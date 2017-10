Herlees: premier Michel trapt nieuw politiek jaar af

State of the Union

State of the Union

Premier Michel heeft vandaag de regeringsverklaring voorgesteld in de Kamer. Hij presenteerde daar de krijtlijnen voor het komende politieke jaar. De premier had het onder andere over de maatregelen in het Zomerakkoord en de investeringen die de regering de komende jaren zal doen. U kan hier alles herlezen.

15.12 uur

De verkiezingen van 2018 en 2019 verschijnen dan wel aan de horizon, toch pleit Michel ervoor om ook het komende politieke jaar te blijven voortwerken. "De mensen verwachten van ons maar één ding: dat we besturen, besturen en nog eens besturen! De hervormingsmotor mag niet stilvallen."



Michel vraagt, zoals de traditie het wil, het vertrouwen van het parlement. Hij wordt beloond met een luid applaus vanop de meerderheidsbanken. De oppositie applaudisseert al even traditioneel niet mee. En daarmee is de zitting geëindigd.

15.08 uur

De premier heeft het ook over de toon waarop het debat soms gevoerd wordt. "De vergelijkingen die al te vaak gemaakt worden met nazisme of genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om onze debatten waardig te houden."



Michel komt ook nog even terug op de staking van de socialistische vakbond vandaag. "Staken ze tegen meer koopkracht en meer jobs? Waarom staken ze? Staken ze gewoon om de regering aan te vallen? De mensen die vandaag niet kunnen gaan werken, hebben daar geen boodschap aan. Wij blijven inzetten op het sociaal overleg, maar we zullen het recht op werken altijd blijven verdedigen."

15.07

Eerst luisteren, dan beslissen. Maar als het overleg met de sociale partners niet vlot dan is het aan de regering om knopen door te hakken — Charles Michel(@ CharlesMichel) Tue Oct 10 02:00:00 CEST 2017 Michel vat zijn werkmethode samen: "Eerst luisteren, dan beslissen". In de eerste plaats is het aan de sociale partners om een compromis te vinden, "maar als het overleg met de sociale partners geen resultaat boekt, dan is het aan de regering om knopen door te hakken".

Eén vakbond heeft vandaag beslist om te staken. Staken ze tegen meer koopkracht en meer jobs? Staken ze gewoon om de regering aan te vallen? — Charles Michel(@ CharlesMichel) Tue Oct 10 02:00:00 CEST 2017

15.05 uur

Michel pleit voor de ontwikkeling van een duurzame en efficiënte mobiliteit in ons land. En mede daarom wil deze regering de minimale dienstverlening op het spoor invoeren.

15.02 uur

Michel onderstreept ook de investeringen die deze regering doet. "We offeren de economische relance niet op voor de budgettaire sanering." Via het investeringspact wil Michel 60 miljard euro aan investeringen mobiliseren.

15.00 uur

3 © BELGA Ook het vluchtelingenvraagstuk deed de afgelopen maanden geregeld stof opwaaien. Volgens Michel voert zijn regering "een menselijk maar krachtdadig migratiebeleid". "Sinds 2015 hebben we meer dan 35.000 vluchtelingen beschermd. Het aantal humanitaire visa is in drie jaar verachtvoudigd. We komen onze internationale verplichtingen na, we hebben dus geen lessen te krijgen! België blijft een land dat vluchtelingen opvangt maar misbruik wordt niet langer getolereerd! We zijn solidair maar ook rechtvaardig."

Sinds het begin vd migratiecrisis in 2015 hebben we meer dan 35.000 vluchtelingen beschermd. België is in de top 10 van Europese landen. — Charles Michel(@ CharlesMichel) Tue Oct 10 02:00:00 CEST 2017

14.58 uur

Share Justitie is een speerpunt van de regering-Michel, benadrukt de premier Deze regering heeft wel degelijk heel wat stappen gezet, aldus Michel. "Er zijn meer dan duizend voltijdse federale agenten bijgekomen", en ook de cybersecurity wordt maand na maand versterkt.



Justitie is een speerpunt van de regering-Michel, benadrukt de premier. "In het regeerakkoord wordt absolute voorrang gegeven aan de modernisering van Justitie. De gerechtelijke achterstand begint eindelijk te verkleinen. Maar we blijven verder hervormen en verder investeren."

14.51 uur

Nog een heet hangijzer is de veiligheid. "De veiligheid van onze burgers is onze eerste opdracht", stelt Michel. "Onze diensten hebben (in de nasleep van de aanslagen op 22 maart) goed werk geleverd. Maar in de individuele opvolging van elk slachtoffer zijn we soms te kort geschoten. Dat moeten we erkennen."

Michel vat een heet hangijzer aan: de pensioenen. "Deze regering heeft twee doelstellingen: de harmonisering van de verschillende stelsels, en de link tussen werken en de hoogte van het pensioen versterken."

Er komt een overleg met de gewesten om ervoor te zorgen dat oudere werknemers makkelijker werk kunnen vinden. De koopkracht van gepensioneerden gaat er ook op vooruit. Onder meer door het "significant optrekken" van de minimumpensioenen, en door het pensioen van zelfstandigen gevoelig op te trekken, met 151 euro per jaar.

