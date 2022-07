Groen licht voor nieuwe spoorplannen, maar één cruciaal element ontbreekt: de centen

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) kreeg woensdag van de ministerraad een mandaat om de onderhandelingen met de NMBS en spoornetbeheerder Infrabel af te ronden. De spoorbedrijven wachten al jaren op een nieuwe overeenkomst met de overheid die vastlegt wat er van hen wordt verwacht. Op basis van de ontwerp-beheerscontracten die Gilkinet op tafel legde, zullen nu de laatste punten worden uitgeklaard. De grote lijnen liggen wel al vast.

Volgens de visie van de regering moeten we tegen 2040 dubbel zo vaak voor de trein kiezen als we ons verplaatsen. De komende tien jaar worden daarom strenge eisen opgelegd aan de NMBS. Tegen 2032 zouden er 10 procent meer treinen moeten rijden op een gewone werkdag. Op zaterdagen ruim 20 procent. Wie met de fiets komt, moet makkelijker plaats vinden aan het station en op de trein. Zo moeten de fietsstallingen 40 procent meer capaciteit krijgen.

Deze doelstellingen werden in overleg met de spoorbedrijven opgesteld, maar dat neemt niet weg dat er nog discussiepunten zijn. Zo wil Gilkinet dat er meer vaart wordt gezet achter het toegankelijk maken van perrons, door ze bijvoorbeeld op dezelfde hoogte te brengen als de trein. Wie een handicap heeft, met een buggy rijdt of gewoon minder goed te been is, moet straks ook makkelijker terecht kunnen in een station.

Spoorbeheerder Infrabel moet volgens Gilkinet versneld werk maken van het wegwerken van ‘bottlenecks’ op het spoornet. Dat zijn knooppunten waar te veel treinen samenkomen op te weinig sporen, waardoor een klein probleem al gauw uitgroeit tot een aaneenrijging van vertragingen.

3,4 miljard

Eén cruciaal element ontbreekt wel: de financiering. Volgens hun eigen berekeningen hebben NMBS en Infrabel liefst 3,4 miljard euro extra nodig om het wenslijstje van de regering te kunnen waarmaken. Het overgrote deel daarvan zou naar Infrabel gaan, dat een grote achterstand moet wegwerken in het onderhoud van de sporen. De directies van de bedrijven eisen dan ook boter bij de vis.

Als groene minister ijvert Gilkinet voor dit budget, maar de discussie verloopt moeizaam. Het Belgische begrotingstekort loopt dit jaar op tot 28 miljard euro. Bovendien moeten er ook nog lastige knopen worden doorgehakt rond de pensioenen, de fiscaliteit en de kernuitstap. Voorlopig werd de discussie over het spoorbudget dan ook uitgesteld tot de begrotingsgesprekken in september. Tot dan zal er achter de schermen nog flink gediscussieerd worden tussen de spoorbedrijven en de minister.

Als alles goed gaat, zijn de beheersovereenkomsten dit najaar definitief klaar. Ze leggen het spoorbeleid vast van 2023 tot 2032.