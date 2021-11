Groen beschuldigt minister Demir van sabotagebeleid

Het Vlaams parlement debatteerde woensdagmiddag over de nieuwe klimaatplannen van de Vlaamse regering. Op aangeven van Lorin Parys (N-VA) verplaatste de discussie zich naar de federale kernuitstap. Die staat op losse schroeven nu Vlaams minister Zuhal Demir een vergunning weigert voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. De gascentrale is cruciaal om ervoor te zorgen dat er voldoende energie is wanneer de kerncentrales sluiten.

Groen-fractieleider Bjorn Rzoska haalde daarop hard uit naar Demir en minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij wees erop dat zij als leden van de vorige federale regering de kernuitstap goedkeurden, maar opeens tegen waren toen ze naar de Vlaamse regering verkasten. “Bij het oversteken van de straat zijn Demir en Jambon 180 graden gedraaid.”

Voor Rzoska is de conclusie helder: Demir gebruikt haar bevoegdheid om vanuit Vlaanderen oppositie te voeren tegen de federale plannen. “Dit is de kroniek van een geplande sabotage,” zei hij over Demirs beslissing.

Lees ook: De gascentrale in Vilvoorde krijgt geen vergunning. Wat nu? ‘Niet de klimaatcrisis is de drijfveer van minister Demir om gascentrales tegen te houden. Dit gaat om sabotagefederalisme’: het standpunt van hoofdredacteur Bart Eeckhout

Zowel Jambon als Demir reageerden als van de hand Gods geslagen. Zij vinden dat de weigering de enige mogelijke beslissing was. “Ik vind dit een redelijk zware aantijging. Er wordt hier gezegd dat bepaalde ministers de rechtstaat opzij zouden schuiven en hun politieke agenda laten primeren,” aldus Jambon.

“Ik vind dit echt niet ok,” zei ook Demir. “Dit gaat niet over platte politiek, maar over rechtszekerheid voor bedrijven. Jullie vragen van mij: vergun er maar op los. Wel, ik doe dat niet.”

“De uitstoot in Vilvoorde was veel te hoog, en de aanvrager van de vergunning wist dat ook. Ze wisten dat ze de uitstoot moesten verlagen, maar ze zeggen in de aanvraag niet hoe ze dat willen doen. Dan kan u van mij niet verwachten dat ik daar mijn handtekening onder zet,” verdedige Demir zich. Maar dat is te kort door de bocht, zei Bruno Tobback (Vooruit): Demir kan volgens hem probleemloos een vergunning afleveren waarin de voorwaarde staat om de uitstoot te verlagen.

Lorin Parys wees erop dat de groenen enerzijds op Vlaams niveau willen dat er minder uitgestoot wordt, en tegelijk op federaal niveau zelf vervuilende gascentrales wil plaatsen. Rzoska moest toegeven dat zijn partij “geen grote fan” is van gascentrales, maar dat ze een noodzakelijk kwaad zijn.

Opvallend: CD&V en Open VLD, die niet alleen in de Vlaamse maar ook in de federale regering zetelen, hielden zich tijdens de hele discussie op de achtergrond.