Groen lanceert investeringspact: 56 miljard euro tegen 2030 en 'Silicon Valley' in Brussel

Groen lanceert een eigen investeringspact. Dat moet tegen 2030 voor 56 miljard euro aan publieke en private investeringen zorgen. Een van de blikvangers: de transformatie van de Brusselse Noordwijk tot onze eigen Silicon Valley: ‘Zinneke Valley’.

Zo trots als een pauw presenteerde premier Charles Michel (MR) in april zijn investeringspact voor 2030. De bedoeling daarvan is om de economie aan te zwengelen en jobs te creëren. Studies leren dat de investeringsgraad in ons land lager ligt dan het Europese gemiddelde. Het pact bevat onder meer investeringen in het leger, het spoor en de windmolens op zee.

Voor Groen is dit toekomstplan echter te vrijblijvend. De partij komt daarom met een alternatief: Be.invest 2030. Daarin staan een reeks concrete projecten, netjes gespreid over beide landsdelen en de verschillende steden.