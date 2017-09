Hoe Geert Versnick (Open Vld) even dacht in schoonheid te kunnen eindigen

"Na een zorgvuldige afweging heb ik beslist om niet in te gaan op het verzoek van mijn fractie. Mijn ontslag zal dan ook worden ingediend zodra mijn fractie een vervanger heeft voorgedragen." In een persbericht bevestigde Versnick vanmiddag zijn ontslag als gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Daarmee maakte hij een einde aan de verwarring die was ontstaan nadat hij gisteravond op de provincieraadszitting niet inging op vragen over zijn ontslag. Zo wekte hij de indruk dat hij mogelijk toch op post wou blijven. Nochtans had hij in juli zijn ontslag al aangekondigd nadat hij in opspraak was gekomen over zijn reizen naar Thailand.