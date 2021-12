Podcast Duidelijk (27 min)

▶ ‘Het tempo waarmee Vivaldi uiteenrafelt, is moeilijk vol te houden’: hebben we nog vertrouwen in onze politici?

Premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld BELGA

Hebt u nog vertrouwen in onze politici? Na drie Overlegcomités in drie weken tijd groeit het gemor over het zwalpende coronabeleid, en volgens een peiling van HLN en VTM zouden bijna alle regeringspartijen stemmen verliezen als er nu verkiezingen waren. Waar liep het mis voor Vivaldi, hoe doen onze politici het in vergelijking met andere landen, en valt dat vertrouwen in de politiek nog te redden? ‘We hebben nu de regering waarvoor De Croo zelf had gewaarschuwd.’