Groen en Ecolo willen uitwijzingen naar Afghanistan bevriezen

Groen en Ecolo reageren misnoegd op de brief die Mahdi vorige week schreef aan de Europese Commissie, ­samen met zijn collega’s uit Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Griekenland en Nederland. Daarin vragen ze onder meer dat de ­gedwongen terugkeer van ­afge­wezen asielzoekers een optie zou blijven. Eerder reageerde de PS al misnoegd dat Mahdi de brief ondertekende zonder overleg binnen de regering. De EU-ambassadeurs in de Afghaanse hoofdstad Kaboel ­reageerden afwijzend en vragen om gedwongen ­repatrië­ringen uit te stellen.

Ondertussen is de situatie aan het schuiven. Zowel Nederland als Duitsland, landen die de brief mee ondertekenden, gaf gisteren elk apart aan geen gedwongen ver­wijderingen meer uit te voeren door de snel verslechterende situatie. In Nederland wordt bovendien een moratorium van zes maanden afgekondigd, waarin geen besluit genomen wordt in Afghaanse asieldossiers.

Mahdi liet gisteren weten geen reden te zien om bij ons gelijkaardige stappen te nemen. “Wij evalueren dagelijks de situatie, in samenspraak met het CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, red.) Zij zijn het best aangewezen om die inschattingen te maken. Het is niet aan de regering om te beslissen waar het al dan niet veilig is. Maar als er indicaties zijn dat de taliban heel Afganistan overnemen en dat de veiligheid van terugkeerders nergens meer gegarandeerd kan worden, dan is het natuurlijk logisch dat je geen mensen meer terugstuurt.”

Tot 6 juli zijn er dit jaar zeven mensen gedwongen uitgewezen. Sinds 6 juli vonden er volgens het kabinet Mahdi geen meer plaats. Donderdag staat opnieuw een vlucht gepland van een Afghaan die momenteel in een gesloten centrum verblijft, meldt de Dienst Vreemdelingenzaken. Twee andere vluchten zijn ook al gepland.