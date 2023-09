Het is gênant dat de commissie Justitie voor ‘pipigate’ haar reces wél onderbreekt

Dag lezer,

“Het is niet onterecht dat mensen bezorgd zijn. Ik denk dat we er in Europa rekening mee moeten houden dat een deel van onze industrie, zeker de sectoren die veel energie vergen, de huidige schokken niet zullen overleven.” Het is geen vrolijke analyse die Helen Thompson vandaag in de krant maakt, in gesprek met Jeroen Van Horenbeek. Thompson is hoogleraar politieke economie in Cambridge en was, blijkens haar bejubelde boek Disorder: Hard Times in the 21st Century, een van de weinigen die de Europese energieschok wel zagen aankomen.

Haar analyse staat nogal in contrast met de sussende berichten dat de EU-lidstaten de gasvoorraden flink hebben aangevuld en zich dus stilaan onafhankelijk hebben gemaakt van de Russische import – al kon u in de krant ook al eerder meer nuchtere analyses lezen.

De even belangrijke als sombere boodschap van Thompson staat vooral ook in scherp contrast met de hoofdpunten van het binnenlandse politiek debat. Zo mocht minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zich vanmiddag in de Kamer komen verantwoorden voor het liederlijke verjaardagsfeest vorige maand bij hem thuis, dat eindigde met het beplassen van een lege politiecombi. Een fraai schouwspel was dat niet bepaald, zo tonen camerabeelden die de minister zelf vrijgaf, maar dat was de zitting in de Kamer evenmin. Het is gênant dat de commissie Justitie voor dit incident haar reces – we zijn in de tweede week van september – wél onderbreekt.

Het zogenaamde ‘Pipigate’ kon enkel ontstaan door het oplopende conflict van minister Van Quickenborne met de politiesector over een verstrengde pensioenregeling. Het meest relevante aspect aan het incident is de privacykwestie. “De overvloed aan cameracontrole in het openbare domein breekt niet alleen in op het privéleven, hij maakt ook machtsmisbruik mogelijk met chantage, manipulatie en repressie”, schreef ik daarover in een commentaarstuk.

Misschien hadden de commissie Justitie of Binnenlandse Zaken hun zomerpauze ook kunnen afbreken voor de drugs- en veiligheidsproblemen in de Brusselse stationswijken. Na een zomer getalm neemt de federale regering het heft daar nu stevig in handen, maar de vraag hoe dit complexe dossier van dakloosheid, verslaving, ruimtelijke wanorde en onveiligheid ten gronde opgelost raakt, blijft onbeantwoord. Pierre-Yves Dermagne, federaal vicepremier voor de PS, heropende alvast het debat over legalisering van cannabis, maar dat lijkt toch een nevenkwestie in een problematiek waarin crack- en cocaïneverslaving centraal staat.

Op de achtergrond speelt de beslissing mee van staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (cd&v) om mannelijke kandidaat-asielzoekers “tijdelijk” niet meer tot de asielprocedure toe te laten. De wettelijk gegarandeerde bescherming krijgen ze niet. Een ethische dobber die vooral het geweten van de progressieve coalitiepartners Groen en Ecolo bezwaart. “Ik zou niet weten waarom ik beter zou opstappen”, beantwoordt Groen-vice Petra De Sutter de kritiek . “Dat is weglopen van de problemen.”

Intussen weigeren vluchtelingenorganisaties om de overheid nog bijstand te verlenen en stappen ze naar de Raad van State om de discriminatie van mannelijke asielzoekers aan te klagen. Misschien had dat thema ook een extra commissiezitting verdiend?