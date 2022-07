Hoe Shinzo Abe de ongeschreven politieke wetten van Japan brak en de langstzittende premier werd

Shinzo Abe deed iets wat eigenlijk helemaal niet kan: in de chaotische politieke cultuur was hij negen jaar lang premier. Toch is zijn nalatenschap niet zo groot als hij zal hebben gehoopt. Vrijdag werd hij op 67-jarige leeftijd vermoord.

Zelden straalde de lach van Shinzo Abe zo als op 7 september 2013. Niet Istanbul, niet Madrid, maar het IOC koos in een congreszaal in Buenos Aires voor Tokyo als organisator van de Olympische Spelen van 2020. Vooral Abe speelde een cruciale rol in die toewijzing. Het IOC twijfelde aan de veiligheid van het evenement in Japan, twee jaar na de kernramp van Fukushima, maar achter de schermen nam de premier van Japan alle zorgen bij de leden weg. Zoals hij dat kon, beheerst, charismatisch, charmant. Abe verklaarde zich in de Argentijnse hoofdstad gelukkiger dan na zijn herverkiezing enkele weken daarvoor.

De Olympische Spelen van 2020 moesten de kers op de taart worden van Abes plek in de Japanse geschiedenisboeken, zoals de Spelen van 1964 het naoorlogse Japan eerder op de westerse wereldkaart zetten. Uiteindelijk gooide de coronapandemie roet in het eten. De Spelen werden uitgesteld met een jaar en gehouden in lege stadions, geïsoleerd van de ontevreden en ongeïnteresseerde Japanse bevolking. Abe zelf kon het niet eens als president meemaken. In het najaar van 2020 trad hij wegens gezondheidsredenen af.

Langstzittende premier

Shinzo Abe, telg uit een machtige familie, zal worden herinnerd als de belangrijkste Japanse politicus van het begin van de 21ste eeuw. Als iemand die de ongeschreven politieke wetten van het land kon breken, en uiteindelijk negen jaar aan de macht zat. Een unicum in een land dat sinds 2000 al elf verschillende premiers heeft gehad, van wie er negen binnen twee jaar hun post verlieten.

Dat Abe de langstzittende Japanse premier ooit was, komt voornamelijk door zijn politieke vernuft. In 2006 werd hij gekozen tot jongste naoorlogse premier van het land, maar zijn eerste periode als regeringsleider was van korte duur. Vanwege kelderende populariteitscijfers trad hij een jaar later onverwachts af. Het was een opmaat naar een terugkeer op het pluche in 2012, toen hij acht jaar bleef zitten.

In die periode won Abe twee verkiezingen, allebei zelf door hem uitgeroepen op voor hem gunstige momenten. In 2014 was de linkse oppositie te verdeeld om een blok te vormen. Drie jaar later zat het met zijn populariteitscijfers wel snor, omdat Noord-Korea met nucleaire tests Japan in een internationale veiligheidscrisis drukte.

Pacifistisch karakter

Abe wilde van Japan een krachtig democratische tegenspeler maken in een geopolitiek roerig gebied. In zijn regeringsperiode groeide de eeuwige rivaal China uit tot een van de machtigste landen van de wereld. Het land liet dat ook graag militair in de omringende zeeën merken. Noord-Korea bleef zijn nucleaire bommen ontwikkelen. Hoewel Japan na de Tweede Wereldoorlog een diep pacifistisch karakter nastreefde, reageerde Abe op die spanningen door de investeringen in defensie fors te verhogen. Ook bezocht hij als eerste Japanse premier ooit Pearl Harbor, als ultieme illustratie van een plek voor Japan in de westerse wereld.

Een plek in de Japanse geschiedenisboeken heeft Abe dus zeker vergaard. Maar de glitters ontbreken, en niet alleen door de mislukte Olympische Spelen. Een militair antwoord op het oprukkende China heeft Abe nooit kunnen vinden. Hij hoopte via een grondwetswijziging de positie van het leger formeel door te drukken, als afrekening van de anti-militaire cultuur. Maar hij kreeg nimmer toestemming van het parlement – in Abe’s ogen een van zijn grootste teleurstellingen in zijn politieke leven.

Ook is hij niet erin geslaagd de kwakkelende Japanse economie op een succesvolle manier te hervormen. Als premier had hij een ambitieus plan daarvoor: ‘Abenomics’, veel geld in de economie pompen, een soepel monetair beleid en structurele hervormingen. Een groot succes werd dat nooit: in negen jaar Abe werden alleen de rijken in Japan rijker. Bij zijn aftreden in 2020 bevond Japan zich wéér in een economische crisis en noteerde Abe matige populariteitscijfers.