Hannes Anaf (Vooruit) over decreet dat verbiedt om winst te maken op zorg: ‘Ik vrees dat ze naar andere achterpoortjes gaan blijven zoeken’

Woon-zorgcentra zullen niet langer winst mogen maken op zorg. Dat staat in een nieuw voorstel van decreet dat op tafel ligt. Dat commerciële rusthuizen soms besparen op zorg omwille van de winst, is een oud zeer. Maar kan zo’n decreet daar veel aan veranderen? Vlaams Parlementslid voor Vooruit Hannes Anaf heeft zo zijn twijfels.

Eerst en vooral: waarom wordt er beter geen winst gemaakt op zorg?

“Het is de kerntaak van de overheid om zorg te dragen voor haar bevolking. Als je het aan mij vraagt zou die taak beter uitsluitend door de overheid uitgevoerd worden. Men is de commerciële sector daarin gaan betrekken omdat men dacht de vergrijzing niet alleen aan te kunnen. De zorg die de commerciële woon-zorgcentra aanbieden, wordt gesubsidieerd en gereguleerd, want zorg is een recht. Rusthuizen mogen in principe enkel winst maken op de extra’s, zoals luxueuze maaltijden en kamers, kappersbezoeken... Maar volgens mij zijn openbare woon-zorgcentra of non-profit opnieuw de oplossing. Al lukt dat niet van vandaag op morgen.”

Gaat het decreet veel kunnen veranderen?

“Eigenlijk kan de minister nu al optreden. Er is al sinds jaar en dag een verbod op winst op zorg. De Vlaamse regering heeft dat gewoon nooit opgevolgd en bestraft. Maar ik ben er uiteraard niet tegen dat men nu in een decreet het probleem van de winst op zorg beter wil omschrijven. We moeten alleen oppassen welke definitie het decreet aan ‘zorg’ zal geven. Als dat een enge definitie wordt waar enkel de zorgtaken onder vallen, is dat geen goede zaak. Het is een woon-zorgcentrum, mensen die daar komen hebben ook nood aan dat wooncomponent. Die basis voor woonkosten en eten zou mee in dat winstverbod moeten zitten. Als mensen thuis konden blijven, dan zouden zij dat wel doen. Het kan niet zijn dat enkel mensen die rijk genoeg zijn nog terecht kunnen in een woon-zorgcentrum.”

Moet er niet ook vooral meer transparantie in de boekhouding? Nu weten we eigenlijk niet precies waar winst op wordt gemaakt.

“Er zijn een aantal commerciële groepen in de woon-zorgsector die er alles aan doen om het winstverbod, dat al jaren bestaat, te omzeilen. Dat doen ze op allerlei manieren: onder meer door met verschillende structuren te werken en voor catering en management kosten aan te rekenen. Die laatste liggen vaak veel te hoog en dat kunnen ze niet altijd verantwoorden.”

Hannes Anaf. Beeld BELGA

“De zorginspectie heeft momenteel inderdaad enkel zicht op de financiën van de individuele zorgcentra. Men wil ook de overkoepelende structuren onderwerpen aan die inspectie. Een goede zaak, want uit ons onderzoek blijkt dat individuele woon-zorgcentra hun winst nu vaak doorsluizen naar het moederbedrijf. We hebben de bedrijfskapitalen van de individuele zorgcentra naast elkaar gelegd en vooral die van grote commerciële groepen als Orpea, Vulpia en Armonea komen elk jaar verder in het rood te staan. In 2018 staan ze 50 miljoen in het rood en twee jaar later is dat verdubbeld. Die zitten echt in de problemen. Hoe transparanter het wordt, hoe beter. Al vrees ik dat ze dan weer naar andere achterpoortjes gaan zoeken.”

De koepel van commerciële woon-zorgcentra (Vlozo) zegt dat de subsidie gewoon niet genoeg is om de kosten van de zorg te dekken, wat denkt u?

“Momenteel gaat er 2,8 miljard euro per jaar naar commerciële woon-zorgcentra. Naast die subsidie krijgen ze ook een gereguleerde dagprijs. Die dagprijs ligt bij hen vaak zelfs hoger dan in de openbare sector. Die subsidie is niet hun enige vorm van inkomsten, dus dat is geen correct verhaal.”

“Vlozo stelde ook dat als er een verbod op winst is ook een verbod op verlies moet komen, maar dat is nu al zo. Woon-zorgcentra zijn verplicht tot een goede bedrijfsvoering. Ze mogen geen verlies maken. Vandaar ook onze bezorgdheid over de bedrijfskapitalen van de commerciële woon-zorgcentra. Als een woon-zorgcentrum twee jaar op rij verlies maakt, mogen ze hun dagprijs naar boven aanpassen. De bewoners zijn daar de dupe van. Mocht het dan te ver gaan, zal het uiteindelijk de overheid zijn die moet bijspringen, zoals recentelijk met Orpea gebeurd is in Frankrijk.”