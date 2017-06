Hoe sp.a uit het Brusselse stadsbestuur viel

Ans Persoons is het volgende slachtoffer in de affaire rond daklozenorganisatie Samusocial, zij het op indirecte manier. De sp.a-schepen voor Wijkcontracten zal uit het stadsbestuur moeten stappen. Het was haar partij die de aanval had ingezet op burgemeester Mayeur, het is haar partij die daarvan de weerbots moet incasseren.

De Vlaamse socialisten stapten gisteren kwaad op uit het meerderheidsoverleg over wie Yvan Mayeur en Pascale Peraïta moeten opvolgen als burgemeester en OCMW-voorzitter. Dat de PS voorstelde om Mayeur een troostprijs te geven als schepen, is voor hen onaanvaardbaar.