Podcast Lopende zaken (43 min)

▶ Het coronatrauma van N-VA: ‘De partij neemt Jambon nog steeds zijn aanpak kwalijk’

Beeld Evert Van Houcke / VRIJDAG!

Antwerpen kende een bijzonder explosieve zomer. Is de rust nu weergekeerd, of is dat slechts schijn? Waar het zeker niet rustig is, is op de energiemarkt. De prijzen zijn nog steeds minder voorspelbaar dan de politiek discussies over hoe deze crisis aangepakt moet worden.