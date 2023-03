Hoe moet het nu verder met de Vlaamse regering? ‘De grondwettelijke gewoonte is dat de ministers die zich niet bij de consensus aansluiten ontslag nemen’

Opvallend: N-VA en Open Vld hebben zondagavond laat het stikstofakkoord op eigen houtje goedgekeurd. Zonder cd&v. Volgens grondwetspecialist Stefan Sottiaux (UAntwerpen) heeft dit belangrijke gevolgen. ‘De grondwettelijke gewoonte is dat de ministers die zich niet bij de consensus kunnen aansluiten ontslag nemen. Dé vraag is of die regel hier van toepassing is en kan worden afgedwongen.’

En nu? Dat is de vraag die iedereen zich stelt nu de Vlaamse regering nog altijd geen stikstofakkoord heeft.

Stefan Sottiaux: “Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat Vlaanderen een ‘legislatuurparlement’ heeft maar geen ‘legislatuurregering’. Er kunnen geen vervroegde verkiezingen komen, maar een regering kan wél vallen. Partijen kunnen ontslag nemen uit de regering. Of de regering of bepaalde ministers kunnen tot ontslag worden gedwongen, via een zogenaamde constructieve motie in het Vlaams Parlement.”

De ministerraad heeft zondag gestemd over het stikstofakkoord. N-VA en Open Vld hebben het samen goedgekeurd ‘met een meerderheid’. Wat betekent dit?

“Dat is toch wel een belangrijke zaak. Het gaat om de vraag: hoe besluit een regering? De grondwettelijke gewoonte is hierbij dat de ministerraad of de regering bij consensus beslist. Normaal wordt er bijgevolg niet gestemd over dossiers. Wat er zondag is gebeurd binnen de Vlaamse regering is dus al vrij uniek. In beginsel wordt er altijd gezocht naar eensgezindheid onder de coalitiepartijen.”

Uit het verslag blijkt duidelijk dat er is gestemd. Zo heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) het achteraf ook gezegd.

“Als er tóch gestemd wordt - voormalig premier Wilfried Martens (toen nog CVP, JVH) heeft bijvoorbeeld zo eens een stemming uitgelokt in 1991 - dan is dat eigenlijk vooral om vast te stellen dat een of meerdere partij(en) zich niet aansluiten bij de visie van de meerderheid binnen de regering. Het idee van zo’n stemming is dan vooral het vastleggen van het standpunt van de meerderheid en welke minderheid die verwerpt.”

Een symbolische daad?

“Neen, integendeel. Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat één regeringspartij niet akkoord gaat met een beslissing. Dat kan voorvallen in moeilijke dossiers. Maar door erover te stemmen zondagavond heeft men er een regeringszaak van gemaakt. Het is de grondwettelijke gewoonte dat degene die zich niet bij de meerderheid aansluit nog twee mogelijkheden heeft: zich onthouden en verder geen kritiek geven op de beslissing van de regering, of ontslag nemen. Zo heeft Martens het uitgelegd in een debat in de Kamer in 1980.”

Cd&v beargumenteert dat de Grondwet bepaalt dat een regering bij consensus beslist. Er is geen consensus en bijgevolg geen beslissing.

“De vraag is natuurlijk vanaf wanneer we kunnen spreken van een consensus. Daarover bestaan geen vaste regels. Zoals gezegd: Martens sprak van een meerderheid binnen de schoot van de regering. Dat is de enige concrete uitspraak die hierover terug te vinden is.”

Het is voor cd&v dus stilzwijgend akkoord gaan met het gestemde stikstofakkoord of opstappen?

“Zo sterk zou ik het niet durven formuleren. De vraag is dan namelijk hoe je zo’n grondwettelijke gewoonte zou moeten afdwingen. Federaal is het zo dat de koning ministers benoemt en ontslaat. Stel dat federaal één partij zich niet zou aansluiten bij de consensus binnen de regering, dan kan de premier - formeel de koning - die recalcitrante ministers tot ontslag dwingen. Op Vlaams niveau is dit niet mogelijk. Het is daar niet de koning die de ministers benoemt, maar het Vlaams Parlement. En dus ligt de bal daar.”

Het is aan het Vlaams Parlement?

“Stel dat de cd&v-ministers die grondwettelijke gewoonte niet honoreren, dan lijkt de enige mogelijkheid dat er een constructieve motie komt vanuit het Vlaams Parlement om die ministers uit de regering te zetten en ze te vervangen. Door ministers van N-VA en Open Vld zelf, als de huidige regering doorgaat als een minderheidsregering. Of door ministers van andere partijen, bijvoorbeeld Vooruit en Groen (de socialisten hebben begin vorige week al een wisselmeerderheid aangeboden voor het definitieve stikstofakkoord, JVH.).”