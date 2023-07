Historicus Lode Wils: ‘Ik vrees dat België hoe langer hoe meer in verval zal raken’

‘Waarom vraagt geen enkele journalist aan Bart De Wever waar hij de grens van zijn toekomstige Vlaamse republiek trekt? U moet uw werk doen!’ Naar aanleiding van zijn nieuwste boek maakt historicus Lode Wils de staat op van het Vlaams-nationalisme. Streng, maar rechtvaardig.

Zeventig jaar studie naar de Vlaamse beweging hebben van emeritus hoogleraar Lode Wils een levende legende gemaakt aan zijn Leuvense alma mater en ver daarbuiten. Op de achterflap van zijn nieuwste boek Vlaamse beweging, sociale beweging? omschrijft collega Bruno De Wever hem als “de belangrijkste geschiedschrijver” in zijn vakgebied.

Terecht. Ook op zijn 94ste is Wils nog helemaal zichzelf: buitengewoon erudiet en nooit bang van de controverse. De zoektocht door zijn schijnbaar onuitputtelijke geheugen duurt soms een tel langer, maar dat deert niet.

Wils: “Ooit, op een colloquium hier in Leuven in de jaren zeventig rond de Eerste Wereldoorlog, is eens het woord ‘nestbevuiler’ gevallen (lacht hartelijk). Voor mij was er eigenlijk alleen maar propaganda van flaminganten: onwetenschappelijke artikelen en boekjes. Het beviel hen niet dat ik hen met de neus op de feiten kwam drukken.”

Uw liefde voor geschiedenis, is dat de reden waarom u op uw 94ste nog een boek van 400 pagina’s uitbrengt rond de Vlaamse beweging?

“Ik heb drie jaar gewerkt aan dit boek en ik ben blij dat het me gelukt is. Met veel hulp van mijn kinderen en kleinkinderen, want een pc kan ik niet behoorlijk bemeesteren. En toen mijn gezondheid het begin dit jaar liet afweten hebben mijn oud-collega’s uit Leuven, zulke lieve mensen, het boek over de meet getrokken.”

Gaat u straks nakijken of uw boek goed verkoopt of kan u dat niet meer schelen?

“Multatuli zei: ‘Ik wil gelezen worden!’ Ik denk dat iedereen die iets schrijft er zo over denkt en ik hoop dus op bescheiden succes, ja (lacht).”

Wat meteen opvalt in het boek is hoe verknocht de eerste flaminganten waren aan België.

“(droog) Evident. Ik heb dat mijn studenten zo vaak uitgelegd, maar ik stel vast dat niemand het onthoudt.

“De Vlaamse beweging is ontstaan vanuit een enthousiasme voor de jonge natiestaat België. Men zag geen tegenstelling tussen ‘Belgisch’ of ‘Vlaams’. In gedichten en toespraken werden die begrippen door elkaar gebruikt, telkens doelend op hetzelfde volk. De schrijver Gerard Walschap had het later, in 1918, over ‘twee vaderlanden voor ons identiek’.”

Even opmerkelijk: de Waalse beweging kwam wél voort uit anti-Vlaamse gevoelens.

“Het wallingantisme was een reactie tegen de Vlaamse beweging. De Franstaligen vreesden voor hun privileges in Vlaanderen: ‘Nederlands leren voor een benoeming? Zot zeker!?’

“Dit werd in de hand gewerkt door het feit dat bewegingen voor ‘kleinere’ volkstalen zoals het Nederlands destijds vaak gesteund werden door de geestelijkheid. Die zag die volkstaal als een waarborg voor de traditie van het geloof, na de storm van de Franse Revolutie. Het gevolg: terwijl de flaminganten steun kregen van de katholieke partij werden de wallinganten geruggensteund door de liberale en later ook de socialistische partij.”

Boeiend.

“Tot op vandaag werkt dit door. Het is een verklaring waarom Vlaanderen en Wallonië anders stemmen.”

Hier liggen de roots van conservatief Vlaanderen?

