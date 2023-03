‘Het antwoord was duidelijk: bemoei u niet’: Vlaamse diensten moeten door het stof tijdens hoorzitting arbeidsvisa

“Toen wij de Vlaamse administratie lieten weten dat er iets mis was met de uitgereikte vergunningen, antwoordde die in een brief dat de toelatingen voor haar definitief waren. Met andere woorden: bemoei u niet.” Freddy Roosemont, topman van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), nam tijdens de hoorzitting over de Turkse en Marokkaanse vergunningensaga in het Vlaams parlement geen blad voor de mond.

De boodschap: Vlaanderen had sinds oktober 2022 meer dan genoeg waarschuwingen gekregen van de federale collega’s, maar greep niet in. Zo meldde het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) al op 7 oktober 2022 aan het Vlaamse kabinet van werkminister Jo Brouns (cd&v) dat er sprake was van “vrij grootschalige problemen met te makkelijke aflevering van vergunningen”. Dat gebeurde na alarmsignalen van de consulaten in Istanbul en Rabat. Toch bleef de kwestie nog maanden aanslepen.

Op dit moment zijn 654 uitgereikte vergunningen door Vlaanderen geblokkeerd: 606 aan Turkse en 48 aan Marokkaanse arbeidsmigranten. De voorbije dagen werkten de Vlaamse diensten volgens Brouns “dag en nacht” om die opnieuw te controleren. Op basis daarvan zijn er voorlopig al 32 ‘knipperlichten’ gedetecteerd. “Amper 5 procent van de aanvragen”, benadrukt Brouns. De minister belooft dat alle dossiers opnieuw gecontroleerd zullen worden.

Geen dialoog

Als de hoorzitting in het parlement iets duidelijk maakt, dan is het wel dat de versnippering van bevoegdheden tot heel wat misverstanden leidt. Vlaanderen is sinds 2019 zelf bevoegd voor een stukje van de goedkeuring van de vergunningen, een gevolg van de zesde staatshervorming. Vlaanderen controleert of de arbeidsvoorwaarden vervuld zijn om naar hier te komen. Vervolgens doet DVZ een veiligheidscheck, waarna Buitenlandse Zaken de vergunning uitreikt.

“Maar er is weinig tot geen dialoog tussen regionale en federale administraties”, aldus Roosemont. “Op het niveau van de topambtenaren bestaat er geen overleg. Dat is ongezond.”

Uit de hoorzitting blijkt dat Vlaanderen niet altijd grondig genoeg controleert wanneer er een vergunningsaanvraag binnenkomt. Vaak wordt pas achteraf de sociale inspectie langs gestuurd. Als er dan wantoestanden aan het licht komen, wordt de vergunning ingetrokken. “Maar intussen is die persoon wel al aanwezig op het grondgebied. Dan moeten wij de repatriëring organiseren, terwijl het beter is om deze mensen simpelweg niet te laten komen”, merkte Roosemont op.

Doorlichting Rekenhof

Volgens Maaike De Vreese (N-VA) is het duidelijk dat de Vlaamse administratie “niet gedaan heeft wat we er allemaal van verwachtten”. Daarom eist N-VA nu een volledige doorlichting van de Vlaamse bevoegde diensten door het Rekenhof.

Intussen vliegen de verwijten heen en weer. Zo menen Brouns en de Vlaamse administratie dat de federale diensten maandenlang onvoldoende concrete aanwijzingen hebben doorgespeeld. Hierop drongen ze nochtans herhaaldelijk aan. “Daardoor is er veel tijd verloren gegaan”, zei Brouns.

Bovendien zouden ook de federale diensten steken hebben laten vallen. “Wat wij niet kunnen controleren, is bijvoorbeeld de inschrijving in het rijksregister of de verblijfplaats. Dat is de taak van de federale overheid en de gemeenten”, benadrukte Ann Bogman, diensthoofd van de Vlaamse dienst Economische Migratie. Hoewel die inschrijving verplicht is, toonde een steekproef aan dat 55 procent dat na drie maanden nog niet had gedaan.

Brouns belooft alvast een doorlichting van de volledige vergunningsprocedure.