Het hoeft niemand te verbazen dat Bouchez en MR ‘non’ zeggen tegen de fiscale hervorming

Behoudens een mirakel komt er geen fiscale hervorming voor de nationale feestdag. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zit er gewoon te weinig lekkers in de plannen zoals ze nu voorliggen.

“Voor de MR vormen de voorstellen die op de tafel liggen in dit stadium geen evenwichtige onderhandelingsbasis en kunnen de plenaire besprekingen daardoor niet opnieuw worden opgestart.” Met een stevig persbericht na hun partijbureau hebben de Franstalige liberalen maandagmiddag duidelijk gemaakt dat ze voorlopig niet verder willen onderhandelen over de langverwachte fiscale hervorming.

Een streep door de rekening van premier Alexander De Croo (Open Vld). De fiscale hervorming maakt deel uit van de ‘eindsprint’ die hij heeft beloofd richting de verkiezingen in 2024. De premier, wiens partij is weggezakt in de peilingen, heeft er alle belang bij om de kiezer te tonen dat zijn regering knopen doorhakt. Wat extra nettoloon aan het eind van de maand is bovendien een mooi verkiezingscadeau. Recente akkoorden rond de kerncentrales en de pensioenen geven De Croo wel enige ademruimte.

MR ziet drie problemen in de fiscale hervorming zoals die vandaag, na vijf opeenvolgende weekends onderhandelen, voorligt. Eén: er wordt te veel gerekend op belastingverhogingen om de operatie te bekostigen. Volgens de partij gaat het “om meer dan 1,6 miljard euro nieuwe belastingen, met name voor de bouw, de consumptie, het toerisme, de voeding, de pers en de cultuur”. Twee: de partij vindt dat er te weinig aandacht is voor hervormingen op de arbeidsmarkt. En drie: MR oordeelt dat zelfstandigen worden vergeten.

Kort samengevat: Georges-Louis Bouchez ziet niet in waarom hij op amper één jaar voor de verkiezingen een reeks pijnlijke belastingverhogingen zou moeten slikken terwijl daar weinig of niets tegenover staat van de linkerzijde binnen Vivaldi. Zijn voorstellen rond de arbeidsmarkt – in de eerste plaats een strengere aanpak van werklozen – botsen al wekenlang op een veto van de socialisten en de groenen.

Verzet

Het verzet van Bouchez tegen belastingverhogingen duurt al veel langer dan vandaag. In de zomer van 2022, toen de ‘fiscale blauwdruk’ van professor Mark Delanote (UGent) het levenslicht zag, was hij meteen erg kritisch. Voor de Franstalige liberaal is het rapport – waarin onder meer al een herschikking van de btw-tarieven wordt voorgesteld, iets wat momenteel op tafel ligt – “niet serieus”.

In die zin mag het niemand verbazen dat Bouchez en MR nu niet verder willen met de fiscale onderhandelingen. De partij eist een adempauze, om na de zomer de gesprekken te hervatten. Op dat moment zal er ook meer duidelijkheid zijn over de staatsfinanciën. Volgens de laatste schattingen moet de regering straks op zoek naar 1 miljard euro om financieel op koers te blijven, luidt het bij de liberalen. Het is in hun ogen dan logischer om de fiscale hervorming meteen in te passen in het begrotingsplaatje.

De regeringspartijen ter linkerzijde reageren – voorspelbaar – teleurgesteld op de demarche van MR. Voor Vooruit is het “zeer jammer dat de MR dit (de gesprekken over een lastenverlaging, JVH) blokkeert”. Jeremie Vaneeckhout, de groene covoorzitter, vindt het “onbegrijpelijk” dat MR de onderhandelingen over de zomer wil tillen. “De liberalen, inclusief meneer Bouchez, roepen al jaren dat werken meer zou moeten lonen.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) houden zich voorlopig gedeisd. Zij zijn de drijvende krachten achter de fiscale hervorming en beseffen wellicht dat al te scherpe kritiek op de Franstalige liberalen er alleen maar voor zal zorgen dat die nog iets dieper in hun loopgraaf zullen kruipen. Een geplande ‘kern’ met de regeringstop maandagavond is geannuleerd.

Het is sowieso maar de vraag of men zich op de Brusselse Guldenvlieslaan, waar het hoofdkwartier van MR gevestigd is, veel aantrekt van de kritiek. In de Franstalige zakenkrant L’Echo lieten blauwe bronnen maandagochtend al verstaan dat ze er geen probleem mee hebben om “de zwartepiet in ontvangst te nemen” voor de mislukking van de slabakkende onderhandelingen. Het toont dat MR tanden heeft.

Uitstel

Als het fiscale dossier zoals verwacht over de zomervakantie wordt getild, is het maar de vraag of van afstel geen uitstel komt. Praktisch gezien is het dan kort dag om een eventueel akkoord over een hervorming tegen 1 januari 2024 nog te onderstutten met het noodzakelijke wetgevend werk. Politiek gezien is het maar de vraag of regeringspartijen met de verkiezingen stilaan echt in zicht toegeeflijker zullen worden.

Het antwoord laat zich raden: meer dan waarschijnlijk niet. Vandaag al is – bij gebrek aan consensus tussen de zeven regeringspartijen – de omvang van de oefening beperkt van 6 miljard euro naar 2 miljard euro. De fiscale hervorming nog verder inkrimpen na de zomer kan eigenlijk niet meer. Dan blijft er wat de beloofde lastenverlaging betreft geen bedrag meer over waar werkenden echt iets aan hebben.

Voor premier De Croo komt een fiscale mislukking uiteraard ongelegen. Het zet een domper op zijn zomeragenda. Een agenda die hij zo goed als helemaal heeft afgewerkt met een akkoord over het langer openhouden van de oudste kerncentrale en een onverwacht (en weliswaar bescheiden) pensioenakkoord begin vorige week. Vanop de Zestien wordt voorlopig alleen gecommuniceerd dat “de gesprekken nog lopen”.