“De liberalen en socialisten hebben alvast een grote kans laten liggen door de Vlaamse beweging niet voluit te omarmen. Dat heeft hun veel stemmen gekost, mijn inziens.

“Niet dat er geen botsingen waren tussen de kerk en de flaminganten, hè. In 1902 is er zo een ruzie ontstaan over de vernederlandsing van de colleges. Dat zagen de bisschoppen toch niet zitten voor le bon vieux flamand, zoals koning Leopold I het zei. Dat is dan geëindigd met een ferme crash, waarbij de flaminganten een groot katholiek congres overrompelden.”

Beeld Bob Van Mol

Was de Vlaamse beweging een sociale beweging? Met het lot van de arbeider leek men niet echt begaan.

“De socialisten, en de communisten ook, hebben nogal de neiging om altijd te roepen: ‘Wij zijn de socialen, want wij staan voor de arbeiders!’ Sorry, maar in de negentiende eeuw waren er niet veel arbeiders in Vlaanderen. Buiten Gent was dat de eerste decennia na 1830 beperkt.

“Bij de eerste volkstelling in Antwerpen, in 1846, werden vooral ambachtslieden geteld. Kleine zelfstandigen en kunstenaars zeg maar, waar de eerste generatie flaminganten zelf uit voortkwam. De grootste ellende, die vond je op het platteland. Arbeiders waren niet afhankelijk van het weer voor hun inkomen.”

Het draaide dus vooral om de boeren?

“(geamuseerd) Weet u: de gebroeders Adolf en Pieter Daens, wat men u daar allemaal over vertelt in de musical, dat klopt niet. Die waren niet in de eerste plaats met de fabrieksarbeiders bezig, maar met de boeren en ambachtslieden. Ik heb dat mooi aangetoond in mijn onderzoek naar het daensisme.

“Schrijver Louis Paul Boon heeft me ooit verteld, toen we elkaar toevallig kruisten op een perron in het Brusselse Noordstation: ‘Professor, ik heb spijt dat ik uw werk niet op tijd gelezen heb, want dan had ik mijn roman over Daens anders geschreven’.”

Het toont: België is bijna tweehonderd jaar oud, maar van die eerste honderd jaar herinneren we ons weinig.

“Klopt. Ook al omdat het belang van België voor onze geschiedenis - nochtans een sterke natie in de negentiende eeuw - al vele jaren constant en met succes ondermijnd wordt. Vooral dan door het anti-Belgische Vlaams-nationalisme van na de wereldoorlogen.

“Alleen al de manier waarop u uw vraag formuleert, is typisch. Want hoe oud is België?”

Euh...

“U zegt 1830. Maar ik zeg u: België dateert van 1430, van de vorming der Bourgondische Nederlanden. Of vindt u dat Frankrijk ook dateert van 1789 en niet van de vroege middeleeuwen? In die zin is het boek van Bart Van Loo over de Bourgondiërs een zegen. België is niet ‘uit de lucht komen vallen’ of ‘ons opgedrongen door de grootmachten’.

“Het zal u misschien verrassen, maar in de historikerstreit rond de Vlaamse canon behoor ik tot het kamp van de voorstanders. Al is het maar omdat die voor driekwart overeenkomt met een eventuele Belgische canon (lacht).”

Zo belanden we bij uw beruchtste stelling: het separatistische Vlaams-nationalisme is hier tijdens WO I ‘geïmporteerd’ via de Flamenpolitik van de Duitse bezetter.

“België en Vlaanderen zijn vanaf 1914 tegen elkaar opgezet door de Duitsers. Die hielden rekening met verschillende uitkomsten van de oorlog. In het geval van totale overwinning zouden ze de hele boel annexeren. Maar als dat niet zou lukken, wilden ze België ‘durch Unterstreichung der flämisch-wallonischen Zwistigkeiten dauernd schwächen’. Blijvend verzwakken dus. En dat is uitgekomen.”

Zonder de Duitsers geen separatisme?

