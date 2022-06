Hoe de Oekraïense president Zelensky het nieuwste accessoire van de beroemdheden werd

Van Hollywood-acteurs tot de Britse premier Boris Johnson: werkelijk iedereen wil een stukje van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hoe is het zover gekomen?

De rij is stilaan eindeloos: van Ursula von der Leyen en Charles Michel over Emmanuel Macron en Olaf Scholz tot Nancy Pelosi en Boris Johnson. Zowat elke politicus die er op het internationale toneel wat toe doet, ging de voorbije weken en maanden langs bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het blijft echter niet bij politici. Dat zij de leider van het belaagde Oekraïne een hart onder de riem steken, is politiek-strategisch nog logisch te noemen. In Kiev doken echter niet enkel premiers, presidenten en commissievoorzitters op. Ook acteurs willen Zelensky maar wat graag de hand schudden. En vervolgens een foto van dat moment, uiteraard.

Zoolander

De laatste beroemdheid die naar Kiev trok, was acteur en regisseur Ben Stiller. De ster uit films als ‘Meet The Parents’ en ‘Zoolander’ kreeg er afgelopen maandag zijn audiëntie. Voor iedereen die zich afvraagt wat Derek Zoolander te zoeken heeft in een actief oorlogsgebied: Stiller is ook UNHCR Goodwill Ambassadeur.

De videoclip van hun uitwisseling is een merkwaardig schouwspel. Zelensky, in zijn gebruikelijke olijfgroene uniform, ziet eruit als een privépersoon die bezoek krijgt van een charismatische president. Gedeeltelijk komt dat omdat Stiller, met gespierde armen en staatsmanachtig grijs haar, eruitziet als een oorlogsleider in een film. “Je bent mijn held,” zegt hij tegen Zelensky.

Bekijk de ontmoeting tussen Zelensky en Stiller

Stiller is niet de enige beroemdheid die de reis naar het oosten maakt. Vorige maand nodigde Zelensky Bono en The Edge van U2 uit om in de metro van Kiev op te treden. De boodschap aan de Oekraïense burgers, die weer gewend raken aan het normale leven, was duidelijk: “Blijf waakzaam. Het bombardement is voorlopig afgezwakt, maar op elk moment kan het weer losbarsten.”

Hoewel we aannemen dat de muzikanten de president hebben ontmoet, zijn er geen foto’s vrijgegeven, misschien ook op verzoek van Zelensky. Wie beslist welke acteurs het halen? Is er een adviseur die ja zegt tegen Stiller, maar nee tegen Adam Sandler?

Toen het conflict uitbrak, was acteur Sean Penn in het land om een documentaire te maken voor Vice, een multimediaplatform. Hij was zo onder de indruk van zijn ontmoeting met Zelensky dat hij dreigde zijn Oscars te ‘smelten’ als de Oekraïner niet werd uitgenodigd voor de uitreikingen van dit jaar.

Beeld EPA

De allergrootste fanboy van Zelensky blijft echter toch een politicus: de Britse premier Boris Johnson. Het eerste bezoek vanJohnson, een wandeling door het gebombardeerde Kiev, toonde een zeldzame flits van leiderschap. Maar het diende ook als een handige afleiding van zijn problemen thuis. Zoals The Telegraph het verwoordt: “In het onduidelijke veld van ‘Zelensky-washing’ is gereflecteerde glorie het beste ontsmettingsmiddel. Problemen thuis? Ga naar Kiev.”

Het bleef niet bij dat ene bezoek. Johnson trok intussen al meermaals naar Oekraïne. “Als hij aan dit tempo blijft doorgaan, heeft hij tegen volgend jaar niet langer de Britse nationaliteit’, schrijft The Telegraph met een dikke knipoog.