Hoe pensioendiscussie vooral een generatiekloof blootlegt: ‘Het zijn de oudere beren die daarover brommen’

Waarom voelen vooral oudere politici zich geroepen om de vele verdoken extraatjes voor parlementsleden te verdedigen? Onder de waterlijn is een generatiekloof ontstaan. ‘Vroeger waren politici notabelen. Nu zijn ze bedienden aan het worden: mensen die voor het volk werken.’

“Hier is niks illegaals aan. Dit is open en bloot in het parlement besproken.” “Men moet niet doen alsof dat ergens in een achterkamer geregeld is.” “Het was transparant, u kan het allemaal raadplegen op de website van het parlement.”

Jan Peumans (72, N-VA), voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement, nam donderdagochtend op Radio 1 de verdediging van de volksvertegenwoordigers op zich na de aanhoudende onthullingen over riante pensioenregelingen. Een radio-optreden dat bij veel parlementsleden de wenkbrauwen deed fronsen. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten: er valt weinig te winnen door nuance te zoeken over een vergoeding die niet uit te leggen valt aan de modale Vlaming.

De vergelijking met Siegfried Bracke (70, ook N-VA) ligt voor de hand. Toen de heisa rond de bijzondere pensioenbonussen losbrak, voelde hij zich ook geroepen om het systeem te verdedigen: alles was goedgekeurd door het parlement, dus er is toch niks aan de hand?

Gulle privileges

Het valt moeilijk te ontkennen: het zijn telkens politici van een vorige generatie die de erg gulle privileges rationaliseren. “Je neemt me de woorden uit de mond. Het is niet zwart-wit natuurlijk. Maar het zijn inderdaad telkens oudere collega’s die weerstand bieden, die milderen dat we toch niet te snel of overhaast aan de vergoedingen moeten sleutelen”, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke (46, Vooruit). Vlaams Parlementslid Björn Rzoska (49, Groen) treedt hem bij. “Jongere politici hebben veel minder moeite om die systemen af te bouwen. Het zijn de oudere beren die daarover brommen.”

Van waar komt deze generatiekloof? Cruciaal is dat de regels ontstonden in een context waarin het normaal was dat politici privileges konden opeisen. Mensen als Bracke en Peumans komen uit een tijd dat politici een heel andere maatschappelijke positie hadden dan vandaag. Nog niet zo lang geleden genoten de notaris, de professor en de volksvertegenwoordiger van een verheven status onder het volk. En daar horen privileges bij.

Weggesmolten

Alleen: het aanzien dat de maatschappelijke elite genoot, is de voorbije decennia weggesmolten, samen met het begrip voor hun privileges. Jongere politici zijn op dat vlak een kind van hun tijd.

Toch gaat het om meer dan enkel een sociale nivellering. Er heeft zich ook een revolutie afgespeeld in het hart van de politiek, die de recent overleden politicoloog Peter Mair uitvoerig beschrijft in zijn boek Ruling The Void, over de vlucht uit het klassieke partijpolitieke bedrijf.

In zowat alle gevestigde Europese democratieën, zo beschrijft Mair, hebben burgers én politici de benen genomen. De ledenaantallen van partijen zijn gekelderd. Kiezers zijn veel volatieler en dus minder trouw aan een partij. Kiezers voelen zich ook minder verbonden met één specifieke partij. En ze hebben steeds minder zin om naar de stembus te trekken.

Die ontwikkeling verliep tegelijk met het verval van de massapartij. Enkele decennia geleden vormden partijen enorme machtsblokken die grote groepen kiezers mobiliseerden en aan zich bonden via de eigen zuil. Hun kiezerspubliek bestond uit een sociologische verwante groep mensen – arbeiders, katholieken – die er niet aan zouden denken ooit op een andere partij te stemmen. De verkozenen des volks waren hun gezant in de Brusselse cenakels, hun primus inter pares. En die verdient privileges.

Ontzuiling

Die tijd is helemaal weg. De massapartijen zijn verbrokkeld, de ontzuiling heeft zich voltrokken. Kiezers zien verkozenen niet meer als een bijzondere specimen uit hun eigen soort. “Vroeger waren politici notabelen. Nu zijn ze bedienden aan het worden: mensen die voor het volk werken”, zegt ook politiekwatcher Alain Gerlache.

Precies daar is de generatiekloof ontstaan. Veel oudere politici komen uit een samenleving waar privileges vanzelfsprekend volgden uit hun politiek mandaat. Maar voor hun jongere collega’s is een termijn als volksvertegenwoordiger geen heilig mandaat meer, maar een job als een ander.

Het verklaart waarom net deze jongere politici zo vaak pleiten om het statuut van de volksvertegenwoordiger gelijk te trekken met dat van gewone werknemers. Dit wil zeggen dat parlementairen sociale rechten opbouwen, belastingen betalen op hun loon zoals de rest van de bevolking dat doet, en geen speciale uittredingsvergoeding of buitensporige onkostenvergoeding kunnen claimen.

Fixer

Het verklaart mogelijk ook een ander fenomeen: het zijn volgens sommige Kamerleden vooral de Nederlandstalige politici die het hoge woord voeren als het gaat over een moderner statuut voor de parlementairen. Franstalige politici staan meer op de rem.

Dat hoeft niet te verbazen. Politici genieten in Wallonië nog een andere status dan in Vlaanderen. Het politieke dienstbetoon – met de politicus als fixer voor de gewone man – is in het zuiden van het land nog veel ingeburgerd.

Bovendien vond de ontzuiling in Wallonië veel trager plaats, en grote politieke machtsblokken zoals de PS zijn veel later dan in Vlaanderen hun oude, trouwe kiezerspubliek beginnen verliezen. Anders gezegd, het valt niet uit te sluiten dat veel Waalse politici mentaal nog meer in een periode zitten waar de volksverkozene op een maatschappelijk piëdestal stond. Al is dat onmiskenbaar een fenomeen uit het verleden.