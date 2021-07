Groen, PS en Ecolo vragen dat De Croo dossier hongerstakende sans-papiers overneemt van Mahdi

"De situatie van de honger- en dorststakers in Brussel gaat zienderogen achteruit", tweet Almaci. "Het overleg zit muurvast. Gezien de kritieke situatie vraagt Groen dat premier Alexander De Croo tussenkomt voor er slachtoffers vallen."

Ook Magnette en Nollet vragen De Croo op Twitter, met exact dezelfde bewoordingen, om in te grijpen. "Vanwege de hoogdringendheid van de situatie van de hongerstakende sans-papiers en de principiële blokkering door de staatssecretaris (Sammy Mahdi, red.), is het aan de eerste minister om de zaken onmiddellijk in handen te nemen", klinkt het. "Er dreigt een tragedie, we kunnen niet toelaten dat de mogelijke oplossingen voor de crisis niet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.”