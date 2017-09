Het Vlaams Belang probeert het land te veroveren via het achterland. Maar dat bestaat hier niet eens

Het Vlaams Belang verschuift de focus van de grote steden naar kleinere steden en gemeentes in de randstad. Dat is een strategische positiewissel van formaat.

Op haar hoogtepunt, bij de Vlaamse verkiezingen van 2004 en de gemeenteverkiezingen van 2006, scoorden Filip Dewinter en co. nog tegen de 35 procent in Antwerpen. Dat lijkt nu plots erg lang geleden.

De verandering is natuurlijk in de eerste plaats een aftocht. Na de verloren burgemeestersslag van 2006 heeft extreemrechts gaandeweg zijn greep op de oude stadswijken, zijn klassieke bolwerken, verloren. In Antwerpen of Mechelen is het VB gedegradeerd tot meelijwekkende meeloper, in het immer speciale Gent dreigt de volstrekte anonimiteit.