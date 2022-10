Groot partijcongres in 2023: N-VA wil Vlaming verleiden met 100 nieuwe ideeën

Op 12, 13 en 14 mei 2023, niet toevallig een jaar voor de verkiezingen, zal de N-VA verzamelen blazen in Antwerpen voor een nieuw partijcongres. In tegenstelling tot het vorige partijcongres in 2014, dat rond confederalisme draaide, kiest de N-VA dit keer voor vijf thema’s: Welvarend Vlaanderen (begroting en financiën), Veilig thuis in Vlaanderen (veiligheid en migratie), Leefbaar Vlaanderen (klimaat, milieu en energie), Warm Vlaanderen (onderwijs en zorg) en Sterk Vlaanderen (Europa en het institutionele).

De bedoeling is dat op het partijcongres een tekst met 100 ideeën over hoe de Vlaams-nationalisten de toekomst zien wordt goedgekeurd. “De N-VA heeft een traditie als aanbodspartij. Die traditie willen we in ere houden door de Vlaming straks 100 concrete ideeën voor te schotelen. Daar zullen nieuwe voorstellen tussen zitten en natuurlijk ook een aantal bestaande ideeën die we wat opfrissen”, vertelt Steven Vandeput, sinds kort ondervoorzitter van de N-VA.

Kerncentrales

Een aantal punten lijken al zo goed als zeker de lijst te halen - althans als de leden volgend jaar hun zegen geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorstel van de N-VA om het legerbudget snel te verhogen tot 2 procent van het bbp. Binnen de partij wordt ook al langer nagedacht over het Belgische kiesstelsel. Voorzitter Bart De Wever heeft al meermaals zijn liefde verklaard voor het Britse kiesstelsel, een meerderheidssysteem waarbij alle zetels van een kiesdistrict naar de grootste partij gaan.

De N-VA lijkt ook voluit te willen gaan voor de zogenaamde SMR’s, kleine kernreactoren waar onder meer het Britse industriële concern Rolls Royce snelle vorderingen mee hoopt te maken. Een delegatie van de N-VA heeft onlangs de fabrieken van Rolls Royce bezocht.

En het confederalisme? Daar besteedt de N-VA geen aandacht meer aan? Toch wel, verzekert Sander Loones, federaal parlementslid en communautair woordvoerder van de partij. “Het confederalisme blijft de basis van heel ons programma, maar daar hebben we in 2014 uitgebreid over gedebatteerd en onze conclusies van toen blijven vandaag perfect overeind. Het confederalisme blijft het voornaamste middel om verandering mogelijk te maken in dit land.”