Het dilemma voor N-VA in 2024: een nieuwe ‘bocht van Bracke’ of een Vlaams-nationalistisch breekijzer blijven

In het leven kan je niet alles willen. En al zeker niet in de Wetstraat. Na de verkiezingen in 2024 zal N-VA moeten kiezen: is ze vooral een Vlaams-nationalistisch breekijzer of toch eerder een centrumrechtse bestuurspartij?

N-VA trapt dit weekend haar verkiezingscampagne op gang met een congres in Antwerpen. Voor de derde keer in haar geschiedenis roept de partij al haar leden samen om het partijprogramma vorm te geven. Drieduizend mensen hebben zich ingeschreven. Er zullen honderd voorstellen worden gestemd waarmee N-VA de kiezer wil verleiden.

Een greep uit het aanbod: N-VA stelt voor om de eindejaarspremie belastingvrij te maken. De kosten voor kinderopvang moeten volledig fiscaal aftrekbaar worden. De werkloosheidsuitkering moet stoppen na twee jaar. Er is een plafond nodig op het aantal sociale voordelen dat iemand kan krijgen. Voor de pensioenen wordt gekeken naar het puntensysteem uitgetekend door de expertencommissie onder leiding van huidig vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De Vlaams-nationalisten willen zo veel mogelijk kerncentrales openhouden. Het parlement moet ‘activistische rechters’ kunnen terugfluiten via een zogenaamd volksberoep. Kleinere lokale kieskringen met maar één winnaar moeten de democratie vernieuwen. Voor een strenger asielbeleid wordt leentjebuur gespeeld in Australië en Denemarken.

Welbeschouwd gaat het om een geheel dat sociaal-economisch donkerblauw kleurt en ideologisch conservatisme ademt.

Het confederalisme, de veelbesproken institutionele leidraad van de partij sinds 2014, blijft behouden. In de preambule van de nieuwe congresteksten staat dat N-VA “geen millimeter afwijkt” van haar confederale model. “Het geld is op. Het geduld van de Vlamingen is op. Het wordt tijd om dit land te deblokkeren om Vlaanderens potentieel te ontginnen.”

Voorzitter Bart De Wever heeft anderhalf jaar geleden al, tijdens de viering van het twintigjarig bestaan van zijn partij, verklaard dat hij in 2024 “een afspraak met de geschiedenis” heeft. Dan wil hij de historische hoofdopdracht van zijn partij waarmaken: België voor eens en altijd omvormen tot een confederaal land. “2024 is de vervaldatum.”

Bocht van Bracke

Grote woorden die leiden tot een cruciale vraag voor de verkiezingen volgend jaar: mag het straks ook wat minder zijn voor N-VA? Stel dat een confederale omslag buiten handbereik ligt, wat gezien de huidige electorale krachtsverhoudingen te verwachten valt, waar kunnen de Vlaams-nationalisten zich dan tevreden mee stellen in de onderhandelingen?

Een eenvoudig antwoord is er niet. Enerzijds profileert N-VA zich sinds de ineenstorting van de Volksunie als de toonaangevende Vlaams-nationalistische partij. Deze militante versie van de partij kan het zich niet meer veroorloven om haar kiezers van het eerste uur nog eens te laten wachten op een institutionele doorbraak. De aantrekkingskracht van Vlaams Belang op haar Vlaamse flank zal dan alleen verder groeien. In die zin is het straks het confederalisme of niets.

Anderzijds is N-VA zich door de jaren heen, samen met de explosieve groei van haar electoraat, steeds meer gaan presenteren als een centrumrechts baken in Vlaanderen. Deze op besturen gerichte versie van de partij heeft er alle baat bij om een verlengd verblijf op de federale oppositiebanken te vermijden. Ondanks zes staatshervormingen bevinden de grootste hefbomen om sociaal-economisch beleid te voeren in dit land zich nog altijd op het Belgische niveau.

Federale bevoegdheden zoals financiën, volksgezondheid, binnenlandse zaken en pensioenen steken qua zichtbaarheid en qua impact op het dagelijks leven van de Belg (en dus de Vlaming) ver boven de meeste regionale bevoegdheden uit.

N-VA staat zo voor een duivels dilemma. Maar wie goed heeft opgelet, weet dat dit eigenlijk al jaren het geval is.

Sinds haar oprichting begin deze eeuw heeft N-VA vier kansen gekregen om deel te nemen aan een federale regering: in 2007, 2010, 2014 en 2019. Drie keer wil ze wel, maar draait de formatie op niets uit: in 2007, 2010 en 2019 blijft N-VA aan de kant. Rond de tafel blijkt er telkens te weinig steun voor haar institutionele eisen. In de beginjaren botst het met PS en het cdH van ‘madame non’ Joëlle Milquet. Na 2019 speelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voor kwelgeest.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en toenmalig premier Charles Michel (MR) in 2014. Beeld Photo News

In 2014 lukt het wel. Dat jaar treedt N-VA toe tot de regering-Michel: een onuitgegeven ‘Zweedse’ centrumrechtse coalitie die langs Franstalige kant alleen onderstut wordt door de MR van premier Charles Michel. De Franstalige liberaal waagt de sprong omdat de Vlaams-nationalisten hem beloven dat ze het confederalisme tijdelijk in de koelkast stoppen.

