraken vallen slecht bij PS. “Ze zijn cynisch”, vindt PS-staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine. “Terwijl de liberalen tot voor enkele maanden ook overtuigd waren van een sterke overheid die investeert, zijn ze dat nu blijkbaar al vergeten. Ze heeft het over de economie die weer groeit, maar die groei is erg ongelijk verdeeld. Er zijn nog altijd genoeg sectoren en genoeg mensen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden.”

Dermine verwijst naar de Europese Commissie, die al heeft aangegeven dat ze zich voor de begroting 2022 coulant zal opstellen. “Zelfs Europa zegt dat het nog een overgangsjaar is.”

Ook Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet staat ondertussen op de rem. “De economie is nog steeds kwetsbaar en we hebben nog niet alle gevolgen van corona en de overstromingen verteerd. De begrotingsoefening zal hier rekening mee moeten houden. We hebben nieuw beleid en investeringen nodig, boven op de structurele besparingen besloten in 2021.”