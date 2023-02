Hoe sommige opiniemakers samenwerking met het Vlaams Belang helpen normaliseren

Vlaams Belang maakt een grote kans om de volgende verkiezingen te winnen, maar blijft een politiek dood gewicht. Zo luidt de brede consensus. Maar onder de waterlijn timmert het VB aan een netwerk om die consensus te doorbreken.

Maakt de veelbesproken exit van Dries Van Langenhove uit de Kamer enig verschil voor de inhoudelijke positie van het VB? Eigenlijk niet, zo stelt de N-VA, de meest nabije concurrent, terecht. Het is zelfs nog altijd niet helemaal duidelijk waarom Van Langenhove moest of wou vertrekken. Maar het is geen gekke veronderstelling dat het de VB-top wel handig uitkomt om meer officiële afstand te creëren met een man die twee rechtszaken boven het hoofd heeft hangen en die ook in zijn politieke praktijk complotleugens blijft opstoken. Tegelijk waakt voorzitter Tom Van Grieken er netjes over om in zijn eigen communicatie die extremistische flank, die in Van Langenhove een held vermoedt, aan boord te houden.

Er is dus niets veranderd. Toch is er onder de waterlijn veel aan het veranderen. Diezelfde Dries Van Langenhove bijvoorbeeld kan in zijn nieuwe rol van media-activist het VB misschien geen voorkeurstemmen meer aanleveren, hij kan wel groepen kiezers in een baan om de partij leiden of houden. Met minder inhoudelijke en financiële beperkingen kan hij daar zelfs verder in gaan dan tot nog toe het geval is. De mogelijke grootte van die groepen is moeilijk in te schatten, maar voorbeelden in Nederland of de VS tonen het belang van ‘herders’ die via nieuwe en sociale media de kudde zoekende kiezers opjutten en bijeenhouden.

Zo wordt Van Langenhove-de activist een satelliet die in een baan om de planeet VB blijft draaien. Je zou dat netwerking kunnen noemen, maar het heeft ook iets van een eigentijdse verzuiling. Alleszins bouwt Vlaams Belang stilaan een eigen media-apparaatje uit, met bijvoorbeeld ook PAL NWS, de digitale fusie van het vroegere Sceptr en ’t Pallieterke. Jonas Naeyaert, huidig partijwoordvoerder, is de vroegere hoofdredacteur van Sceptr. Het VB zal zeggen dat het die strategie moet volgen omdat het in de klassieke media niet aan bod komt, maar dat klopt allang niet meer.

Baudet

Een zweem van verzuiling hangt ook boven de eerste experimenten van de partij met een eigen app. VB is de eerste partij in het land die met zo’n eigen app komt, maar niet de eerste in de wereld. In Nederland is het Forum voor Democratie van Thierry Baudet al verder gevorderd met die innovatie. Een reportage in de Volkskrant liet onlangs treffend zien hoe de FvD-app werkt. Sympathiserende handelaars of ondernemers kunnen zich aanmelden in de app, zodat Baudet-supporters bij hen kunnen winkelen of solliciteren. Zover zijn we in Vlaanderen nog lang niet. Het VB bezigt de app voorlopig enkel uiterst minimaal om persberichten onder de achterban te verspreiden. Maar het potentieel om een eigen sociaal netwerk uit te bouwen om die fanbase als in een zuil aan zich te binden, is er wel.

Het is van een bittere ironie dat juist radicaal-­rechts de verzuiling afstoft. Er valt veel voor te zeggen dat uiterst rechtse partijen bastaardkinderen zijn van de historische ontzuiling. Maatschappelijke spanningen, die vroeger gesmoord werden in organisaties met gelijkgestemden, bleven onbeantwoord etteren in de ontzuilde samenleving. Voor kiezers die door die evolutie vervreemd of gefrustreerd raakten, bood uiterst rechts een aanlokkelijk vangnet. Het is wellicht geen toeval dat in Wallonië, waar de PS-zuil wel langer intact bleef, radicaal-rechts nooit een kans maakte. Pas nu de Franstalige socialisten pluimen laten, duikt er een sterk radicaal-­populistisch alternatief op, maar dan wel ter linkerzijde.

Die netwerking moet natuurlijk wel een hoger doel dienen: het structureel verankeren van de partij in het politieke landschap. Dat lukt vrij aardig. De recentste lokale (2018) en nationale (2019) verkiezingen draaiden uit op een grote overwinning voor uiterst-rechts in Vlaanderen. Te oordelen naar alle mogelijke peilingen maakt het VB kans om bij de volgende stembusgang in 2024 voor het eerst de grootste formatie te worden (in 2004 bleef het kartel van CD&V en N-VA groter).

