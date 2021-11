Het belangrijkste Zoom-gesprek van het jaar: Xi en Biden willen een potentiële oorlog voorkomen

Vandaag maken de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping een paar uur voor elkaar vrij in hun eerste topontmoeting – per videoverbinding. Beide leiders moeten dringend op zoek naar manieren om te voorkomen dat de gevaarlijkste conflicten onbedoeld ontsporen.

Xi en Biden zijn het over weinig zaken eens, behalve over de dringende noodzaak de Chinees-Amerikaanse rivaliteit beheersbaar te maken. Regelmatig komen de oude en de nieuwe supermacht met elkaar in aanvaring. Dat zijn botsingen zonder vangrails, terwijl de spanningen zijn verschoven van mensenrechten en handel naar het gevaarlijker terrein van een potentiële militaire confrontatie. De situatie is zo explosief dat een vluchtstrook om uit te wijken om een dodelijk ongeluk te vermijden, geen overbodige luxe is.

Het slechte nieuws is dat op die hobbelige weg zelfs de vangrails ontbreken – ze zijn onder Bidens voorganger afgebroken. Het goede nieuws is dat zowel Beijing als Washington dat beseft. Vorige week warmden Xi en Biden de sfeer op voor het belangrijkste Zoom-gesprek van het jaar door te onderstrepen dat ze allebei op het beslissende punt in hun relatie te staan.

Gelegenheidssamenwerking

Xi had het over ‘een kritiek historisch kruispunt’: afslaan naar totale vijandigheid, of richting wederzijds respect. Biden omschrijft de relatie als ‘een historisch punt van ombuiging’: naar elkaar toe groeien is uitgesloten, maar gelegenheidssamenwerking, onlangs gedemonstreerd tijdens de klimaattop in Glasgow, heeft een toekomst.

Beijing weet dat de oude Amerikaanse consensus, die neerkwam op China onder druk zetten, gecombineerd met pappen en nathouden om het land naar westerse normen te veranderen, niet meer te reanimeren is. Biden heeft immers geen einde gemaakt aan Trumps wilde kruistocht tegen alles wat mogelijk een Chinese staatsbelang dient, maar kiest zijn gevechten, kalmpjes en precies. Zijn nadruk ligt op het smeden van militaire allianties die een muur opwerpen tegen de Chinese geopolitieke expansie. Nu het Amerikaanse idee dat China zich tot een democratische, betrouwbare partner zou ontpoppen, definitief is afgeschreven, vallen de VS terug op klassieke containment-strategie: China mag best een supermacht worden, maar niet groter en machtiger dan Washington toestaat.

Daarmee hoeft Biden niet aan te komen in Beijing, waar de Communistische Partij juist net het gedachtengoed van Xi heeft verheven tot de enige route naar het hoogtepunt van Chinese kracht. Geen Amerikaanse president die dat grote plan dwarsboomt: deze grootse herrijzenis staat in 2049 op de communistische agenda. Nu streeft Xi echter naar rust in de tent. Volgend jaar eerst de Olympische Winterspelen in Beijing en een partijcongres tot een goed einde brengen en de economie in rustiger vaarwater brengen, en dan is het pas weer tijd voor een nieuwe grote sprong voorwaarts. Ook Biden wil niet steeds worden afgeleid door allerhande kwesties rond China, zodat hij zich in 2022 kan concentreren op de verkiezingen halverwege zijn termijn.

Om zo’n tijdelijke adempauze te regelen moeten de VS en China opnieuw met elkaar leren praten. Dat konden Beijing en Washington vroeger prima – Biden pocht als vicepresident ‘meer dan 17.000 mijlen’ met Xi te hebben gereisd en ruim twintig uur privé met hem te hebben gesproken. Nu gaat het niet zozeer om vertrouwde dialogen van weleer, waarin onoverbrugbare meningsverschillen werden geparkeerd om op andere dossiers vooruit te komen. Urgenter is herstel van de communicatiekanalen op hoog politiek en militair niveau.

Binnenvallen Taiwan

Deze ‘vangrail’ is cruciaal, nu de spanningen zich toespitsen op de kwestie Taiwan. Het moment dat het Chinese leger voldoende overwicht heeft om Taiwan te veroveren nadert snel. Voor Xi is terugkeer van het eiland onder Chinees gezag de kroon op zijn herrezen natie. 2049, de einddatum van dat project, klinkt ver weg, maar 2027, het jaar waarin de Amerikaanse admiraal Philip Davidson, leider van de Amerikaanse vloot in de Indo-Pacifische regio, verwacht dat China Taiwan binnenvalt, is een stuk dichterbij. Volgens de Taiwanese defensieminister Chiu Kuo-cheng is het Chinese leger er in 2025 militair al klaar voor. Over drie jaar houden zowel Taiwan als de VS verkiezingen, machtswisselingen die Xi beoordeelt op één criterium: maakt vredige hereniging van Taiwan nog kans of rest slechts de militaire optie?

Met oorlogsvoorbereidingen aan beide kanten van de Straat van Taiwan is het zaak nu te zorgen voor mechanismes die de ergste klappen opvangen, zonder dat de hele boel in een voortijdig conflict al uit de bocht schiet. Als eerste verlangt Xi duidelijkheid, omdat Bidens regering verwarring zaait over de Amerikaanse positie ten aanzien van Taiwan: zijn regering belooft Taiwan vagelijk militaire bijstand om daarna terug te krabbelen.

Voor Biden is Taiwan een voorpost van de democratische waarden die hij overal ter wereld zegt te beschermen, dus zal Biden Xi aanspreken op de steeds stoutmoediger Chinese militaire intimidatie van het de facto onafhankelijke eiland. Als beide leiders hun rode lijnen glashelder voor elkaar uittekenen is dat winst. Dan kunnen ze gelijk door naar manieren om de doorlopende crisissfeer rond Taiwan te dempen.

Taiwan is de meest ontvlambare kwestie op een lange lijst van pijnpunten. China’s groeiende kernwapenarsenaal, de handelsoorlog, mensenrechten, de pandemie en de mondiale economische ontwikkelingsplannen waarmee beide wereldmachten elkaar de loef afsteken: al die ruzies zijn gebaat met een stukje vangrails om te voorkomen dat de Amerikaans-Chinese relatie bij elk meningsverschil weer uit de bocht vliegt.