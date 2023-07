Hoe extreemrechts Spanje en de rest van Europa wil inpalmen: ‘Muur met het centrum dreigt om te vallen’

Krijgen we na een radicaal-rechtse premier in Italië straks ook in Spanje een extreemrechtse partij in de regering? Zo ja, dan breken gevaarlijke tijden aan, zegt journaliste en Europa-kenner Caroline de Gruyter. ‘Vroeger wilden ze een exit uit de EU, nu willen ze het podium op en Europa van binnenuit veranderen.’

Uit Spaanse peilingen blijkt dat de centrumrechtse Partido Popular de parlementsverkiezingen van komende zondag 23 juli wint maar zonder meerderheid. De kans bestaat dat de PP daarom een coalitie vormt met de extreemrechtse partij Vox, berucht voor haar nostalgie naar de dictatuur van generaal Franco (1939-’75) en banden met neofascistische milities.

Hoe bezorgd moeten we zijn over deze mogelijke samenwerking?

“Je kan twee kanten op redeneren. Er zijn mensen die zeggen dat, door dit soort partijen in de regering te halen, centrumrechts het extreemrechtse gedachtegoed mainstream maakt. Er zijn ook mensen die stellen dat ‘je ze kan afbranden door aan de regering te laten deelnemen’. Ik ben eerder van de eerste school, maar wil ook niet zeggen dat de tweede school helemaal ongelijk heeft.”

U was correspondent in Oostenrijk, waar het FPÖ al enkele keren mee regeerde. Hoe pakte het daar uit?

“Het hangt er helemaal van af met wat voor soort radicaal- of extreemrechts je te maken krijgt, of het echt antidemocraten zijn of niet. Extreemrechts FPÖ is in Oostenrijk in 2000 in de regering gaan zitten als een junior partner van de conservatieve partij ÖVP. Na vier jaar zijn ze door intern getwist gespleten omdat toenmalig FPÖ-leider Jörg Haider niet wist wat hij wou, behalve macht, geld en status. Politiek evolueerde de FPÖ in die tijd in de richting van de ÖVP. Maar wat je nu ziet is dat dezelfde FPÖ in Oostenrijk nu de grootste partij is geworden. De ÖVP raakte haar leiderschap kwijt.

“De FPÖ wordt nu geleid door een ideoloog, Herbert Kickl (die al binnenlandminister was van 2017 tot ’19, MR). In de plaats van Marine Le Pen, die zich in Frankrijk nu strategisch afzijdig houdt om de stem te kunnen krijgen van gematigd rechtse kiezers, doet Kickl het omgekeerde. Hij radicaliseert, op een verschrikkelijke manier. Kickl is nu veel gevaarlijker dan Haider, zeker nu de verzwakte ÖVP zijn discours overneemt. Ze zitten nu alweer in drie deelstaten samen met de FPÖ in de regering.”

De huidige Italiaanse premier Giorgia Meloni wortelt ook in het postfascisme. Is zij gematigd door de macht of is dat schijn?

“Ik denk dat zij een soort mengvorm is. Ze neemt heel erg afstand van Rusland, bijvoorbeeld. Tegen de wil van veel van haar – redelijk pro-Russische – kiezers, is ze nu heel erg pro-NAVO. Ze gaf ook alle geschop van haar partij tegen de euro op. Ze beseft dat ze van de klif valt als ze als premier de euro afwijst en kiest daar eieren voor haar geld. Ze wordt, op dat vlak, mainstream en wordt daarom in de Europese Raad redelijk goed opgenomen. Kijk maar hoe ontslagnemend Nederlands premier Mark Rutte met haar akkoordjes sloot over migratie.

“Toch is ze een mengvorm omdat er een aantal terreinen is waar ze geen water bij de wijn doet. Naast migratie, waar ze Europa wil dichtkitten, is ze ook keihard tegen het sociaalliberalisme. Zo konden lgbtq+-ouders in Italië nog niet adopteren, maar lukte dat in de praktijk wel: als het kind uit het buitenland kwam en na de adoptie de Italiaanse nationaliteit kreeg. Dat wil haar regering nu verbieden. Ze probeert haar oude kiezers vast te houden door op sociaal-cultureel domein verschrikkelijk conservatief te blijven. Ze escaleert ook het gevecht tegen alles wat zij als ‘woke’ opvat, terwijl de meeste Italianen volgens peilingen lgbtq+ al aanvaarden.

“Ik zie tegelijk ook dingen gebeuren met de Italiaanse pers die mij zorgen baren. Publicaties die kritisch zijn voor haar regering laat ze gewoon niet meer binnen. Of ze stuurt de politie af op onderzoeksjournalisten in pogingen hun bronnen te achterhalen. En wie de vrijheid van de pers beknot, zet toch een bijl aan de wortel van de democratie. Voor mij is de jury dus nog steeds in beraad.”

Caroline de Gruyter. Beeld Tim Dirven

Meloni steunt ook Vox openlijk. Brengt zij in aanloop naar de Europese verkiezingen alle radicaal-rechtse partijen onder één dak?

“Hoewel ze in verschillende Europese politieke families zitten, is er inderdaad wel iets aan de hand op dat vlak. Vóór brexit en vóór de Russische invasie van Oekraïne propageerden velen EU-exitscenario’s. Tot ze zagen wat voor ravage brexit aanrichtte en hoe door Oekraïne supermachten op elkaar inbeuken boven onze hoofden heen. Zo beseften ook zij dat een landje alleen zwak staat. Daarom verstevigen alle lidstaten hun Europese overtuigingen en vervoegen landen als Finland (met de radicaal-rechtse Finns-partij in de regering, MR) de NAVO.

