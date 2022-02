‘Hij drinkt als Churchill, maar daar stopt de vergelijking’: buitenlandse pers over crisis rond premier Boris Johnson

Volgens Sky News kan het belang van de opgestapte collega’s, zeker nu, niet onderschat worden. “Het grote publiek zal waarschijnlijk niet weten wie deze mensen zijn,” schrijft de nieuwssite, “maar het verlies van vier belangrijke personeelsleden in een paar uur tijd is enorm destabiliserend voor de regering op een moment dat de premier al in zeer zwaar weer zit.” Munira Mirza was 14 jaar lang een belangrijke en loyale bondgenoot van Johnson, herinnert Sky News zich.

“Het kan zijn dat de premier de vervanging van zijn vertrouwelingen probeert te presenteren als het begin van een shake-up, een opruiming. Maar de manier waarop het gebeurt, suggereert een premier die de controle kwijt is. Met ontslagen die uit het niets komen, laat aangekondigd op een donderdagavond.”

De Britse openbare omroep citeert een ‘veteraan uit de politiek’ en schrijft dat de situatie in Downing Street “niet zomaar een nachtmerrie is, maar een totale meltdown (of ineenstorting)”.

Net als andere media merkt de BBC op dat de regering communiceert over de vertrokken collega’s alsof Johnson zich slechts houdt aan zijn belofte om schoon schip te maken. “Maar de duidelijke politieke spelletjes kunnen de instabiliteit in Downing Street niet verbergen.”

“Elke fout of verkeerde inschatting levert meer bewijs voor degenen die hem weg willen hebben. En voor de aanhangers van de premier wordt het steeds moeilijker om zijn positie te verdedigen.”

Er wordt ook teruggeblikt op het vertrek van voormalig premier Theresa May. Zelfs nadat ze haar meerderheid had verloren in een vertrouwensstemming duurde het namelijk nog een hele tijd voor ze opstapte.

Ook The Sun heeft het over een totale ineenstorting van het kabinet-Johnson. Het dagblad legt daarnaast een focus op financiënminister Rishi Sunak. De politicus - die als een van de grootste kanshebbers op het premierschap wordt gezien - hield toevallig een persconferentie nadat de vier medewerkers waren opgestapt. “Sunak dreef er de spot met de ‘Partygate’-ellende en bekritiseerde de uitspraken van de premier over Jimmy Savile.”

“In een dubbele zet, die een weekend van speculaties zal ontketenen over Sunak’s ambities, laat de politicus vandaag zijn dekmantel vallen en distantieert hij zich van de ‘Partygate’-schandalen”, aldus The Sun.

Ook in andere landen wordt er streng gereageerd op Johnson. De Spaanse krant El País publiceert een opiniestuk waarin de Brit met de historische Winston Churchill vergeleken wordt, of zijn drinkgedrag althans. In een stuk getiteld ‘Johnson: een drinker als Churchill, maar zonder Churchill te zijn’, bekritiseert auteur Berna Gonzalez Harbor de premier voor het overtreden van de coronaregels.

“Johnson heeft gefaald omdat hij de regels heeft overtreden die hij zelf goedkeurde voor de brede bevolking. Als een absolute soeverein buiten de wet, zijn wet, legde hij de burgers strenge beperkingen op terwijl hij iedereen bespotte door ze in zijn eigen huis te overtreden”, schreef ze donderdag.

Boris Johnson mag dan drinken als Winston Churchill, maar daar houdt de vergelijking wel op, concludeert de Spaanse opiniemaakster.

The New York Times: ‘Exodus terwijl Johnson worstelt om muiterij af te wenden’

In de Amerikaanse krant The New York Times spreekt men van een “exodus van hoge ambtenaren uit Downing Street 10”. De uittocht verhoogt opnieuw de druk op premier Boris Johnson, terwijl hij al aan het vechten is om aan de macht te blijven, klinkt het.

“Johnson’s stafchef, privésecretaris, communicatiechef en beleidschef hebben allemaal ontslag genomen, waardoor de top van de Britse regering stuurloos is geworden op een moment dat Johnson worstelt om een muiterij in de gelederen van zijn Conservatieve Partij af te wenden”, schrijft de krant. “Ongeveer een dozijn partijleden hebben publiekelijk opgeroepen tot een motie van wantrouwen tegen de premier.”

Vooral het ontslag van zijn beleidschef, Munira Mirza, was extra pijnlijk volgens The New York Times. Mirza was tenslotte “een van zijn langstzittende en invloedrijkste assistenten”.

