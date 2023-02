Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout: ‘De Croo dreigt zelf de regering te begraven’

Hoe goed voelt Groen zich nog thuis in een regering die asielzoekers dakloos op straat achterlaat en de kernuitstap annuleert? Valt nog wel mee, zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. Hij waarschuwt wel: ‘Als we nog anderhalf jaar elkaar stokken in de wielen gaan steken, krijgen we allemaal slaag.’

Dit gesprek kan niet anders dan beginnen met de asielcrisis. Na maanden verwaarlozing in een kraakpand in de Paleizenstraat hebben honderden daklozen en asielzoekers opvang gekregen. Maar de manier waarop verdient alweer geen schoonheidsprijs. Coördinatie lijkt onbestaande, sommige asielzoekers belandden toch weer in een tentenkamp op straat. Staat dit niet veraf van de ‘ethische politiek’ die de groenen zeggen te willen voeren?

“Dit is het zeer pijnlijke resultaat van veel te lang talmen”, geeft Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van federaal coalitiepartner Groen, toe. “Al maanden zeggen we met Groen dat het sneller moet. Staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) doet wel inspanningen, maar ze had het veel vroeger in handen moeten nemen.”

Menswaardige opvang is voor Groen essentieel. Dat is in de Paleizenstraat niet te merken.

“Wat er in de Paleizenstraat gebeurde, valt niet te rijmen met fundamentele mensenrechten en de menselijke waardigheid. Maar het is niet dat er niets gebeurt. Er zijn heel veel nieuwe opvangplaatsen gecreëerd. En als er nu één partij was die voor of achter de schermen iedere dag pushte om een oplossing te vinden, dan is het Groen wel. Andere progressieven bleven muisstil. Wij zijn blijkbaar de laatste verdedigers van de mensenrechten. Als wij er de brui aan geven, laten we het over aan krachten die het minder nauw nemen met mensenrechten.”

Was de Paleizenstraat voor Groen geen regeringscrisis waard?

“Mevrouw De Moor is in gang geschoten, zij het te laat. Mocht er niks gebeurd zijn, dan hadden we misschien moeten dreigen om eruit te stappen, ja. Maar een regering zonder Groen zou vandaag veel meer mensen op straat laten slapen. Zonder ons was de Paleizenstraat vandaag niet ontruimd, en waren er duizenden extra opvangplaatsen niet gecreëerd.”

Staatssecretaris De Moor vindt amper gemeentebesturen die extra opvangplaatsen creëren. Ook geen gemeenten met groenen in het bestuur.

“Wij vragen al máánden om een verplichte spreiding van asielzoekers over ons land. Als iedere gemeente vijf plaatsen creëert, is het probleem opgelost. Trouwens, we hebben de rekening gemaakt: gemeentebesturen met Groen creëren gemiddeld meer plaatsen dan besturen zonder Groen.

“Hadden we alle kazernes van Defensie opengesteld, was de wintercrisis opgevangen. Maar dat vond de PS blijkbaar onaanvaardbaar. Dat is toch het failliet van onze democratische waarden. De politiek heeft niet meer de ambitie om fundamentele mensenrechten te eerbiedigen. Dat er nu asielzoekers in een hotel zijn ondergebracht is uiteraard een noodscenario. Maar als we daarover meer verontwaardigd zijn dan over het feit dat mensen op straat slapen, dan moeten we ons misschien eens gaan bezinnen.”

Over de crisis in de Paleizenstraat: ‘De politiek heeft niet meer de ambitie om fundamentele mensenrechten te eerbiedigen.’ Beeld bob van mol

Over naar een ander vervelend dossier: de kernuitstap. Die is dood en begraven?

“Neen. En ik snap niet dat anderen dat zo in de markt zetten.”

Er worden twee reactoren verlengd, en voor drie andere wordt onderzocht of ze ook verlengd kunnen worden. Dat valt nog moeilijk een kernuitstap te noemen.

