Het doel: nog voor kerst beslissen over de kernuitstap. Maar dat wordt nog spannend

Ligt er onder de kerstboom van Vivaldi straks een akkoord over de kernuitstap? Het wordt nog spannend. De gascentrale in Vilvoorde blijft een zorgenkind.

De regeringstop heeft vrijdag opnieuw het dossier van de kernuitstap besproken. De derde keer ondertussen. De kernuitstap staat ingepland tegen 2025. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil ermee doorzetten. MR wil de twee jongste kerncentrales tien jaar langer openhouden. Voorlopig is het wachten op een akkoord. Het doel: beslissen voor kerst.

De jongste kerncentrales langer openhouden lijkt geen optie meer. Hoe graag MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het ook wil. Uitbater Engie Electrabel heeft in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld) formeel laten weten dat er geen tijd meer is voor dit ‘plan B’. Ter vergelijking: de nieuwe Nederlandse regering heeft deze week beslist over het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Dat besluit komt er elf jaar voor de geplande sluiting.

Bij verschillende regeringspartijen klinkt het dat een nucleaire levensduurverlenging onhaalbaar is. Ook binnen Open Vld, de partij van premier De Croo. De ergernis over de onbuigzame houding van Bouchez neemt ondertussen hand over hand toe. “Hij blijft ons maar bestoken met allerlei voorstellen. Onder meer met het idee om het Franse energiebedrijf EDF de Belgische kerncentrales te laten overnemen. Maar dat is gewoon niet realistisch”, vertelt een regeringsbron.

Vilvoorde

Het wordt dus wellicht ‘plan A’: de kernuitstap. Maar binnen de regering wil men 100 procent zekerheid over de bevoorrading. Als de kernuitstap straks in de soep draait, dreigt enorme politieke schade voor de Vivaldisten. Oppositiepartij N-VA profileert zich al maanden op het dossier. De grootste zorg hieromtrent: het feit dat de toekomstige gascentrale in Vilvoorde nog geen vergunning heeft gekregen van bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Dat is een probleem.

Demir vindt dat de gascentrale te veel stikstof uitstoot. Uitbater Engie Electrabel zal eerstdaags een nieuwe aanvraag indienen. Met een betere onderbouwing van de uitstootcijfers. Die moet dan eerst behandeld worden door de deputatie van Vlaams-Brabant. Als de deputatie het dossier afkeurt – zoals vorige zomer – is het opnieuw aan minister Demir om een beslissing te nemen.

Een garantie op succes is er dus niet voor de gascentrale in Vilvoorde. Wat voor getwijfel en zenuwachtigheid zorgt binnen Vivaldi. Open Vld en CD&V – federale regeringspartijen die ook samen met N-VA in de Vlaamse coalitie zitten – lijken deze keer wel van plan om politiek hun gewicht in te zetten voor de gascentrale in Vilvoorde. “We weten dat Demir en haar partij resoluut tegen de kernuitstap zijn. We weten dat ze ons graag willen beschadigen met dit dossier. Het zal erop aankomen om samen met CD&V een oogje in het zeil te houden”, oordeelt men bij Open Vld.

Dat wordt niet eenvoudig. In de deputatie van Vlaams-Brabant heeft N-VA het overwicht. In Vlaanderen beslist minister Demir in principe alleen over vergunningszaken. Open Vld en CD&V zullen van het dossier een regeringskwestie moeten maken om er inspraak in te hebben.

Alternatieven

Als de gascentrale in Vilvoorde een vergunning krijgt, lijkt de bevoorrading verzekerd. Als de gascentrale niet tijdig vergund raakt, moet het project – dat nu aanspraak maakt op subsidies van de overheid via het zogenoemde CRM – vervangen worden door een ander project dat wel een vergunning heeft. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat dan de toekomstige gascentrale in Manage en/of die in Seraing. Die twee projecten hebben wel al een uitvoerbare vergunning beet.

Minister Van der Straeten is niet van plan om de gascentrale in Vilvoorde nu al te ‘dumpen’, in tegenstelling tot wat Het Nieuwsblad vrijdag suggereerde. Juridisch gezien lijkt dat bijzonder tricky. Engie Electrabel zal zijn claim op subsidies niet laten vallen vooraleer het uitsluitsel heeft over een vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde. De regering zou het energiebedrijf daarom enkele maanden tijd geven om orde op zaken te stellen. Hoogstens tot de zomer.