‘Het politieke systeem zit vast’: waarom N-VA-toptalent Valerie Van Peel niet meer opkomt in 2024

“Ik heb altijd geprobeerd om open en eerlijk aan politiek te doen. Vandaar dit bericht. Ik ga als politica een stap terug zetten en me met evenveel passie als altijd in het parlement voor het verdere verloop van mijn mandaat richten op mijn dossiers. Maar bij een volgende verkiezing kom ik niet meer op. De toekomst is aan de volgende generatie. En gelukkig staan er in onze partij verschillende toptalenten klaar.”

Met die aanhef laat Van Peel op Twitter weten dat ze niet meedoet aan de volgende verkiezingen. De afwikkeling van het asbestdossier was, zo schrijft ze, ‘een druppel in een overvolle emmer’. “Het politieke systeem zit vast,” schrijft ze nog. “Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond.”

Welke toekomst ze dan wel voor zichzelf ziet, laat ze niet weten. “Ik ga op zoek naar nieuwe wegen waarbij ik de stem wil blijven van zij die er geen hebben en op andere manieren op zoek zal gaan naar impact,” schrijft ze.

Bloemetjes voor De Wever

Aan het einde van haar brief bedankt ze Bart (De Wever, TP) expliciet. Toen ze hem dertien jaar geleden vertelde dat ze absoluut voor hem wilde werken, antwoordde hij volgens haar: ‘Als voorzitter doe ik een vreugdedansje. Als mens zeg ik je: begin er niet aan. Het is bikkelhard voor mensen als jij.’ “Ik ben blij dat ik toen niet geluisterd heb,” gaat ze verder. “Want ik heb gigantisch veel van jou geleerd.”

De Antwerpse politica laat ook nog weten dat er geen grootse partijpolitieke bespiegelingen moeten gemaakt worden over haar aangekondigd vertrek. “Alle analyses ten spijt, dit is een persoonlijke beslissing die met veel meer te maken heeft dan alleen mijn job. Er zijn geen verborgen partijpolitieke redenen.” Ze wil ook geen verdere uitleg geven over haar afscheid.

Van Peel geldt als een van de kopstukken van de Vlaams-nationalisten. Voor ze voor de politiek koos, werkte ze voor Het Nieuwsblad, Actua-TV en Dag Allemaal. In 2009 begon ze te werken als woordvoerder voor N-VA, vijf jaar later schopte ze het tot Kamerlid. Sinds 2021 was ze ondervoorzitter. In haar Kapellen, waar ze woont, nam ze ook verschillende plaatselijke mandaten op.