“Er was in 1914 geen Vlaamsgezinde groep die bereid was om België te splitsen. Er bestond natuurlijk wel opgeklopte wrevel bij een aantal Vlaamsgezinde militanten die vonden dat het allemaal te traag vooruitging. Daar hebben de Duitsers handig op ingespeeld.

“Sommige sukkelaars zijn er domweg ingerold. Toen in 1915 een spionageteam werd gevat door de Duitsers, bleken daar twee Oost-Vlaamse flaminganten tussen te zitten. Die gingen de kogel krijgen. Het bestuur van hun vereniging is toen naar Gent getrokken om voor hun leven te pleiten. Het duo werd gespaard. In ruil moest men wel helpen met de vernederlandsing van de Gentse universiteit.”

Nog zo’n beruchte stelling van u: het onverwerkt verleden van de Vlaamse collaboratie met het naziregime tijdens WO II werkt nog door in het politiek engagement van hun kinderen en kleinkinderen binnen N-VA en Vlaams Belang.

“(droog) Toen gewezen minister-president Liesbeth Homans in 2019 geen groepsfoto met haar regeringsploeg wou laten nemen vooraleer ‘die Belgische vod’ - de driekleur - was weggehaald uit de achtergrond, wat wil dat dan zeggen?”

Ligt iemand als Bart De Wever nog wakker van de collaboratie? Neen toch.

“Waar hij ’s nachts allemaal aan denkt, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar hij zal zeker met dat historisch besef rondlopen (de grootvader van Bart en Bruno De Wever was lid van VNV, de Vlaams-nationale partij die tijdens WO II massaal in de collabora­tie stapte. Bart De Wever noemde dit in 2015 ‘een vreselijke fout’, JVH).”

Uw lemma in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging is geschreven door… Bart De Wever.

“Ja, hij is me toen eens komen interviewen. Hij heeft zijn werk goed gedaan.

“Net zoals zijn broer is hij een heel knappe historicus. Wij hadden destijds op de faculteit spijt dat hij in de politiek ging, want we hadden hem graag als professor gehad. Hij was de assistent van Louis Vos, mijn opvolger. Ach, hij is ook een knappe politicus.”

Historicus Lode Wils. Beeld Bob Van Mol

Wat als N-VA en Vlaams Belang in 2024 samen een meerderheid halen in Vlaanderen?

“Ik heb daar grote schrik van. Dan zal er aangedrongen worden op een scheiding, maar wie denkt dat België zomaar - poef! - uiteen zal vallen zoals Tsjechoslowakije in 1992, die heeft het mis. Daar was geen koningshuis en geen gedeelde hoofdstad. Die Slowaken hadden in Praag niks te zoeken. Bij Brussel ligt dat wel anders.

“(op dreef) Als het tot een scheiding komt, zal daar een ruzie van jaren aan voorafgaan waarin het land totaal onbestuurbaar wordt. Dat is het nu al zo ongeveer.”

U zei ooit: ‘Ik weet niet of België zijn 200ste verjaardag haalt.’

“Het kan lukken. Maar ik vrees dat we hoe langer hoe meer in verval zullen raken. We zijn een machteloos land: hoe vaak moet België zich Europees onthouden omdat de deelstaten er onderling niet uit geraken?

“En dan lees ik tegenwoordig de meest dwaze theorieën. Zoals: ‘Zouden we geen vier gewesten maken - ook nog eentje voor de Duitstaligen?’ (Een voorstel van PS-voorzitter Paul Magnette, JVH) (sarcastisch) Ja, prachtig, dan kunnen de Oostkantons het volgende groot vrijhandelsakkoord blokkeren voor heel Europa.”

N-VA ijvert voor het confederalisme. Is dit niet het bewijs dat de partij in het reine is met België?

