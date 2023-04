Hoe (links) Europa zich miskijkt op Luiz Inácio Lula da Silva

Als een frisse wind na de autoritaire en protectionistische jaren onder Jair Bolsonaro, zo verwelkomden heel wat Europeanen de huidige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Nu hij echter blijft weigeren om kant te kiezen in de Oekraïense oorlog lijkt de kalverliefde bekoeld. Waar staat Lula nu echt voor?

“Hoewel ik de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne veroordeel, steunt mijn regering een door onderhandelingen bereikte politieke oplossing van het conflict.” Dat zei de Braziliaanse president tijdens een bezoek van zijn Roemeense collega Klaus Iohannis aan de hoofdstad Brasilia dinsdag.

Eigenlijk zag Lula, zoals de Braziliaanse president over zowat de hele wereld bekendstaat, zich met die uitspraak verplicht om de gemoederen te sussen na zijn bezoek aan China afgelopen weekend. Daar had hij uitgehaald naar de Verenigde Staten, die volgens hem moesten stoppen “met de oorlog aan te moedigen”.

Lula is al langer kritisch voor de wapenleveringen vanuit Europa en Amerika richting Oekraïne. Zelf weigert hij om wapens te sturen naar een van beide kampen in de oorlog, tot ergernis en teleurstelling van Europa en de Verenigde Staten. Zij zagen in hem een potentiële bondgenoot in de oorlog na het vertrek van de nationalistische en protectionistische Bolsonaro.

Lula pleit er echter voor om de gevechten zo snel mogelijk te stoppen en met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten. Niet toevallig voor onderhandelingen waarin Lula voor zichzelf een sleutelpositie weggelegd ziet. Een beetje zoals de Chinese president Xi Jinping beoogt met zijn vredesplan - waardoor het Braziliaanse voorstel door sommigen in Peking op tandengeknars onthaald werd.

Het is illustratief voor de evenwichtsoefening die Lula tracht te maken sinds hij aan de macht kwam in januari. Hij schippert tussen het varen van een eigen buitenlandkoers en daarbij niet iedereen tegen zich in het harnas jagen. Dat Kiev zei Lula’s vredesplan met interesse te bekijken maar hem tevens verweet “slachtoffer en agressor” door elkaar te halen, toont dat de balans overslaat naar het tweede.

Luiz Inácio Lula da Silva. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Europa en de Verenigde Staten verdenken Lula ervan te schermen met neutraliteit om in werkelijkheid aan te schurken tegen Rusland en China. Het recente bezoek van Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov aan Brazilië heeft daar geen goed aan gedaan. Die vrees is deels ingegeven door de Braziliaanse handelscijfers. Sinds 2009 is niet langer de VS maar China de belangrijkste handelspartner van Brazilië. Ook dat Brazilië voor bijna 2 miljard euro naar Rusland exporteerde en omgekeerd voor 7,5 miljard euro kunstmest en olie ontving, speelt mee.

Lange traditie

Lula haalde die banden afgelopen week aan met internationale bezoeken. Het is een radicaal andere positie dan zijn drie voorgangers - en opvolgers: Lula was al president tussen 2003 en 2011 - innamen. Zij keerden de blik inwaarts, door een diepe economische recessie (Dilma Rousseff en Michel Temer) en een nationalistische agenda (Bolsonaro).

Is dit de zoveelste metamorfose van Lula, de politicus die erom bekendstaat zichzelf om de haverklap heruit te vinden? Het ontbreken van zijn linkerpink - kwijtgeraakt tussen de machines in de fabriek - herinnert aan zijn dagen als metaalarbeider en vakbondsafgevaardigde. Wanneer het hem niet lukte president te worden uit die stevig linkse schoot in de jaren 90, schoof hij in 2002 met succes op naar het midden van het spectrum, om zich als sociaaldemocraat te presenteren.

Het is een te luie verklaring, klinkt het. “Eigenlijk ligt dit volledig in lijn met het beleid dat Lula samen met zijn oude minister van Buitenlandse Zaken en huidig adviseur Celso Amorim altijd heeft gevoerd”, zegt de Braziliaanse professor politieke wetenschappen Vinicius de Carvalho (King’s College). “De twee hebben altijd gehamerd op het belang van een multipolaire wereldorde, zonder direct af te hangen van de Verenigde Staten in het bijzonder. Vergeet niet dat het ontstaan van de BRICS (het samenwerkingsverbond tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, PG) ontstond tijdens Lula’s eerste termijn.”

Meer zelfs, dat internationaal pragmatisme stamt uit een lange traditie. Zo zegt de Braziliaanse grondwet uit 1988 expliciet dat buitenlands beleid gebaseerd moet zijn op non-interventie en het vredevol oplossen van conflicten. Niet voor niets claimde het land lange tijd een plek als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad. Brazilië kent een lange traditie als mediator in Zuid-Amerika.

Dat heel wat mensen in Europa en in de VS nu teleurgesteld reageren op Lula’s stellingname getuigt volgens De Carvalho enkel van “de typische misvatting over Latijns-Amerika en Brazilië in het Westen”. “Te vaak nog denkt men in Europa dat Latijns-Amerikaanse landen wel hetzelfde standpunt zullen innemen. Als we vergelijken met Bolsonaro is dat voor Lula zeker het geval op vlak van klimaatbeleid of mensenrechten. Maar niet als het gaat over buitenlands beleid.”