“Extreemrechts is dus afgestapt van het ‘exitdiscours’. Nu willen ze het Europese podium op, en Europa van binnenuit veranderen. Dat is hun nieuwe strategie. Het zal wel niet zo eenvoudig zijn, omdat ze ook nationalistisch blijven en nog veel overhoop liggen met elkaar. Maar over het beperken van sociaal-culturele vrijheden, zoals homorechten en persvrijheid, zie je ze met zijn allen wel al een vuist maken. Er zijn wel gradaties. Iemand als Geert Wilders doet dat niet. Feit is: de Europese politiek verandert, en extreemrechts ook. Of het ene discours nu waar is of het andere, of beide – zoals je ziet met Meloni –, we beleven wel een gevaarlijk moment.”

Kan radicaal-rechts wegen op het beleid in de Europese Raad, mocht na Italië ook Spanje een extremere koers gaan varen?

“Het cruciale terrein waar je op moet letten is de positie van de centrumrechtse partijen in Europa. Daar zal deze vraag van gaan afhangen. Ik geef graag het voorbeeld van de CSU in Beieren toen ook de extreemrechtse AfD daar ging groeien. De conservatieve christendemocraten zagen hun stemmen minderen en gingen dan verrechtsen in een poging om kiezers terug te winnen. Maar dat lukte ze dus helemaal niet. Ze verloren steeds meer kiezers. Huidig Beiers cultuurminister Markus Blume maakte daar half 2020 een eind aan door in te gaan tegen het AfD. Hij zei toen iets wat ik nooit zal vergeten. Toen een krant hem vroeg waarom hij het stuur toch weer omgooide, antwoordde hij: Du kannst ein Stinktier nicht überstinken! Je moet niet harder willen stinken dan een stinkdier! Dat was gebleken uit de praktijk. Iedere keer als de CSU naar rechts opschoof en hun discours overnam, sprong het AfD toch nog verder naar rechts. Voor je het weet heb je het hele extreemrechtse gedachtegoed mainstream gemaakt.

“Kijk, uit veel onderzoeken blijkt dat extreemrechts een sociologisch plafond heeft. Het is de opstelling van centrumrechtse partijen die cruciaal is. Als zij erachter gaan, valt de muur weg tussen het politieke midden en extreemrechts. Als centrumrechts de rug recht houdt en een eigen koers vaart, krijg je een ander verhaal.”

Hoe zie je de Europese Volkspartij (EVP), nu nog de grootste fractie in het EU-parlement, met die muur omgaan?

“We gaan daar op moeten letten. De vraag hoe dit eindigt in Spanje, maar ook in landen als Oostenrijk en Nederland, is cruciaal. Ik denk dat de houding van de EVP al schuift. Hun protest tegen de Natuurherstelwet is nog maar het begin. Ze zien extreemrechts groter worden, maar ze willen hun machtspositie niet kwijt. Hun voorzitter, de Duitser Manfred Weber, manoeuvreert daarom in hun richting. Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, ook EVP, wordt het daarom door hem nu moeilijk gemaakt. Hij vindt dat zij te ver voor de troepen uitloopt. Weber begint het haar nu moeilijk te maken, omdat hij Meloni en anderen binnen zijn familie probeert binnen te trekken en wil vermijden dat andere partijen overlopen naar radicaal- en extreemrechtse fracties. Zowel op Europees, nationaal en lokaal niveau zal veel van deze manoeuvres afhangen.”

Durft de EVP volgens u zo ver te gaan dat ze het in 2024 op akkoordjes gooit met uiterst rechts om de grootste fractie te blijven?

“Als je ziet hoe Weber zich nu beweegt, dan denk ik dat dat wel een mogelijkheid is, ja. Ik denk dat hij probeert om zo goed mogelijk voor te sorteren op de verkiezingen en daarbij zo ver naar rechts wijkt als hij kan. Omdat Europeanen op dit moment zwartkijkers zijn, probeert hij daar garen uit te spinnen. Weber heeft ook persoonlijke motieven. Hij is de vorige keer gepasseerd voor een Commissie-toppositie. In zijn streven om extreemrechts te plezieren zie ik hem zelfs de PP, lid van zijn fractie, niet tegenhouden om samen te gaan met Vox.”

De EVP bestaat wel nog uit veel gematigde partijen, zoals het Belgische cd&v en het Nederlandse CDA. Moeten zij Weber terugfluiten?

“Ja, dat zou wel goed zijn. Want kijk maar naar wat er gebeurd is met de tory’s in het VK en de Republikeinen in Amerika. De tory’s omarmden UKIP en werden zelf een soort UKIP. De Republikeinen zijn opgegaan in de Tea Party, wat Trump produceerde en nu zijn ze een per­soon­lijk­heids­cul­tuspartij. De EVP loopt dat gevaar, ja, maar we zien dat deze mensen zichzelf als politieke familie profileren en bang zijn om de vuile was buiten te hangen. We zullen moeten zien of iemand het aandurft. Nogmaals: je moet niet harder willen stinken dan een stinkdier. Nooit is het beter gezegd.”