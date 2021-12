Het ‘kerstschandaal’ speelt Boris Johnson parten. Om de Britten af te leiden voert hij nieuwe coronaregels in

De Britse regering wil vaccinatiepaspoorten invoeren voor massa-evenementen, en thuiswerken stimuleren. Critici vinden dat premier Johnson hiermee de aandacht wil afleiden van het schandaal over het negeren van coronaregels door zijn stafmedewerkers.

De slechtste dag van Boris Johnsons premierschap begon met de mededeling dat zijn minister van Volksgezondheid alle televisie-interviews bij de ontbijtshows had afgezegd. Graag had Sajid Javid gesproken over de eerste verjaardag van het glorieuze Britse vaccinatieprogramma, maar iedereen op Downing Street wist dat de vragen zouden gaan over een video die de avond ervoor aan televisiezender ITV was gelekt.

Te zien was hoe Johnsons toenmalige perswoordvoerder een jaar geleden samen met haar medewerkers lacherig spreekt over een kerstfeestdie in strijd met de coronaregels had plaatsgevonden. Dat giechelen gebeurde tijdens het repeteren van een persconferentie waar vragen werden verwacht over deze bijeenkomst. Twee dagen voor het feestje had Johnson zijn landgenoten opgedragen sociale contacten rondom de kerstdagen te mijden.

Lees ook Britse regering in crisis vanwege ‘kerstfeestvideo’: premier Johnson zegt sorry

Die vragen kwamen er niet, mogelijk omdat ook vooraanstaande journalisten die avond in de ambtswoning waren. Vorige week openbaarde The Daily Mirror alsnog het geheim. Aanvankelijk was het een verhaal dat vooral in Westminster leefde, maar beelden van Johnsons mensen die grappend naar wegen zoeken om kijkers om de tuin te leiden, schokten de natie.

Morele verontwaardiging

Woensdagochtend werd bekend dat ook de minister van Onderwijs indertijd in strijd met de coronaregels een kerstborrel had gehouden. Voor Johnson stond een lastig vragenuur op het programma. Zoals verwacht benutte oppositieleider Keir Starmer al zijn vragen om zijn morele verontwaardiging te uiten. Zo refereerde de Labour-leider aan een vrouw die rond dezelfde tijd niet naar het ziekenhuis mocht om bij haar stervende moeder te zijn.

Johnson hield vol dat er geen kerstfeestje had plaatsgevonden, maar gelastte wel een intern onderzoek. Hij toonde zich bereid zo nodig met de politie mee te werken en medewerkers te ontslaan. Later tijdens het vragenuur vroeg een ander lid van de oppositie of er op 13 november 2020, tijdens de lockdown, toevallig nog een feest bij de Johnsons had plaatsgevonden. Johnsons oud-topadviseur Dominic Cummings had dat beweerd.

De Britse premier Boris Johnson ontstak vorige week de verlichting van de kerstboom bij Downing Street 10. Beeld Dan Kitwood / Getty Images

Ondertussen is bekend geworden dat nieuwe coronamaatregelen op komst zijn. De aangekondigde invoering van vaccinatiebewijzen wekken verbazing omdat Johnson een maand geleden nog beweerde dat vaccinaties het verspreiden en oplopen van het coronavirus niet tegengaan. Bovendien zijn de covid-ziekenhuisopnamen al weken dalende in Engeland. Maar de regering acht de nieuwe maatregelen noodzakelijk vanwege de omicron variant van het virus.

Volgens critici van Johnson is de invoering van deze nieuwe maatregelen bedoeld om de aandacht af te leiden van het kerstborrelschandaal, iets wat de premier vaker doet wanneer hij in politieke nood zit. ‘Is mijn eerbiedwaardige vriend ervan op de hoogte’, zo richtte het conservatieve Kamerlid William Wragg. zich tot de premier, ‘dat slechts weinigen overtuigd zullen zijn door dit afleidingsmanoeuver?’