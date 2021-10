Hoe politici hun eigen graf delven

Zelfs na bijna twee jaar catastrofale onzekerheid blijven politici de covid-epidemie beschouwen als een kortetermijncrisis, die ze met principiële standpunten en beloftes menen te kunnen beheersen. Daarmee ondergraven ze hun eigen geloofwaardigheid.

‘When the facts change, I change my mind’. Volgens zijn biografen heeft de Britse econoom John Maynard Keynes (1883-1946) die beroemde woorden nooit uitgesproken. Dat is jammer, en ook wel typerend. Want als politici, experts of opiniemakers ergens moeite mee hebben dan is het wel met toegeven dat ze van mening veranderd zijn.

Telkens weer wordt beginselvastheid verward met koppigheid. Het gevolg is dat de ommekeer pas wordt ingezet als het echt niet anders meer kan. Een bocht wordt noodgedwongen een haarspeldbocht. Media dragen een deel van de verantwoordelijkheid. Elke toegeving wordt meteen een capitulatie. Meestal wordt de plotse draai daarom ook nog eens toegedekt: ‘Bocht? Welke bocht?’ Dat laat twee keer een vieze smaak na bij kiezers: niet alleen voelen ze zich bedrogen, ze worden ook nog eens voor dom gehouden.

Ook afgelopen week weer kregen we zo’n deerniswekkend tafereel te zien. Al langer is duidelijk dat de invoering van het Covid Safe Ticket ook in Vlaanderen een reële mogelijkheid zou worden. Al was het maar omdat zo’n coronapas ook in al onze omringende gewesten en landen zonder veel gedruis geïntroduceerd is. Toch bleven vooraanstaande politici, met name van de Vlaamse regeringspartijen N-VA en Open Vld, tot zowat de dag van het Overlegcomité beklemtonen dat er van een ‘pasjesmaatschappij’ geen sprake kon zijn.

“Het Covid Safe Ticket kan een vals gevoel van veiligheid creëren”, sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever nog op maandagochtend. Zijn minister-president Jan Jambon was het daar volmondig mee eens. Bij Open Vld zei partijleider Egbert Lachaert een maand geleden “dat we geen algemene coronapas nodig hebben. Vrijheid is de regel.” Zijn Vlaamse minister Bart Somers floot op 26 oktober ‘s middags de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Vooruit) nog terug omdat die een coronapas wou invoeren. Tot de coronapas dezelfde avond dus veralgemeend ingevoerd werd.

Schijn-zekerheid

Het resultaat is dat nu vooral Vlaams regeringsleider Jambon en N-VA en Open Vld schade lijden, omdat zij, zogezegd, hun woord niet gehouden hebben. Beide partijen, die in het verzet tegen de pas een kans zagen om hun liberale vrijheidsliefde te etaleren, zijn het slachtoffer van een perceptie die ze zelf creëerden. Dat had niet gehoeven. Wie het beleid elders en de coronacijfers hier zag evolueren, kon vermoeden dat de coronapas ook in Vlaanderen vroeg of laat weer op tafel zou komen. Het is moeilijk om een ideologisch debat te winnen tegen een dodelijk virus.

Een standpunt aanpassen aan een veranderende werkelijkheid zou geen schande mogen zijn. Ook niet in de krant, trouwens. “Een vaccinpas die discrimineert in het dagelijkse leven, is een slecht idee”, luidde in mei nog het redactioneel commentaar in De Morgen. Op 1 september werd “met grote tegenzin” op dat standpunt teruggekomen. De coronapas, zo bleek in onder meer Frankrijk en Italië, kan een belangrijke drijfveer in de vaccinatiecampagne zijn.

“Principes zijn als winden. Je houdt ze vast zolang je kunt, maar als je niét meer kunt, laat je ze heel stilletjes los”, zei voormalig premier Gaston Eyskens (CVP) ooit. Het is een kunst die politici vandaag niet meer schijnen te beheersen. Voortschrijdend inzicht blijkt nochtans een belangrijke eigenschap in het beheer van deze slopende gezondheidscrisis. Als iedereen altijd volhardend op het eigen standpunt was blijven staan, gingen we nu nog altijd het virus te lijf zonder mondmasker, ventilatie of coronapas.

Vergelijkbaar is de fout om telkens weer nieuwe eindpunten aan de horizon te schilderen. Die worden dan telkens weer door de werkelijkheid achterhaald. Het verklaart waarom burgers nu met onnodig veel chagrijn mondmasker en coronapas hanteren. Want was hen dan niet het Rijk der Vrijheid beloofd door minister Vandenbroucke (Vooruit)? Zulke decepties zijn vernietigend voor de motivatie. En zelfs voor het vertrouwen in de werkzaamheid van vaccins, toch nog altijd de robuuste hoeksteen van het coronabeleid.

Toch blijven politici en experts in dezelfde val trappen, op zoek naar schijn-zekerheid voor hun medeburgers. Ook viroloog Steven Van Gucht deed het vorig weekend weer in De Morgen. “Vanaf het voorjaar zullen we nog heel weinig over corona horen”, suste hij. Zijn we daar wel zeker van? Is het uitgesloten dat we in de volgende herfst toch weer een riskante opstoot krijgen? Opnieuw wordt burgers met te veel stelligheid een geruststellend vergezicht voorgespiegeld. Maar, zo blijkt, er zitten limieten op het steeds weer herhalen van de vraag om nog even op de tanden te bijten.

Misschien moeten politici het nieuwe en vooralsnog ten onrechte onderbelichte boek En nu is het oorlog van hun ex-collega Philippe De Backer eens lezen. In een openhartig en kritisch relaas reconstrueert de oud-minister zijn periode aan het hoofd van de taskforce die de tekort aan medisch materiaal moest zien weg te werken. Het boek bevat lessen die leerzamer zijn dan de lectuur van de verzamelde eindverslagen van de coronacommissies. “Als je in een crisis alles blijft doen zoals je het altijd hebt gedaan, dan is je crisismanagement gedoemd om te mislukken”, schrijft hij onder meer. “Je moet creatief en innovatief zijn. (...) Fail fast.” Die mentale wendbaarheid, de nederigheid ook om te zeggen wat je niet zeker weet, wordt nu node gemist. Het levert wellicht een meer vertrouwenwekkende houding op dan schijn-standvastigheid over stellingen die voortdurend verlaten moeten worden.

Niet alles is al verloren. Covid-19 lijkt in een nieuwe, bijna endemische fase aanbeland. Dat is een geschikt moment om de contouren te schetsen van een toekomstig samenleven met corona in één of andere vorm. Wordt dat een samenleving met terugkerende herfstpieken? Met seizoenen waarin je het mondmasker beter in de buurt houdt? Met gevaccineerde kinderen? Met jaarlijkse boostervaccins voor kwetsbare groepen, zoals bij de griepprik?

Niets is zeker. Maar het is beter om de lastige gesprekken daarover nu al rustig te voeren. Alles is beter dan volgend jaar in oktober weer in paniek een Overlegcomité van Gebroken Dromen te moeten organiseren.