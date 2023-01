Groen haalt uit naar coalitiepartners: ‘Centrumpartijen flirten steeds vaker met extreemrechtse ideeën’

“Of het nu een examen om Belg te mogen worden is, de verplichting om je kind naar de opvang te sturen of een dreigement om sociale rechten af te nemen: wij doen niet mee. Centrumpartijen - of ze zich nu traditioneel, liberaal of socialistisch noemen - flirten steeds vaker met extreemrechtse ideeën of kopiëren die zelfs zonder enige aarzeling.”

Co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout sprak zijn leden tijdens de nieuwjaarsspeech in de Antwerpse blikfabriek fors toe. Met nog één volledig jaar te gaan voor verkiezingsjaar 2024, kan hij haast niet anders. Volgens de laatste peilingen zou Groen geheel verpieteren. De lokale samenwerking met de socialisten zal in Gent en op andere plaatsen hoogstwaarschijnlijk geen vervolg kennen. En de kernuitstap, wat dé groene verwezenlijking van deze regeerperiode had moeten worden, is ergens tussen de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis gesneuveld.

Dus is Groen dringend op zoek naar een andere manier om zich te onderscheiden van de rest. De rechtstreekse aanval in de nieuwjaarsspeech op de voorstellen die coalitiepartners Open Vld, cd&v en Vooruit afgelopen week lanceerden of ondersteunden, maakt daar deel van uit. In plaats van “gemakkelijk te scoren” met “straffe uitspraken, buikgevoel of likes” wil Groen “serieus beleid” voeren.

De sfeer binnen Vivaldi staat duidelijk onder druk. Co-voorzitter Nadia Naji bevestigt dat beeld even later zelf in de speech: “Ik wil gerust eerlijk zijn: binnen Vivaldi is het niet bepaald allemaal rozengeur en maneschijn. We voeren vaak harde discussies en we zijn het niet altijd eens. Maar de Vivaldi-regering vangt crisis na crisis op.”

Beeld Tim Dirven

Accijnshervorming

Groen belooft binnen die regering wel nog te zorgen dat de energiefactuur voor iedereen betaalbaar blijft. Zo is de partij gewonnen voor de accijnshervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) - “want die versnelt de transitie naar hernieuwbare energie” - maar koppelt het er enkele voorwaarden aan. “Eerst en vooral moeten we de meest kwetsbaren onder ons zekerheid bieden en het sociaal tarief verlengen tot het einde van dit jaar.”

Voor wie net buiten het sociaal tarief valt, wil de partij een belastinghervorming doorvoeren die hen 300 euro per maand zou opleveren. Het geld daarvoor wil de partij halen bij de grote inkomens en hoge vermogens.

Haar eigen beleid zet Groen af tegenover dat van wat het de Vlaamse “afbraakregering” noemt. Om dat kracht bij te zetten, zetten de co-voorzitters een leerkracht, een landbouwer en natuurbeschermer in de spotlight. “Het beleid van de regering Jambon laat je misschien in de steek, maar wij niet”, klonk het tegen hen.