Michel voert aan dat deze regering de armoede wel degelijk aanpakt. "We trekken de uitkeringen op, en het budget van de OCMW's is eveneens verhoogd."

'We trekken de uitkeringen op, en het budget van de OCMW's is eveneens verhoogd'

14.48 uur

Ook psychologische problemen zijn een aandachtspunt. Een op de drie wordt hier immers mee geconfronteerd. Daarom wordt psychologische hulp deels terugbetaald. "We stellen een duurzame oplossing voor voor de valorisatie van de medische opleidingen."

14.46 uur

Door de 200.000 jobs die er tegen 2020 bij komen, zal de werkloosheidsgraad op het laagste niveau sinds 40 jaar komen , maakt Michel zich sterk. Maar er blijft een mismatch op de arbeidsmarkt, met vacatures die blijven openstaan. Michel "reikt dan ook de hand" aan de gewesten om hiervoor samen te werken. "Vooral op het vlak van opleidingen en jobcreatie."

14.45 uur

'Fiscale rechtvaardigheid is een uitdaging waar elke regering in Europa mee geconfronteerd wordt' Maar de regering denkt ook aan fiscale rechtvaardigheid, "een uitdaging waar elke regering in Europa mee geconfronteerd wordt". Hij somt de maatregelen op die deze regering daartoe al heeft genomen: de kaaimantaks, de taks op beursverrichtingen is verstrengd, de roerende voorheffing is verhoogd, en nu komt daar de taks op effectenrekeningen bij. "De prioriteit blijft om de druk op werk te verminderen. Sinds het begin van de legislatuur hebben we de fiscale en parafiscale druk op arbeid verminderd met 5,9 miljard euro. Met ons beleid loont werken!"

14.42 uur

Deze regering pakt economische problemen aan, zegt Michel. "We voeren de taxshift volledig uit", en vooral de lage en middenlonen profiteren daarvan. Iemand met een brutoloon van 1.500 euro krijgt er per jaar maar liefst 1.500 euro netto bij.

Michel heeft het ook over de 500 euro extra die mensen voortaan kunnen verdienen, waar Open Vld voor pleitte.

14.39 uur

Michel: "We willen het privéleven en het professionele leven beter op elkaar afstemmen. Daarom willen we maatregelen nemen om telewerken te vergemakkelijken. Met 10 procent voertuigen minder, verminderen we ook de files met 40 procent."

14.37 uur

De regering-Michel heeft al heel wat gedaan om aan de welvaart bij te dragen, aldus de premier. Daarom is de arbeidsmarkt flexibeler gemaakt, onder meer via de flexi-jobs. "Jobs, jobs, jobs is een realiteit!", maakt de premier zich sterk. "Deze regering wil de arbeidsmarkt de 21ste eeuw in loodsen."

14.36 uur

Michel ziet drie strategische werven: de welvaart, de sociale cohesie en de vrijheden. En hij roept op om te investeren in de toekomst.

Michel ziet drie strategische werven: de welvaart, de sociale cohesie en de vrijheden. En hij roept op om te investeren in de toekomst

14.34 uur

De premier erkent ook dat er op andere vlakken nog heel wat werk aan de winkel is: het armoederisico blijft te hoog, en we moeten ook meer investeren in hernieuwbare energie.

14.33 uur

Hij klopt zich op de borst over de arbeidsmarkthervormingen van de huidige regering: er zijn nooit meer mensen in ons land aan het werk geweest, er zijn meer private investeringen, meer zelfstandigen en meer bedrijven opgericht.

14.32 uur

Michel raakt ook de kwestie-Catalonië aan, en pleit voor een onderhandelde oplossing. Dat komt hem op hoongelach vanuit de Vlaams Belang-fractie te staan.

14.29 uur

"We moeten het Europees project een nieuw elan geven. De droom verankeren in de realiteit. We moeten Europa vooral efficiënter maken, nauwer aansluiten bij de verwachtingen van onze burgers. We moeten van een Europa van crisissen naar een Europa van oplossingen gaan." Om dat te verwezenlijken, moeten we volgens Michel werk maken van de verdieping van de economische en monetaire unie, van een sociale pijler, van een nieuwe industriële en digitale strategie en van een hervorming van ons migratiebeleid.

14.27 uur

"Ons engagement binnen de NAVO blijft de hoeksteen van onze veiligheid", stelt de premier. Hij pleit voor een Europese Defensie, en benadrukt dat zijn regering beslist heeft om de besparingen bij defensie stop te zetten. Hij brengt ook hulde aan de meer dan 500 Belgische soldaten die momenteel deelnemen aan buitenlandse missies.

Michel benadrukt dat België zich in de huidige multipolaire wereld niet op zichzelf zal terugplooien. "Zonder de minste twijfel kiezen wij voor openheid en samenwerking." Hij wijst erop dat dialoog nog altijd de beste optie is. "Voor dialoog is moed en overtuiging vereist."

14.25 uur

En dan is het nu aan premier Michel, die het spreekgestoelte betreedt.

14.24 uur

Eerst wordt traditioneel het bureau van de Kamer vastgelegd. Voorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en de huidige ondervoorzitters blijven allemaal op post.