“Dat ze dan eerst eens duidelijk omschrijven wat ze daar echt mee bedoelen. Want waar leidt het confederalisme naartoe, toch naar een splitsing? Dat is het eindstation voor veel N-VA’ers. Zeker voor de partijleden die een tijd geleden zijn overgelopen van het Vlaams Belang, op zoek naar een succesvoller alternatief. Zeker voor iemand zoals mevrouw Homans.”

Volgens De Wever is België onhoudbaar omdat het land steeds verder uiteenvalt in twee volkomen gescheiden democratieën.

“In zekere zin is dat een correcte formulering. Vlaanderen en Wallonië manifesteren zich steeds meer en dit gaat ten koste van België. Je kan dat spijtig vinden, zoals ik, maar het is wel een scherpzinnige vaststelling van De Wever.

“Het is logisch dat we ons allemaal minder Belg voelen, ik ook, want België verdampt voor onze ogen. Al die staatshervormingen hebben ervoor gezorgd dat we elkaar steeds minder goed kennen en verstaan.”

Ziet u een oplossing voor Brussel?

“Brussel volledig afstaan aan de Franstaligen, dat zou ik persoonlijk een ramp vinden voor Vlaanderen. En die kans is reëel als het tot een splitsing komt. Het is dan aan hen om de grens te trekken. En ze zullen niet snel content zijn. Echt niet.

“Vanaf de taalwetgeving van 1932 moesten de wallinganten zich erbij neerleggen dat ze niet heel Vlaanderen tweetalig konden houden. Laat staan verfransen. Maar daarna trokken ze zich terug op de oude provincie Brabant. Of minstens het oude arrondissement Brussel (beter bekend als Brussel-Halle-Vilvoorde, JVH). Dat is hun historische eis.”

Een achterhaalde eis.

“Daar zullen ze gegarandeerd naar teruggrijpen eens Vlaanderen een scheiding komt vragen. Als je dan niet oplet, loopt de grens straks ten zuiden van Mechelen.

“(windt zich op) Waarom vraagt geen enkele journalist eens aan De Wever waar hij de grens van zijn toekomstige Vlaamse republiek trekt? Die vraag wordt gewoon nooit gesteld. Niet door u, in de krant. Maar ook niet op de tv of de radio. U moet uw werk doen!”

Magnette zou in 2020 al aan De Wever hebben gevraagd om de naam ‘België’ te mogen houden na een splitsing.

“Tja. Weet u dat die ‘vervlaamsingsdrift’ van N-VA ook veel kwaad doet aan Vlaanderen? Ik ben een tijd lid geweest van de toezichtsraad van de BRT. Op een zeker moment moest en zou de omroep gesplitst worden. De mensen van het bestuur waren daar niet gelukkig mee. Dat betekende een groot verlies van opgebouwde kennis.

“In Vlaanderen moest die B van BRT weg. Dat moest een V worden voor de provinciaaltjes. Wat ons alleen al vele honderdduizenden franken kostte om papier met een nieuwe hoofding te laten drukken. De Franstaligen, die hielden bij de RTBF gewoon hun Belgische B.”

Maar als u...

“(onderbreekt) Hetzelfde met de splitsing van de Leuvense universiteit in 1968: die moest in tweeën gehakt worden. De flaminganten én de katholieke wallinganten wilden dat. Maar waarom moesten ‘de Walen buiten’?”

Viert u 11 juli?

“Vroeger hing ik een Vlaamse vlag uit, maar sinds Vlaams Blok zich van dat symbool meester maakte, heb ik mijn exemplaar opgevouwen en ligt ze ergens in mijn kast.

“Trouwens, de Vlaamse Leeuw, dat is zo een lelijk lied. Ik vind het jammer dat men destijds, begin jaren zeventig, niet voor het lied Vlaanderen van Willem Gijssels gekozen heeft. Dat is zoveel mooier. (zingt) ’t Zijn weiden als wiegende zeeën, die groenen langs stroom en rivier, hier vredige dorpjes, daar steden, die rijzen met torens vol zwier.”

Vlaamse beweging, sociale beweging?, Lode Wils, Ertsberg, 432 p., 39,95 euro.