“We zaten op schema om de kernuitstap te realiseren. Maar we hebben ons aangepast aan de omstandigheden - dat is goed bestuur. De oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. En dan was er nog de onzekerheid over stroom uit Frankrijk. We hebben dan twee centrales verlengd om op zeker te spelen. Nu zoeken we nog oplossingen voor de winters van 2025-2026 en 2026-2027, mocht er dan een gat vallen in de energiebevoorrading. Maar er is nog niks beslist. Voor ons is alleszins heel helder dat we geen toegiften doen op nucleaire veiligheid.”

Er zit een emotioneel aspect aan het sluiten van de kerncentrales. Alsof we onze autonomie over energiebevoorrading zomaar uit handen geven, middenin een crisis.

“Ik weet dat dat gevoel leeft, maar de realiteit is dat nucleaire energie op dit moment geen rendabel economisch model is. Het was enkel rendabel voor Engie omdat de factuur voor de ontmanteling van de centrales en de afvalopslag niet meegerekend werd. Er is daarvoor een miljardenspaarpot aangelegd, en het is nog niet genoeg.”

Is de politieke realiteit niet dat de wet op de kernuitstap helemaal heronderhandeld moet worden?

“We hebben geen dogma’s. Maar de kernuitstap zal gerealiseerd worden. Die centrales zijn einde verhaal - ook de jongste twee zullen uiteindelijk aan hun einde komen. Voor ons is er geen sprake van om die drie andere centrales langer in te schakelen dan voor die winters van 2026 en 2027. We moeten de transitie naar hernieuwbare energie inzetten. En als er vijf kerncentrales openblijven, is het niet interessant om te investeren in hernieuwbaar.

“Trouwens, het is technisch ook niet mogelijk op dit moment. Egbert Lachaert (voorzitter van Open Vld, red.) verkoopt veel platte verkiezingspraatjes over het verlengen van Tihange 1, maar het elektriciteitsnet in Wallonië kan dat op dit moment niet dragen.”

Ging Groen niet de geschiedenisboeken ingaan als de partij die de kernuitstap realiseerde?

“Wij geloven inderdaad niet in de dominante plek van kernenergie in onze energiemix. Er moet mij wel iets van het hart. We krijgen het verwijt dat we dogmatisch zijn als we ergens niet over willen praten. En als we er wel over willen praten, is de kritiek: wat doen jullie eigenlijk nog in de regering? Dat is niet fair. Wij passen ons aan aan de omstandigheden. Anderen zouden dat beter ook doen.”

Over wie heeft u het nu?

“Minister Van Peteghem (Financiën, cd&v) heeft een plan klaar waarin er 6 miljard marge is om de nettolonen op te trekken door een verlaging van de lasten op arbeid. Maar de liberalen zien dat niet zitten. Omdat cadeautjes uit het verleden niet in vraag mogen worden gesteld. Iedereen zegt al jaren dat de lasten op arbeid omlaag moeten. Er is nu een kans, maar blijkbaar blijven de liberalen liever tankkaarten subsidiëren. Ik stel vast dat de groenen de enige hervormers in deze regering zijn.”

Komt er deze legislatuur nog een grote fiscale hervorming?

“Als het van Lachaert afhangt blijkbaar niet. Onbegrijpelijk. En de premier bevestigt dat nog ook, als een brave partijsoldaat. Als premier De Croo niet meer de ambitie heeft voor een fiscale hervorming, begraaft hij zelf de regering. En zijn eigen premierschap.

“Ik merk dat groenen zich op allerlei vlakken moeten aanpassen aan de nieuwe context. Geldt dat dan niet voor anderen? De vraag is dus: wie zit er met dogma’s? Ik kan de tegenstand van de liberalen enkel verklaren door verkiezingsmodus - nu al, op 500 dagen voor de verkiezingen. Om dezelfde reden slagen N-VA en cd&v er niet in om een stikstofakkoord te maken: kieskoorts.”

U komt uit landelijk gebied. Daar leeft veel woede tegenover zogenaamde ‘groene politiek’.

“Het drama is dat er geen grote visie is op landbouwbeleid, op het verzoenen van biodiversiteit en een economisch leefbare landbouw. Er is enkel een permanente strijd tussen cd&v, die vecht voor de laatste landbouwstemmen, en N-VA, die enkel de Boerenbond wil kapotmaken.

