Hoe sterk is het cordon sanitaire? Vooral op lokaal vlak wordt het spannend

Iets meer dan een jaar voor de federale, Vlaamse en lokale verkiezingen is de grote vraag in veel partijen nu al: wat met Vlaams Belang? Na drie decennia zou het cordon sanitaire dit keer echt kunnen breken. En dat scenario kan N-VA handig uitspelen.

Er is geen enkele partij die staat te trappelen om een regering met de uiterst rechtse formatie van Tom Van Grieken te vormen. Maar sinds de verkiezingen van 2019 projecteren nagenoeg alle peilingen Vlaams Belang als de grootste partij van Vlaanderen, ook al is het verschil met eerste achtervolger N-VA nooit groter dan enkele procentpunten.

De kans lijkt dan ook erg groot dat straks Tom Van Grieken aan zet komt als formateur. Een droomscenario voor de VB-voorzitter, want het doorbreken van het cordon sanitaire is het summum van zijn politieke ambitie. Veel meer dan op een ministerambt of een concreet programmapunt is Van Grieken erop gebrand om zijn partij uit het verdomhoekje van de vaderlandse politiek te halen.

Maar daarvoor heeft een formateur wel partners nodig. En zo lijkt er maar één te bestaan: de N-VA. Niet verwonderlijk krijgt voorzitter Bart De Wever de voorbije weken voortdurend de vraag hoe zijn partij tegenover het Vlaams Belang staat, ook afgelopen weekend in De Zondag. Het antwoord is telkens een variatie op hetzelfde thema, met twee cruciale punten: regeren met het VB is niet onmogelijk, maar dan moet die partij wel zelf eerst grote kuis houden. Afhankelijk van het interview klinkt het antwoord meer als ‘ja, maar’ of als ‘nee, tenzij’.

De deur staat niet wagenwijd open, maar is zeker niet dicht. Toch blijft de kans gering dat Vlaams Belang straks echt in een regering zetelt. Federaal zal dat alvast niet gebeuren: er is geen Franstalige partijvoorzitter die nog maar overweegt om met Van Grieken rond een onderhandelingstafel te gaan zitten.

Op Vlaams niveau liggen de kaarten anders. Daar zal veel afhangen van de vraag of N-VA en Vlaams Belang samen een meerderheid halen − het is ondenkbaar dat een derde partij hen ter hulp schiet om een coalitie te vormen. Volgens de laatste peilingen kunnen de twee rechtse partijen een meerderheid halen, al is het uiterst nipt en zal er voor de gemeenschapsbevoegdheden geteld moeten worden met de in Brussel verkozen Vlaams parlemensleden.

Schaak

Niet alleen voor VB is het belangrijk om op Vlaams niveau een meerderheid op rechts te hebben, ook voor N-VA zou die uitgangspositie interessant kunnen zijn. Niet noodzakelijk om effectief een coalitie met Vlaams Belang aan te kunnen gaan, maar wel om dat scenario als schaakstuk aan de federale onderhandelingstafel in te zetten.

Die theorie is ongeveer wat Theo Francken bedoelde toen hij onlangs in een interview met VRT zei dat eerst de federale regering onderhandeld moet worden en pas daarna de Vlaamse. Want: “Vorige keer hebben cd&v en Open Vld alles gedaan om samen met ons in de Vlaamse regering te zitten. En vervolgens hebben ze ons een dolk in de rug gestoken door zonder ons in een federale regering te stappen.”

VB-voorzitter Tom Van Grieken. Het doorbreken van het cordon sanitaire is het summum van zijn politieke ambitie. Beeld BELGA

Wat Francken zegt, komt hierop neer: als de andere centrumpartijen N-VA nog een keer buiten de federale regering houden, zal N-VA hen daarna uit de Vlaamse regering houden. Het spreekt voor zich dat dat dreigement het sterkst klinkt als N-VA kan zwaaien met een scenario waarin alle centrumpartijen tegelijk ‘gestraft’ kunnen worden. Dat scenario is een coalitie met Vlaams Belang.

Al die bedenkingen zijn weliswaar nog speculatief en bezaaid met strategische hindernissen. De federale regeringsgesprekken slepen mogelijk opnieuw eindeloos lang aan: gaat N-VA al die tijd de vorming van een Vlaamse regering blokkeren en zo de federale moeilijkheden naar Vlaanderen importeren? Dat lijkt allerminst evident voor een partij die prat gaat op Vlaams zelfbestuur.

Als het cordon ergens snel breekt, dan zal het niet in de federale of Vlaamse regering zijn, maar wel op het lokale niveau. Vlaams Belang wordt daarbij ironisch genoeg een handje geholpen door de huidige Vlaamse regering. Die besliste dat vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de lijsttrekker van de grootste lijst als eerste twee weken lang mag proberen een coalitie op de been te brengen.

Ninove

In 2018 al hield het cordon maar moeizaam stand. In Ninove werd ternauwernood een coalitie gevormd die de lijst van VB’er Guy D’Haeseleer uit het bestuur moest houden, ook al had die 40 procent van de stemmen gekregen. In Grimbergen stormde het toen N-VA en Open Vld een akkoord smeedden met de lijst van oud-VB’er Bart Laeremans.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2019 was Vlaams Belang op nog meer plaatsen de grootste partij: in verschillende gemeentes in de Denderstreek, maar ook in onder meer Oostende, Koekelare, Stekene, Eeklo, Leopoldsburg en Maaseik. En in 2024 zullen wellicht nog meer postcodes geelzwart kleuren.

Op al die plaatsen zal Vlaams Belang als eerste aan zet komen. Voor een heleboel N-VA-afdelingen zal het dan erg lastig worden om de boot af te houden, want lokaal zien veel N-VA’ers al langer weinig reden om het VB koste wat het kost uit het bestuur te houden. En als Bart De Wever op regeringsniveau met Vlaams Belang praat, wordt het moeilijk om vol te houden dat het lokaal niet zou kunnen.

Bovendien heeft De Wever in het verleden zelf in de markt gezet dat links het cordon sanitaire al ‘doorbroken’ heeft door in Zelzate te besturen met de extreem-linkse PVDA. Die analyse is historisch onjuist, want het cordon uit 1992 had nooit iets te maken met die partij. Maar de onderliggende boodschap is duidelijk: als links mag besturen met extreemlinks, waarom zou rechts dan niet mogen besturen met extreemrechts?