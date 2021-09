Het nieuwe ziektebriefje van Sihame El Kaouakibi maakt weer veel emoties los: is de kritiek terecht?

Het nieuwe ziektebriefje van Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld), tot eind november, doet alweer de discussie over de parlementaire verlofregeling oplaaien. Terecht of niet? ‘Er zijn volksvertegenwoordigers die het hele jaar geen bal doen, behalve op woensdag op een knopje duwen.’

Voormalig Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi, die ervan beschuldigd wordt dat ze aan de haal ging met overheidsgeld voor kansarme jongeren, heeft opnieuw een ziektebriefje ingediend in het Vlaamse halfrond, tot eind november. Het vorige briefje was eind augustus verstreken. “Zolang haar behandelende arts van oordeel is dat zij niet in staat is om te komen werken, is zij gewettigd afwezig”, zegt het kabinet van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

Het ziekteverlof van El Kaouakibi maakt veel emoties los. Er loopt nog steeds een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke subsidiefraude via haar vzw Let’s Go Urban. Begin april stapte ze zelf uit Open Vld omdat de partij zich over haar ontslag boog. Toch blijft ze als onafhankelijk politica vasthouden aan haar zitje in het Vlaams Parlement, en hiermee ook aan haar vergoeding van zo’n 6.000 euro per maand. Sinds oktober vorig jaar is ze niet meer in het parlement geweest.

Puur wettelijk doet El Kaouakibi niets verkeerd. Ze houdt zich aan de regels die vastliggen in het statuut van de volksvertegenwoordigers. Dit bepaalt dat zij hun volledige verloning blijven opstrijken zolang ze voldoende aanwezig zijn op de stemmingen van de plenaire vergadering op woensdag. Missen ze 20 procent van deze stemmingen, dan gaat hun vergoeding 10 procent omlaag. Vanaf 30 procent verliezen ze 20 procent van hun loon. Vanaf de helft verliezen ze 60 procent. Wie een doktersbriefje kan afleveren, is echter gewettigd afwezig. Net zoals bij afwezigheden door een ongeval, een overlijden in de familie of de deelname aan een dienstreis.

Profiteurs

Is de kritiek dan terecht? El Kaouakibi is niet de eerste politica die op Vlaams of federaal niveau haar partij verlaat om vervolgens als onafhankelijke te zetelen. Denk maar aan Hermes Sanctorum (ex-Groen) of Emir Kir (ex-PS). Ze is zeker ook niet de eerste die zich weinig of niet laat zien. “Er zijn volksvertegenwoordigers die het hele jaar geen bal doen, behalve op woensdag op een knopje komen duwen. Zij blijven hun vergoedingen krijgen terwijl niemand daar iets van zegt”, merkt oud-parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) op.

Dat het Uitgebreid Bureau van het parlement nu het advocatenkantor Monard Law in de arm heeft genomen om uit te zoeken of er een controlearts naar El Kaouakibi kan worden gestuurd, vindt Peumans maar niets. Een volksvertegenwoordiger is geen werknemer, maar een verkozene van het volk. Als er ergens rekenschap moet worden afgelegd, is het daar, klinkt het. Via de verkiezingen dus.

Toch valt het amper uit te leggen dat een ziek parlementslid de volledige vergoeding blijft opstrijken, terwijl een bediende in de privé na een maand terugvalt op 60 procent. “Het lijkt me nogal evident dat volksvertegenwoordigers beter in een gelijkaardig systeem als gewone werknemers zouden terechtkomen”, zegt onder meer oppositielid Chris Janssens (Vlaams Belang). “Anders worden we straks allemaal beschouwd als profiteurs.”

Processie van Echternach

Het is niet de eerste keer dat deze discussie oplaait. Maar zoals dat wel vaker gaat met inperkingen van de parlementaire verloningen bloeden zulke initiatieven makkelijk dood. Niemand snijdt graag in eigen vel. “Wij wachten op het advies van Monard Law om te zien wat de mogelijkheden zijn om het statuut te wijzigen”, klinkt het bij Homans.

In de vorige legislatuur werd er wel al gesleuteld aan de pensioenen van de parlementsleden. “Een processie van Echternach”, herinnert Peumans zich. Er werd toen ook gesnoeid in de maximale uittredingsvergoedingen.