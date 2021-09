Groen-voorzitter Almaci: ‘Verlenging twee kernreactoren is plan B en kan dus voor ons’

“Dit is de optie B die in het regeerakkoord staat. We hebben dat regeerakkoord zelf onderhandeld, dus dat kan voor ons”, aldus Almaci op Radio 1.

Ze beklemtoonde wel dat deze optie pas duidelijk zal zijn na de veiling van nieuwe productiecapaciteit dit najaar. “Laat ons eerst die veiling afwachten, maar we willen niet dat het licht uit gaat”, klonk het.

De voorbije dagen werd al vanuit verschillende hoeken gepleit om nog twee kerncentrales open te houden bij de voorziene kernuitstap in 2025, onder meer bij MR en Défi.

Almaci verwijst vandaag naar het regeerakkoord, waarbij de klemtoon ligt op de bevoorradingszekerheid voor ons land en het onder controle houden van de elektriciteitsprijs. “We gaan bij de veiling zien hoeveel bedrijven willen investeren in nieuwe productiecapaciteit. Laat ons die veiling afwachten. We zitten op koers”, klonk het.

De voorzitter van Groen wilde dan ook nog niet ingaan op de vraag hoeveel langer de twee kernreactoren dan wel zouden kunnen openblijven. “Dat debat zal dan gevoerd worden.”

Volgens Almaci zit ook Ecolo op dezelfde lijn, waarbij ze verwees naar een interview van federaal klimaatminister Zakia Khattabi in het weekblad Knack.

Over de komst van nieuwe gascentrales, die veel CO2 uitstoten en dus negatief zijn voor het klimaat, zei Almaci dat die centrales slechts tijdens een overgangsperiode actief zullen zijn. “De grote verdienste van het regeerakkoord is dat het debat over de sluiting van de kerncentrales is gestopt, na zeventien jaar.”