“Om puur electorale redenen - en bij de Boerenbond om economische redenen - heeft cd&v landbouwers decennialang iets wijsgemaakt. Vlaamse landbouwers is de economische hemel beloofd en ze hebben de hel gekregen. De suïcidecijfers in de sector zijn dramatisch. Hoe kom je er dan bij om aan die mensen wijs te maken dat we vooral hetzelfde moeten blijven doen?”

‘Die cultuur van wantrouwen tegen mensen in armoede, die N-VA nu installeert door leefloon deels in maaltijdcheques te willen uitbetalen, dat is voor ons onbespreekbaar.’ Beeld bob van mol

Hoe is uw verhouding met de socialisten? Groen en rood lijken steeds meer tegenstanders dan bondgenoten.

“Voor ons zullen andere progressieve partijen altijd de meest logische samenwerkingspartner zijn, maar ik ben niet blind. Wij zijn het niet die in Gent het kartel opzeggen om met Open Vld een gemeenschappelijke lijst op te zetten. De koers die wij varen en de koers die Vooruit nu vaart, lopen momenteel uit elkaar. Maar in Vivaldi werken we goed samen. Onze contacten met Conner Rousseau zijn ook goed.”

Hij is het toch die partij wegstuurt van samenwerking met de groenen?

“Ik merk daar persoonlijk weinig van. Ons contact is hartelijk. Maar je zult ons nooit horen zeggen dat het een goed idee is om het kindergeld weg te nemen in gezinnen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken.

“‘De meeste mensen deugen’: voor ons is dat een fundamentele waarde. Die cultuur van wantrouwen tegen mensen in armoede, die N-VA nu installeert door leefloon deels in maaltijdcheques te willen uitbetalen, dat is voor ons onbespreekbaar. Ik zie Vooruit daar wat in opschuiven, maar dat is voor hun rekening.”

U heeft Vooruit, cd&v en Open Vld verweten dat ze de extremen achternalopen.

“Ik zie die partijen zwalpen, onder druk van wat ze denken dat kiezers graag horen. Plots is cd&v ervoor gewonnen de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. In de vorige regering heeft Kris Peeters zich nog vastgeketend aan de tafel van de ministerraad om dat tegen te houden, en nu zijn ze voor. Omdat Sammy Mahdi ziet dat zijn partij het moeilijk heeft en dus eens iets flink rechts wil zeggen. Denkt hij dat de kiezer daar niet doorheen kijkt?

“Zwalpen werkt niet. Bovendien legitimeert het de ideeën van de extremen. Vijf jaar geleden was een muur bouwen rond Europa onbespreekbaar behalve voor radicaal rechts, vandaag zijn wij de enige partij nog die tegen zijn.”

Zit een ‘Vivaldi bis’ er nog in na 2024?

“Zullen we eerst even het oordeel van de kiezer afwachten? Wie zich nu kandidaat-premier stelt, 500 dagen voor de verkiezingen, beledigt de kiezer. Dat geldt voor Paul Magnette, Alexander De Croo en Georges-Louis Bouchez. En eigenlijk ook voor Conner Rousseau, begrijp ik, maar die is tenminste zo netjes om het nog niet luidop te zeggen. (lacht) Om een Vivaldi bis überhaupt mogelijk te maken, zal deze regering eerst moeten slagen. Als we nu nog anderhalf jaar elkaar stokken in de wielen gaan steken, krijgen we gegarandeerd allemaal een pak slaag.”

Dat is een lauwe steunbetuiging aan Vivaldi.

“Ik ben ook niet enthousiast over de evolutie van de laatste weken. Dit is een complexe coalitie met veel ideologieën. Dat mag botsen. Maar tot voor kort werd er nog wel resultaat geboekt. Nu zitten we blijkbaar in een andere fase en daar word ik niet gelukkig van.”

Wordt u gelukkig van de peilingen?

“Die zijn stabiel.”

Stabiel zorgwekkend.

“We willen beter doen dan bij de vorige verkiezingen. In de peilingen zitten we daar nog een eind van af. In 2019 peilden we in maart nog 15 procent, en hielden we er aan de stembus 10 van over. Nu gaan we voor het omgekeerde scenario.”