Voor N-VA is toetreding tot een ‘sociaal-economische herstelregering’ op dat moment een heel logisch gevolg van de zogenaamde bocht van Bracke. Die bocht, vroegtijdig wereldkundig gemaakt door toenmalig kopstuk Siegfried Bracke, houdt in dat N-VA tot een staatshervorming wil komen via rechts beleid op het Belgische bestuursniveau.

De redenering is dat consequent rechts beleid van een federale regering de Franstalige politiek, PS op kop, van de noodzaak van een snelle en doorgedreven staatshervorming zal overtuigen. Als het Belgische staatsapparaat niet meer in hun voordeel werkt, zullen de Franstaligen vragende partij worden voor meer bevoegdheden bij de deelstaten.

Achteraf gezien blijkt het idee achter de bocht van Bracke een wensdroom. De oogst van Michel I is te mager, onder meer door aanhoudend verzet vanuit cd&v tegen een te scherpe koers. Communautair krijgt N-VA het door de jaren heen steeds moeilijker om haar lippendienst aan het confederalisme te verzoenen met de stilstand op het terrein. Het vertrek van grondwetspecialist Hendrik Vuye in 2016 is bijvoorbeeld rechtstreeks te linken aan die dubbelzinnigheid.

Wanneer de regering-Michel I in 2018 valt over het VN-migratiepact ziet N-VA ook de onuitgesproken belofte dat de grondwet na het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar zal worden verklaard (het ‘sleutelartikel’ 195 dat de deur opent voor een toekomstige staatshervorming) in rook opgaan. Premier Michel heeft er geen zin meer in.

Goed gek

Als het van MR-voorzitter Bouchez afhangt, dan moet N-VA niet te lang twijfelen. Hij hoopt dat de partij na de verkiezingen over haar confederale schaduw kan stappen om een zo centrumrechts mogelijke regering te vormen. In het beste geval wordt dat een soort heruitgave van de regering-Michel I, een coalitie zonder zijn aartsrivalen van PS.

Begin april nog laat Bouchez zich bij de Brusselse radiozender BX1 ontvallen dat hij de voorkeur geeft aan de Zweedse formule met N-VA na de verkiezingen, eerder dan een voortzetting van Vivaldi. Een coalitie van liberalen, cd&v en N-VA is volgens hem “een pak efficiënter” dan de huidige ploeg. “Het volstaat te kijken naar het aantal hervormingen dat onder Zweeds is doorgevoerd en dat er vandaag niet van komt.” Voor rechts beleid is MR “de beste partner” van N-VA.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Beeld BELGA

Verrassend is dit niet. Al jarenlang besteedt Bouchez bijzonder veel tijd in Vlaanderen om er zijn blijde boodschap te verkondigen. Met MR zijn er volgens hem straks gouden zaken te doen: belastingverlagingen, strengere sociale regels, meer kernenergie, noem maar op. De Vlaams-nationalisten zouden goed gek zijn om dit aanbod te weigeren.

Ook elders, onder meer bij cd&v en Open Vld, wordt vandaag de voorkeur gegeven aan een nieuwe regering die sociaal-economisch meteen aan de slag kan. Gezien de zorgwekkende staat van de Belgische overheidsfinanciën heeft niemand zin in ellenlange praatrondes over een nieuwe staatshervorming. Daarvoor ligt de herinnering aan de zesde staatshervorming - met een lijdensweg van vijfhonderd dagen onderhandelen - nog te vers in het geheugen.

Sowieso lijkt er geen tweederdemeerderheid in de Kamer voorhanden om een eventueel akkoord goed te keuren. Hier zijn 100 van de 150 zetels voor nodig. Volgens de peilingen zullen Vlaams Belang en PVDA er straks een veertigtal bezetten. Wat betekent dat voor een klassieke staatshervorming zowat alle andere partijen zullen moeten samenwerken.

Illustratief voor de druk die de andere centrumrechtse partijen nu al zetten op N-VA om het communautaire los te laten, is een recente uitspraak van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) in weekblad Humo.

Op de vraag of het argument ‘na de verkiezingen is het Vivaldi II of de chaos’ hout snijdt, antwoordt de nieuwkomer in de regering: “Maar dat ís toch zo? De N-VA wil het land blokkeren en máánden met de PS palaveren over institutionele hervormingen die veel geld zullen kosten. Zij roepen graag over de begroting, maar hun houding tijdens de regeringsvormingen van de laatste vijftien jaar is een van de hoofdredenen waarom we zulke grote tekorten hebben.”

Groot Akkoord

Heel ver zit Bertrand er niet naast. Toch niet wat de bedoelingen van N-VA na de stembusgang betreft.

