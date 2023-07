‘Het is behoorlijk ironisch dat een Catalaanse politicus in ballingschap het lot van de Spaanse premier in handen heeft’

Goedemorgen, Maarten. De Partido Popular (PP) is de grootste partij geworden. Toch mag ook uittredend premier Pedro Sánchez tevreden zijn?

“Absoluut. Sommige peilingen hadden een absolute meerderheid voorspeld voor een coalitie van de PP en het extreemrechtse Vox, en die is er niet gekomen. De laatste peilingen dateerden al van vorige week maandag terwijl er nog een hele week campagne is gevoerd.

“De PSOE van premier Sánchez, maar ook andere kleinere linkse partijen, hebben de kiezers in die week nog volop gemobiliseerd. Voor Sánchez was een hoge opkomst cruciaal, en het schrikbeeld van Vox in een regering lijkt effectief veel kiezers naar de stembus te hebben gelokt. In vergelijking met 2019 steeg de opkomst met vier procentpunt. Zeker in een grote deelstaat als Catalonië heeft dat gewerkt, waar de PSOE van 21 naar 34,5 procent is gesprongen. Daar wisten ze dat een regering met Vox geen goed nieuws zou zijn in hun streven naar meer autonomie.”

Vox verloor inderdaad zwaar en valt van 52 zetels terug naar 33. Waarom deed de partij het minder goed dan vier jaar geleden?

“Aan beide kanten van het spectrum lijkt er strategisch te zijn gestemd op de grote, traditionele partijen, ten koste van de kleinere extremen. Zo heeft de PSOE stemmen gewonnen ten koste van zijn kleinere radicaal-linkse coalitiepartner Sumar, de opvolger van het vroegere Podemos. Aan de rechterkant heeft de PP dan weer inderdaad veel stemmen weggesnoept bij Vox. PP-kopman Feijóo heeft ook actief campagne gevoerd rond de oproep om een ‘nuttige stem’ uit te brengen op zijn partij en niet op Vox. Bij de regionale en lokale verkiezingen van dit voorjaar, waarbij Vox een van de grote winnaars was, speelde dat minder.

“De Spaanse kiezer heeft dus meer voor de rede dan voor het avontuur gekozen: je kan zeggen dat de Spaanse democratie gisteren een zelfreinigend vermogen heeft getoond. Al kan je je ook de vraag stellen of het de kiezers zijn die nu naar het midden zijn opgeschoven, of dat de twee centrumpartijen in hun retoriek naar de radicale flanken zijn opgeschoven.”

Wat gebeurt er nu?

“Normaal is de grootste partij aan zet om als eerste te proberen een regering te vormen. Feijóo heeft gisterenavond aangekondigd als eerste te zullen onderhandelen en riep de andere partijen daarbij op om de regeringsvorming niet te blokkeren.

“Maar het feit blijft dat de PP noch alleen noch in een coalitie of gedoogconstructie met Vox een meerderheid heeft. Daarvoor zijn er 176 van de 350 zetels in het Congres in Madrid nodig, en samen met een kleine derde partij komt het rechtse blok slechts aan 170 zetels. Feijóo kan proberen extreme steun te zoeken bij andere kleine centrumpartijen zoals het Baskische PNV. Maar dat de Baskische nationalisten een regering met Vox zullen steunen is bijzonder onwaarschijnlijk, gezien die laatste partij net voor een sterkere centrale Spaanse staat pleit. Het lijkt er dus sterk op dat Feijóo al meteen strop zit.”

PP-voorzitter Alberto Núñez Feijóo gisteren bij zijn overwinningstoespraak in Madrid. Beeld AFP

Maakt Sánchez dan nog kans om aan te blijven?

“Hij heeft in elk geval iets meer manoeuvreerruimte om een regering op de been te brengen dan Feijóo. Al is er ook hier een belangrijke ‘maar’. Sánchez kon voor zijn huidige coalitie met Podemos rekenen op de gedoogsteun van enkele kleinere partijen, waaronder de linkse Baskische en Catalaanse nationalisten van EH Bildu en ERC. Dat volstaat nu niet meer, de premier zou ook de onthouding van de centrumrechtse Catalaanse separatisten van Junts nodig hebben. Dat is de partij van ex-minister-president en huidig Europees Parlementslid Carles Puigdemont, die in ballingschap in België woont.

“Het Spaanse gerecht vraagt nog altijd Puigdemonts uitlevering wegens zijn rol in het door Spanje als illegaal omschreven Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Doordat het Europees Parlement recent zijn onschendbaarheid heeft opgeheven, komt die uitlevering bovendien erg dichtbij.

“Junts kan zijn huid dus zeer duur verkopen en heeft mogelijk de sleutel voor de Spaanse regeringsvorming in handen. De partij zei gisterenavond al dat ze ‘de opportuniteit wil gebruiken’, maar ook dat ze niet van plan is ‘Sánchez zomaar opnieuw premier te maken’. Vanmorgen voegde de partij daar concreet aan toe dat ze politieke amnestie voor Puigdemont en andere partijleden en een nieuw onafhankelijkheidsreferendum willen in ruil voor steun. In die zin is het wel behoorlijk ironisch dat een politicus in ballingschap het lot van de premier in handen heeft.”

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Beeld BELGA

Zijn er nog andere opties?

“In sommige Spaanse kranten, waaronder het conservatieve El Mundo, is al opgeroepen dat het misschien tijd is dat de twee grote partijen hun meningsverschillen aan de kant schuiven en samen gaan regeren. Het land is diep verdeeld en beide blokken houden elkaar in evenwicht. Maar gezien de huidige sfeer en rivaliteit in Spanje lijkt me dat bijzonder onwaarschijnlijk.

“Indien niemand eruit geraakt, is een vierde optie dan ook realistisch: nieuwe verkiezingen. Dat is in 2019 al een keer gebeurd: nadat niemand er na de verkiezingen van april uitgeraakte, kwam er een nieuwe stembusgang in november.”