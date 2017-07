Hoe een klein druppeltje de emmer deed overlopen voor Versnick

Wat als Geert Versnick een politieke maagd was? Zou zijn proces dan ook zo onverbiddelijk geweest zijn? Had hij dan ook zo snel zijn conclusies getrokken nadat Groen hem er maandag in Het Nieuwsblad van beschuldigde om verschillende keren op kosten van de belastingbetaler in Bangkok verbleven te hebben, zonder dat hij daar als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen zaken te doen had?

Het antwoord is niet te geven, want een onbesproken blad is de fikser van het blauwe fabriekje allerminst. Op de achtergrond regelde hij jarenlang alles wat er te regelen viel voor zijn kopman Guy Verhofstadt.