De slechte herinnering aan Michel I maakt dat veel Vlaams-nationalisten ervan overtuigd zijn dat nog eens in een regering zonder confederaal programma stappen pure zelfverloochening zou betekenen. Als Vlaams-nationale partij is dat onverkoopbaar. Zeker nu concurrent Vlaams Belang weer groot en machtig is. In 2014, wanneer N-VA zich waagt aan een communautaire surplace in Michel I, zit uiterst-rechts electoraal op een dieptepunt. Die speelruimte is nu weg.

Meer dan ooit lijken de Vlaams-nationalisten er zeker van dat de nood om het land sociaal-economisch weer op de sporen te zetten samenhangt met het confederalisme. Uit de preambule van de congresteksten die zondag worden goedgekeurd: “Ondanks de hoge inkomsten, ondanks de vele uitgaven blijft de federale overheid falen in haar essentiële kerntaken.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette in 2020. Beeld BELGA

Tegelijk weet N-VA dat een confederale omslag niet van vandaag op morgen kan. Dat een tweederdemeerderheid bijna onhaalbaar is. De lat al te hoog leggen is niet slim. Als openingszet mikt de partij na de verkiezingen in 2024 daarom op een reanimatie van het zogenaamde Groot Akkoord uit 2020 met de PS. In de zomer van dat jaar slagen De Wever en Paul Magnette erin om de krijtlijnen van een staatshervorming uit te zetten. Even lijkt een doorbraak in zicht.

In het Groot Akkoord van 2020 wordt het grondwettelijke slot op de staatshervorming (het artikel 195 en de nood aan een tweederdemeerderheid) handig omzeild via een tussenstap. Naar het voorbeeld van de ‘voorlopige defederalisering’ van een domein zoals onderwijs in de jaren 70 wil men een nieuwe regering federale bevoegdheden laten ontdubbelen. Een Vlaamse minister voor het beleid in Vlaanderen, een Franstalige minister voor Wallonië.

Tijdens de rood-gele onderhandelingen is zo onder meer sprake van een ontdubbeling van justitie, binnenlandse zaken, werk, gezondheidszorg en civiele bescherming. Een pakket dat voor N-VA genoeg lekkers bevat om toe te happen. Het betekent een paradigmashift voor het staatsbestel, oordeelt men. De start van de totale Belgische ontrafeling. Een voorlopige defederalisering zal de voorbode vormen voor een volwaardige overheveling naar de deelstaten.

Versplintering

De zwakke plek van deze aanpak is dat hij geen rekening houdt met de nieuwe werkelijkheid in de Wetstraat: de opkomst van de uitersten en de krimp van het midden. Een deal tussen de leidende krachten in het noorden en zuiden van het land, waarna de rest schoorvoetend volgt: zo is het door de vaderlandse geschiedenis heen vaak met staatshervormingen gegaan. Maar net als N-VA is ook PS vandaag electoraal niet meer zo dominant als een decennium terug.

Of korter gezegd: opnieuw zit wiskunde in de weg. In 2020 is De Wever er niet in geslaagd om zijn ‘bubbel van vijf’ met N-VA, PS en sp.a, cd&v en cdH rond het Groot Akkoord uit te bouwen tot een volwaardige regering. Het is maar de vraag of hij straks wel aan genoeg zetels raakt. Wie de staat wil hervormen heeft partners nodig. Nu meer dan ooit.

Een direct gevolg hiervan is dat N-VA twee keer zal nadenken vooraleer ze cd&v uit de Vlaamse regering duwt na de verkiezingen. Ondanks de bijna tastbare vijandigheid tussen de ex-kartelpartners door de stikstofcrisis in de regering-Jambon blijft cd&v de enige partij die het confederalisme omarmt. (Zelfs het Vlaams Belang, dat pleit voor een harde secessie, doet dit niet.) N-VA heeft eigenlijk niet de luxe om cd&v te bruuskeren.

Wat Vlaams Belang betreft: over een mogelijke toenadering van N-VA tot uiterst-rechts is al veel gespeculeerd. De kans bestaat dat beide partijen in 2024 in het Vlaams Parlement samen aan een meerderheid komen. Van daaruit zouden ze dan druk kunnen zetten op het federale niveau. Uitspraken van De Wever over “extralegale” mogelijkheden om het land te hervormen hebben de zenuwen op scherp gezet. Toch blijft de kans dat hij ooit echt zo’n alliantie sluit klein.

Als De Wever echt van plan is om zijn afspraak met de geschiedenis te halen in 2024, is die kans zelfs onbestaande. Het Vlaams Belang virtueel meenemen naar de federale onderhandelingstafel betekent meteen ook het einde van elk gesprek met de Franstaligen. Ten zuiden van de taalgrens denkt men er niet aan om het cordon sanitaire op te heffen.

2024 wordt een buitengewoon boeiend politiek jaar. We zullen veel te weten komen, ook over waar N-VA naartoe wil.