Struikelsteen

Of dat ook de poort opent naar beleidsdeelname is weer wat anders. De enige realistische mogelijkheid daartoe komt er als er een wiskundige meerderheid mogelijk is met de N-VA. En dan nog. Tot nader order houdt die partij, bij monde van haar kopstukken Bart De Wever en Zuhal Demir, de deur dicht. Andere toppers die daar mogelijk wat genuanceerder over denken, zoals Theo Francken of Matthias Diependaele, houden het bij ‘niet aan de orde’. Maar de deur is niet met lood dichtgelast. De belangrijkste struikelsteen voor samenwerking zit hem, luidens de N-VA-communicatie, in de aanwezigheid van extremistische elementen. Over programmatorische onverenigbaarheid gaat het veel minder.

Ook daar beweegt wat. Zo valt het op dat Vlaams Belang een connectie maakt met een aantal prominente opiniemakers. Toogpraat, de YouTube-podcast van Tom Van Grieken, doet daarbij dienst als een soort inkomhal. Onder meer Jean-Marie Dedecker, Mia Doornaert, Rik Torfs en Mark Elchardus waren al te gast. Let wel, die aanwezigheid betekent niet dat die spraakmakers zelf uiterst-rechts of ‘alt-right’ geworden zijn, zoals critici weleens opperen. Wel helpen ze om het VB te dedouaneren en uit het politieke isolement te halen. Mia Doornaert bijvoorbeeld was vorige week ook als spreker te gast op een bijeenkomst van de Vlaams Belang Jongeren over ‘modern feminisme’.

Zo helpen deze opinieleiders om samenwerking met het VB te normaliseren. En zo voeren ze subtiel de druk op de N-VA op. Terwijl de ene satelliet poogt extreme elementen bij de partij te houden, proberen andere satellieten juist de drempel met de klassieke politiek én samenleving te verlagen. Zo krijgt de ‘zuil’ van het VB stilaan vorm.

De volgende stap zou dan weleens kunnen zijn dat die schakelfiguren ook expliciet(er) gaan oproepen om het VB niet langer van het beleid uit te sluiten. Met een nieuwssite als Doorbraak is er alvast een medium dat de ‘samen een meerderheid’-gedachte graag zal propageren. Dat moment is blijkbaar al aangebroken. In een boeiend portret van Mark Elchardus, columnist bij deze krant, schrijft Walter Pauli in Knack: “Niet zo lang geleden verdedigde Elchardus tijdens een etentje een nieuw idee dat hij her en der opwerpt en aftoetst: de noodzaak, zelfs de plicht, om na de volgende verkiezingen het Vlaams Belang te betrekken bij het bestuur, en dat zowel op lokaal vlak als bij de Vlaamse regeringsvorming.”

Helemaal verrassend kan dat niet zijn. Terwijl partijleiders als Bart De Wever (N-VA), Conner Rousseau (Vooruit) en Sammy Mahdi (cd&v) ­inspiratie putten uit het spraakmakende boek Reset van Mark Elchardus, kun je ook de VB-stellingnames zien als een variant op diens ‘gemeenschapsdenken’, weliswaar in een harde, exclusieve en vaak xenofobe vorm.

Schakelfiguren

Vandaag staat het VB nog buitenspel, maar de volgende stembusgang ligt nog anderhalf jaar van ons verwijderd. Velen gaan er iets te vlot van uit dat de situatie onveranderlijk blijft. Al in 2019, vlak na de vorige verkiezingszondag, stelde Mark Elchardus in deze krant dat hij geen aanhanger was van het cordon sanitaire en dat het VB niet voor altijd van de macht afgesloten zou blijven. “Het VB heeft zijn succes ten dele te danken aan standpunten die niet ernstig kunnen worden genomen. Welke garanties kan die partij bieden dat zij wel een ernstige coalitiepartner kan zijn?”, schreef hij toen.

Die onverteerbare en onverzoenbare standpunten zijn er vandaag nog altijd. Denk bijvoorbeeld alleen nog maar aan het voornemen om vanuit Vlaanderen eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen. Ook het VB staat dus nog voor een bocht. Twijfelt iemand eraan dat Tom Van Grieken bereid zal zijn die te nemen? Later, als de tijd eerst nog wat rijper gemaakt is.