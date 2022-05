Hilde Crevits (cd&v) neemt Welzijn over van Wouter Beke, Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse minister van Werk en Landbouw

“Met Jo Brouns verwelkomen we een talentvol nieuw gezicht.” Uittredend partijvoorzitter Joachim Coens legde de naam van Brouns maandagavond voor aan de 150 leden van de partijraad. De voordracht van de 47-jarige burgemeester van Kinrooi werd uiteindelijk door 87 procent van de leden goedgekeurd, ruim voldoende voor de vereiste tweederdermeerderheid. Het advies van de partijraad moet nu enkel nog door de Vlaamse parlementsleden worden bekrachtigd. Woensdag zou Brouns dan de eed kunnen afleggen als minister, na het vertrek van Wouter Beke.

Brouns neemt de bevoegdheden van viceminister-president Hilde Crevits over. Hij wordt dus minister van Werk, Economie én Landbouw. Vooral dat laatste is opmerkelijk, want Crevits liet dit weekend nog verstaan dat ze haar bevoegdheden liever niet wilde afstaan. Bovendien ligt op landbouw het explosieve stikstofdossier te wachten. “Maar uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke beslissingen”, zei Crevits na afloop van de partijraad. De kopvrouw van cd&v neemt in ruil voor het afstaan van haar bevoegdheden het departement Welzijn over van Wouter Beke. Ook dat is voor cd&v cruciaal, want de historische band tussen de partij en de zorgsector raakte onder Beke verzuurd.

Crevits zal een moeizaam evenwicht moeten vinden tussen haar rol in de regering en de opdracht om cd&v meer smoel te geven. Toen Sammy Mahdi vorige week zijn kandidatuur als partijvoorzitter bekendmaakte, verklapte hij al meteen één van de dossiers waarrond de partij in de Vlaamse regering opnieuw strijd zal maken: de kinderbijslag. Dat cd&v als gezinspartij akkoord ging met de Vlaamse besparing op de kinderbijslag kostte haar immers veel krediet bij de achterban. De Gezinsbond becijferde dat het om een jaarlijks verlies van ongeveer 200 euro per kind gaat.

BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK Beeld BELGA

Stikstofakkoord

“Wij zijn en blijven de zorgpartij van Vlaanderen”, zo luidt het motto van Mahdi. Crevits krijgt de moeilijke opdracht om binnen de centrumrechtse coalitie met N-VA en Open Vld extra centen voor de kinderbijslag los te weken. En dat wordt niet het enige dossier waarvoor ze haar gewicht in de schaal zal moeten gooien. Zo staat cd&v ook onder druk om het stikstofakkoord, waardoor 41 landbouwbedrijven dicht moeten, bij te sturen. Bevoegd N-VA-minister Zuhal Demir staat op de rem. Het dossier in beweging krijgen wordt een gezamelijke opdracht voor viceminister-president Crevits en landbouwminister Brouns.

Brouns, die zichzelf “een eenvoudige jongen uit Kinrooi” noemt, is alvast van mening dat het stikstofakkoord moet worden aangepast als uit het openbaar onderzoek naar de regeling zou blijken dat dat nodig is. Daarmee zet hij de lijn die Crevits had uitgezet verder. Het toont aan dat Brouns alles uit de kast zal halen om de onrust in de landelijke cd&v-afdelingen weg te nemen. Dat is nodig, want heel wat lokale cd&v-afdelingen overwegen in 2024 de banden met de nationale partij door te knippen omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de partijtop.

De voorbije dagen deed het gerucht al de ronde dat Crevits de welzijnsportefeuille van Beke zou overnemen, maar het nieuws werd pas maandagavond bevestigd. Eerder op de dag kwamen de partijtoppers nog samen op het hoofdkwartier in de Wetstraat om de laatste puzzelstukken te leggen. Dat het zo lang duurde, zou te wijten zijn aan de moeilijke discussie binnen de partijtop. Onder andere Kamerlid Nawal Farih en Vlaams parlementslid Vera Jans werden ook als potentieel minister genoemd.

“Talent genoeg bij cd&v”, tweette Mahdi daarover. “Er zijn veel andere namen gevallen de voorbije dagen. We rekenen ook op jullie.” Over de opvolging van Mahdi, die in juni wellicht de nieuwe partijvoorzitter wordt, werd voorlopig nog niets bekendgemaakt.